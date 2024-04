HUAWEI FreeClip: Ένα κομψοτέχνημα με επική εμπειρία… For Your Ears Only

Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι θα έχετε δει την παλαιότερη «μποντική» ταινία For Your Eyes Only, με τον Roger Moore. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με ένα ζευγάρι ακουστικά... Ίσως να μην έχει σχέση με ταινία, έχει όμως απόλυτη συνάφεια με μια ακόμη τεχνολογική επανάσταση που έφερε η Huawei και η οποία για τη συγκεκριμένη περίσταση είναι… for our ears only.

Και αυτό καθώς τα Huawei FreeClip δοκιμάστηκαν στην μορφολογία 10.000 αυτιών σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να έχουν την απόλυτη εφαρμογή στο δικό σας. Το αποτέλεσμα που προέκυψε δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά και μια αισθητική πρωτοπορία μεταφρασμένη σε ένα ακουστικό – κόσμημα που συνδυάζεται με κορυφαία απόδοση.

Πράγματι, τα FreeClip, είναι ένα ακουστικό σύστημα που εντυπωσιάζει από κάθε άποψη. Με το μοναδικό open-ear design, γίνονται μια καινοτόμα πρόταση, σχεδιαστικά πρώτη στο είδος της. Ο σχεδιασμός θυμίζει το αγγλικό γράμμα “C” (η Huawei το ονομάζει C-bridge design) και αγκαλιάζει το πίσω μέρος του αυτιού, για κορυφαία προσαρμογή, αφήνοντας πίσω τα συμβατικά πρότυπα των in-canal ακουστικών της αγοράς. Το εκπληκτικό «σκουλαρίκι» δεν είναι όμως, ένα απλό κομψοτέχνημα, αλλά και ένα ηχοσύστημα που εκπλήσσει με την ποιότητα και την απόδοσή του. Το δοκιμάσαμε για εσάς και μεταφέρουμε τις πρώτες εντυπώσεις μας.

Ανοίγοντας την κατά τα φαινόμενα συμβατική θήκη των Free Clip, βρισκόμαστε μπροστά σε δύο ακουστικά που ζυγίζουν μόλις 5.6 γραμμάρια, αλλά ενσωματώνουν τόνους αισθητικής και τεχνολογικής πρωτοπορίας. Ο σχεδιασμός του διαμορφώνεται από τρία κύρια μέρη: το Comfort Bean (το σχέδιο σε σχήμα φασολιού που προσαρμόζεται τέλεια στις καμπυλότητες και τη διαμόρφωση του αυτιού), την Ακουστική Μπάλα (που προσκολλάται στο δέρμα) και το C-Bridge. Πρόκειται για τη «γέφυρα» που συνδέει το αυτί και την ακουστική σφαίρα και ενσωματώνει έναν αισθητήρα που επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει την αυξομείωση της πίεσης στον ακουστικό του πόρο.

Το Comfort Bean, μπορεί να «πληροφορηθεί» τα «μέτρα» του ανθρωπίνου αυτιού και να προσαρμοστεί σε αυτά. Πρόκειται για ένα μοναδικό πλεονέκτημα, αφού, εκτός από την τέλεια επαφή, δίνει τη δυνατότητα σε εσάς να απολαμβάνετε έναν κορυφαίο ήχο, μουσικής ή συνομιλίας, χωρίς να αποκόπτεστε από το εξωτερικό περιβάλλον.

Αυτό συμβαίνει καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει να μην φράζει το κανάλι του αυτιού και να μπορεί να ακούει καθαρά όλους τους περιβαλλοντικούς θορύβους. Κάτι που σημαίνει ότι τα Free Clips, δεν χρειάζονται σύστημα ακύρωσης θορύβου. Κι έτσι, ο ήχος ανατίθεται σε προγράμματα οδήγησης διπλού μαγνήτη υψηλής ευαισθησίας από 10,8 mm και ένα σύστημα αντίστροφων ηχητικών κυμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ευκρίνειας και την αποφυγή διαρροών.

Και καθώς τα HUAWEI Free Clips είναι προικισμένα με τεχνολογία που πραγματικά προηγείται ενσωματώνουν τη δυνατότητα μη διαχωρισμού ανάμεσα σε αριστερό και δεξιό earbud, χάρη στη χρήση της ειδικής λειτουργίας Smart Wear, η οποία αποτελεί μια ακόμη πατέντα της HUAWEI.

