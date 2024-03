Η αγωνία να γίνεις viral συνεχώς, τα μυστήρια του ομίλου Στασινόπουλου

Ημέρα της Γυναίκας σήμερα, μια μέρα που θεσπίστηκε το 1977 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται σε όλον τον κόσμο με «αίτημα» να αναδειχθούν τα προβλήματα των γυναικών και να προωθηθούν τα δικαιώματα της γυναίκας. Μια γιορτή αφιερωμένη στη γυναίκα του κόσμου, «το άλλο μισό του ουρανού» όπως είχε πει κάποτε ο Μάο. Καθιερώθηκε σαν παγκόσμια ημέρα, σε ανάμνηση της εξέγερσης γυναικών στην Νέα Υόρκη το 1910 όπου απαιτούσαν καλύτερα ωράρια εργασίας, καλύτερες αμοιβές και δικαίωμα ψήφου.

Επειδή όμως είμαστε μικρή χώρα, ο αρχηγός των κομμουνιστών σ. Κουτσούμπας, παραμονή της γιορτής αποκάλυψε μιλώντας στη Βουλή ότι «τα δίδακτρα στις σκανδιναβικές χώρες αναγκάζουν φοιτήτριες να ψάχνουν sugar daddies» δηλαδή εύπορους άνδρες μεγάλης ηλικίας για να κερδίσουν χρήματα και να σπουδάσουν. Σιχαίνεται τις Σκανδιναβικές χώρες που φημίζονται για τις δημοκρατικές ελευθερίες και το κοινωνικό κράτος, μάλλον επειδή μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Νομίζει ότι εκατομμύρια νέες γυναίκες που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια που έχουν δίδακτρα, είναι είτε πλούσιες, είτε πουτάνες. Αυτά παθαίνει κανείς όταν έχει αγωνία να δείχνει χαριτωμένος και να γίνει viral. Εξευτελίζεται!

Γίνεται πολύπλοκο

Το θέμα με την εισαγγελική παρέμβαση για την εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ στην οποία είναι μέτοχος ο πρόεδρος του Σύριζα Στ. Κασσελάκης, αρχίζει να γίνεται πιο περίπλοκο. Όπως μου έλεγε βουλευτής δικηγόρος της κυβερνητικής πλειοψηφίας, το αδίκημα είναι αυταπόδεικτο, από την στιγμή που οι ίδιοι στον Σύριζα έχουν ομολογήσει έχει εταιρεία από την οποία και έδωσε το δάνειο στο κόμμα. Παράλληλα, υπάρχουν και στοιχεία μια και τις τελευταίες μέρες, εξαιτίας τις αντιπαράθεσης με τον απολυμένο οικονομικό διευθυντή, έχουν δημοσιευθεί εξτρέ τράπεζων από τα οποία φαίνεται η μεταφορά χρημάτων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως μου λέει ο συγκεκριμένος δικηγόρος - βουλευτής, είναι ότι ο Σύριζα και τα ελεγχόμενα μετοχικά από αυτόν Μέσα Ενημέρωσης, είχαν συναλλαγή, αποδέχθηκαν τα χρήματα. Άρα έκαναν συναλλαγή «παράνομη», υπό αυτή την έννοια. Αυτό, λέει, μπορεί εκτός των άλλων, να αποτελέσει και πάτημα σε όποιον έχει έννομο συμφέρον, να ζητήσει να κοπεί η κρατική χρηματοδότηση στον Σύριζα! Πάντως, μαθαίνω ότι στην κυβέρνηση αναζητούν τρόπους (και δεν είναι πολύ εύκολο) να μην φτάσουν στα άκρα τα πράγματα…

Υποψήφιοι σε αναμονή

Με αφορμή τα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες για υποψηφίους της ΝΔ στις ευρωεκλογές, ρώτησα ανθρώπους στο Μ. Μαξίμου να μου πουν, αν όντως όλοι όσοι αναφέρονται στα δημοσιεύματα θα είναι στο ευρωψηφοδέλτιο. Περίμενε, μου λέει, την επίσημη ανακοίνωση, γιατί ορισμένοι μπορεί να πέσουν από τα σύννεφα…

Και πρόσθεσε. Σίγουροι πρέπει να θεωρούνται όσοι ο Κ. Μητσοτάκης, τους συνάντησε τους τελευταίους μήνες και τους έδωσε το πράσινο φως. Όλοι οι άλλοι είναι απλώς «υποψήφιοι για υποψήφιοι»…..