Ας πάρουμε, όμως τα πράματα στα χέρια μας... Η θήκη είναι καλοφτιαγμένη, ζυγίζει 44.5 γραμμάρια και χάρη στη σχεδίαση clamshell της, δείχνει μπροστά από τον ανταγωνισμό. Ενσωματώνει μια είσοδο USB-C στην κάτω περιοχή και ένα κουμπί σύζευξης στην πίσω περιοχή. Η μπαταρία 510 mAh που είναι ενσωματωμένη στη θήκη επαναφορτίζεται καλά, κάτι που μπορεί να γίνει γρήγορα μέσω του καλωδίου, αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί και ασύρματα: για πλήρη επαναφόρτιση η θήκη θα διαρκέσει περίπου 60 λεπτά με το καλώδιο ή εναλλακτικά ασύρματα σε 150 λεπτά.

Και τώρα παίρνουμε τα ακουστικά στα χέρια μας για να τα τοποθετήσουμε. Η δοκιμή μας χρειάστηκε λίγο χρόνο για την επίτευξη της πλήρους προσαρμογής αλλά μόλις αυτή έγινε, διαπιστώσαμε απλά ότι τα HUAWEI FreeClip δεν πέφτουν, δεν κινούνται και παραμένουν σταθερά στο αυτί, τόσο στο περπάτημα όσο και στο τρέξιμο.

Τόσο για την αναπαραγωγή μουσικής όσο και τη διαχείριση κλήσεων χρησιμοποιείται το C Bridge:. Με αυτό εσείς απλά μπορείτε (διπλό και τριπλό πάτημα) να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση και αντίστοιχα να ενεργοποιήσετε ή να σταματήσετε την αναπαραγωγή μουσικής. Όλα αυτά μπορούν να προσαρμοστούν μέσω της εφαρμογής διαχείρισης που είναι διαθέσιμη τόσο για iOS όσο και για Android.

Το κάθε ακουστικό ενσωματώνει ένα μικρόφωνο οστικής αγωγιμότητας, που υποβοηθείται από δύο άλλα μικρόφωνα. Αυτά, μαζί με ένα VPU, μειώνουν τον περιβαλλοντικό θόρυβο, συνεισφέροντας σε μια εξαιρετική ακουστική εμπειρία σε κάθε χρήση. Επίσης, έχουν πιστοποίηση IP54 και ενσωματώνουν έναν αγωγό καταστολής ήχου που συμβάλλει στην μείωση του θορύβου του αέρα.

Ας περάσουμε, όμως και στο τελικό ζητούμενο που δεν είναι άλλο από την ποιότητα του ήχου. Και στο επίπεδο αυτό, για μία συσκευή που αφήνει ελεύθερο τον ακουστικό πόρο (να μην το ξεχνάμε αυτό) το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ο ήχος είναι πλούσιος σε χαμηλές συχνότητες οι οποίες, ακόμη και σε πολύ υψηλές εντάσεις, σχεδόν ποτέ δεν διαχέονται. Όμως και στις υψηλές, συχνότητες παραμένει εξαιρετικά καθαρός. Και ίσως το πιο σωματικό γνώρισμα να παραμένει ότι τα FreeClip παραμένουν ξεκούραστα για το αυτί, ακόμη και σε πολύωρη ακρόαση απαιτητικών εγγραφών.

Εδώ υπεισέρχεται και ένας ακόμη παράγοντας. Με δεδομένη την τεχνολογία των Free Clips και το γεγονός ότι ο ακουστικός πόρος θα είναι πάντα εντελώς ελεύθερος, η αναπαραγωγή μουσικής, podcast, ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών αλλά και τηλεφωνικών κλήσεων γίνεται απόλυτα φυσική, χωρίς το «μπούκωμα» άλλων τεχνολογιών. Εν τέλει, το στερεοφωνικό αποτέλεσμα είναι πραγματικά εξαιρετικό, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν πεντακάθαρες συνθήκες συνομιλίας με βάση την A.I. based τεχνολογία Clear Call, της HUAWEI.

Πόσο διαρκεί αυτή η μαγεία; Τα FreeClip με μια πλήρη φόρτιση που διαρκεί 40 λεπτά μπορούν να προσφέρουν έως και 32 ώρες απρόσκοπτης λειτουργίας, ενώ με μόλις 10 λεπτά φόρτισης, απολαμβάνετε περίπου 3 ώρες μουσικής αναπαραγωγής και περίπου 5 ώρες συνομιλίας.

Εάν λοιπόν, δεν φοβάστε τις προκλήσεις τα HUAWEI FreeClip, προσφέρουν μια ακουστική εμπειρία κορυφής, ενσωματώσουν μια τεχνολογική επανάσταση πέρα από κάθε προσδοκία, ενώ είναι διαθέσιμα σε μία τιμή πολύ πιο προσιτή απ’ ότι υπολογίζετε...