Να κλείσει το ζήτημα

Η υπουργός Εσωτερικών κ Ν. Κεραμέως, δεν κρύβει την δυσαρέσκεια της για το θέμα που προέκυψε με τα email που έστειλε η ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Ασημακοπούλου, στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Ναι μεν, λένε συνεργάτες της είναι σαφές ότι δεν υπήρξε καμμιά διαρροή από το υπουργείο (εξάλλου λένε αρκετοί από όσους έλαβαν email δεν έχουν γραφτεί στον κατάλογο για την επιστολική ψήφο), όμως το όλο θέμα θολώνει τα της μυστικότητας της ψήφου. Μάλιστα, φοβούνται πως κόμματα της αντιπολίτευσης μπορεί να χρησιμοποιήσουν το γεγονός αυτό για να δικαιολογήσουν αιτιάσεις τους για «διαλυτότητα της επιστολικής ψήφου». Γιαυτό, όπως μαθαίνω, η κ. Κεραμέως και οι συνεργάτες της θέλουν να κλείσει το θέμα, μέσω της εισαγγελικής έρευνας, όσο το δυνατόν συντομότερα και με «καθαρό τρόπο».

Δεν είναι αντισυνταγματικό

Το όνομα του είχε παίξει ακόμα και για οικουμενικό πρωθυπουργό, αν θυμάστε, αλλά και για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή. Αναφέρομαι στον καθηγητή Ν. Αλιβιζάτο, που τελευταία μαθαίνω έχει ενοχλήσει σφόδρα τον πρόεδρο Ανδρουλάκη. Και αυτό γιατί με αρθρογραφία του, αλλά και δηλώσεις τις τελευταίες μέρες «αποδομεί» πλήρως την άρνηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά ΑΕΙ. Ο κ. Αλιβιζάτος, νομικά γράφων, αναφέρει πως η ίδρυση μη κρατικών- μη κερδοσκοπικών πανεπιστήμιων δεν προσκρούει στο άρθρο 16 του συντάγματος γιατί όπως ανάμεσα στα άλλα λέει «η παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή διδασκαλίας, είναι υπηρεσία κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου και δεν μπορεί να εμποδιστεί». Να δείτε, που σήμερα στην συζήτηση στην Βουλή δεν θα είναι λίγοι αυτοί που θα επισημάνουν την άποψη αυτή του καθηγητή….

Στήριξη από Παπανδρέου

Ξάφνιασε ο ευρωβουλευτής Ν. Παπανδρέου, ακόμα και τους συντρόφους του στο ΠΑΣΟΚ που αντέδρασαν χλιαρά στο θέμα της Ρωσικής επίθεσης στην Οδησσό, κοντά στην αυτοκινητοπομπή του πρωθυπουργού. «Η ύπουλη επίθεση δίπλα στο σημείο συνάντησης των Πρωθυπουργών της Ουκρανίας και της Ελλάδος», έγραψε ο κ. Παπανδρέου, «είναι επίθεση στην Δημοκρατία και στους θεσμούς μας. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στον Ουκρανό και τον Έλληνα Πρωθυπουργό». Ενόψει ευρωεκλογών αυτό θα τον βοηθήσει στα «σταυροκυνήγι» ή όχι:

Θα πάει τρίτο;

Μια και είπα ευρωεκλογές να σας ενημερώσω για μια «αντισυμβατική» εκτίμηση για το αποτέλεσμα των εκλογών που έχει ο υπουργός Υγείας ο Άδωνις Γεωργιάδης. Σε αντίθεση με το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο κ. Γεωργιάδης εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ, κινδυνεύει να βρεθεί και πάλι στην τρίτη θέση εξαιτίας της αλλαγής στάσης στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Μεγάλο μέρος ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αλλά και κάποιων που μπορεί να σκέφτονται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, ενοχλούνται από αυτή την αρνητική θέση λέει.

Λέτε να επιβεβαιωθεί;

Νέα πρόταση

Πρόταση για να βάλει στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ τον Φρεντ Μπελέρη, έχει φτάσει στο γραφείο του π[πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη. Πρόταση, που μετά την καταδίκη του επανήλθε στο προσκήνιο. Για να δείξουμε στην Αλβανία ότι δεν παίζουμε, είναι ένα από τα επιχειρήματα. Αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί, μαθαίνω, μια και πρέπει να εξετασθούν πολλά όχι μόνον πολιτικά και διπλωματικά αλλά και τεχνικά ζητήματα.

Προσυνέδριο του Βορρά

Συνεδριάζει αύριο το πρωί, για πρώτη φορά, η Οργανωτική Επιτροπή για το 15ο συνέδριο της ΝΔ που θα γίνει από τις 5 έως της 7 Απριλίου και μάλιστα αυτή την φορά όχι στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου, όπως τα προηγούμενα, αλλά στο Ζάππειο Μέγαρο. Στην συνεδρίαση θα υπάρξει κατανομή αρμοδιοτήτων, μια και όπως λένε υπάρχουν πολλά θέματα για ρύθμιση. Εξάλλου την Δευτέρα το προσυνέδριο στην Θεσσαλονίκη, με ομιλητή τον Κ. Μητσοτάκη και πρέπει να υπάρξουν πολλές διευθετήσεις. Εκτός από την γραμματέα του κόμματος Μ. Συρεγγέλα και τον γεν Διευθυντή της ΝΔ Γ. Σμυρλή, που ως εκ της θέσεως τους θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, θα σας έλεγα να κρατήσετε και δυο ακόμα ονόματα. Αυτό του Στέλιου Κονταδάκη, γραμματέα Οργανωτικού, Διευθυντής Γραφείου Προέδρου της ΝΔ και του συμβούλου του Κ Μητσοτάκη Θ. Νέζη. Είναι εξάλλου εδώ και χρόνια, οι άνθρωποι του Κ Μητσοτάκη για τις «επικίνδυνες αποστολές»….

Είναι υποτονική

Είπαμε ότι η μερισματική πολιτική αρκετών εταιρειών διαμορφώνει μια εποχή ωριμότητας για το χρηματιστήριο το 2024, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους. Έτσι και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ElavalHalcor του ομίλου Στασινόπουλου, με ζημιές στο τέταρτο τρίμηνο του 2023, όσο και η μείωση του μερίσματος (στα 0,04 ευρώ ανά μετοχή, από 0,06 για το 2022) συνοδεύθηκε από «κατρακύλα» της μετοχής τα τελευταία 24ωρα, η οποία τερμάτισε την θετική πορεία το τελευταίο διάστημα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η διοίκηση βλέπει τη φετινή χρονιά «υποτονική» (η ίδια το αναφέρει) ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό και οι επενδύσεις, θα παραμείνουν φέτος σε χαμηλή τροχιά.

Άλλη ιδιοκτησία

Αντίθετα, ένα από τα άλλα «χαρτιά» του ίδιου ομίλου, η CENERGY, θα μοιράσει μέρισμα αυξημένο κατά 60% (δηλαδή 0,08 ευρώ ανά μετοχή, από 0,05 ευρώ ανά μετοχή το 2022), μετά τα αποτελέσματα του 2023 αλλά και το άλμα της μετοχής (+137%) την περυσινή χρονιά, που διαμόρφωσε την κεφαλαιοποίηση στα 1,4 δισ. ευρώ. Η σημαντική λεπτομέρεια, είναι ότι αν και στον ίδιο ευρύτερο όμιλο, οι δύο εταιρείες δεν έχουν ακριβώς την ίδια ιδιοκτησία, μετά τη «μοιρασιά» της οικογενειακής «προίκας» από τον ιδρυτή Νίνο Στασινόπουλο στους δύο γιούς του...

Μάλλον θα ξεχωρίζει

Μια και είμαστε στην οικογένεια αυτή, όμως, να σας ενημερώσω, ότι στο χρηματιστήριο επίκειται με δημόσια εγγραφή και η ένταξη της Noval. Της εταιρείας που ασχολείται με την ανάπτυξη ακινήτων. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν πιο «φρέσκιες» προτάσεις, μια και η εταιρεία έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της EBRD στη διαδικασία αυτή, ενώ ήδη χαρακτηρίζεται ως εταιρεία βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως ακούω μάλιστα, και η δημόσια εγγραφή θα απευθυνθεί προς ...eco friendly επενδυτές, με στόχο να προσελκύσει «πράσινα κεφάλαια». Λέτε η Noval να ξεχωρίσει τελικά από τον ευρύτερα συντηρητικό όμιλο; Θα δούμε...

Πολλοί πελάτες

Διάβασα την ανακοίνωση της Revolut, που αναφέρει ότι η εφαρμογή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχει πλέον 1.000.000 πελάτες στην Ελλάδα, και βάζει πλώρη να τους αυξήσει σε 2.000.000. Ενδιαφέρον αυτό, μια και σημαίνει ότι ήδη 1 στους 10 πολίτες της χώρας, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της και διαθέτουν σε αυτήν λογαριασμούς. Φυσικά και η λειτουργία της διέπεται από διεθνείς κανονισμούς, αλλά αυτό που δεν έχω καταλάβει πλήρως, είναι εάν οι «πελάτες» της υφίστανται τους ίδιους ελέγχους ως προς την προέλευση των κεφαλαίων τους (ή έστω των χρημάτων που λαμβάνουν και αποστέλλουν), όπως οι πελάτες των κανονικών εμπορικών τραπεζών. Και το λέω αυτό, μια και αντίστοιχα συστήματα μεταφοράς χρημάτων υπήρχαν και στις ελληνικές τράπεζες μέχρι πρόσφατα, αλλά σιγά σιγά... εξαφανίστηκαν.

Αυτά που αξίζουν

Παρασκευή και σας έχουμε καλομάθει με μουσικές ιδέες και προτάσεις διαφυγής από την καθημερινότητα. Σήμερα είμαστε λίγο παραδοσιακοί. Δεν πειράζει.

Αύριο Σάββατο 9 και στις 16 Μαρτίου ο γνωστός μουσικός Χρήστος Τσιαμούλης συναντά τον Κυριάκο Γκουβέντα και τον Πάνο Δημητρακόπουλο σε ένα πρόγραμμα έκπληξη με έντεχνα τραγούδια προσαρμοσμένα σε παραδοσιακά όργανα. Το GUSTAV Café Athens είναι ένας νέος χώρος στο κέντρο της Αθήνας (Χαριλάου Τρικούπη 6-10) που κάθε Σάββατο προσφέρει ένα όμορφο μουσικό ταξίδι με οικοδεσπότη τον Χρήστο Τσιαμούλη, νέες πρωτότυπες μουσικές, άρωμα παράδοσης.

Το βαλς του Βοσπόρου - Χρήστος Τσιαμούλης & Polis Ensemble:

Μετά το άμεσο sold out της αναμενόμενης συναυλίας τους και τη μεγάλη ζήτηση, οι Nothing But Thieves θα εμφανιστούν και την Παρασκευή 19 Απριλίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι, στα πλαίσια του Jameson Connects.

Nothing But Thieves, πριν ένα μήνα - Oh No :: He Said What?

Ο Γιάννης Πάριος, κορυφαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός μετά τις Sold Out συναυλίες του Φεβρουαρίου επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς για πέντε τελευταίες (ισχυρίζεται) συναυλίες, σήμερα Παρασκευή 8 Μαρτίου, αύριο Σάββατο 9, την Κυριακή 10, την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Μαρτίου. Παλιός αλλά παραμένει κλασσικός.

Έρωτας είναι θαρρώ (Το τραγούδι του Χάρη):