Η ΑΜΣΤΕΛ έδωσε το σύνθημα για το φετινό καλοκαίρι, με μια αυθεντική συναυλιακή εμπειρία

Με το μήνυμα «Άσε την ψυχή σου να ξεχειλίσει από μουσική», η ΑΜΣΤΕΛ έδωσε δυναμικά το σύνθημα για όσα έρχονται, σηματοδοτώντας την έναρξη του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού. Λίγες μόνο μέρες πριν την έναρξη του Release Athens Festival, η ΑΜΣΤΕΛ προσκάλεσε το κοινό σε ένα ξεχωριστό special gig, εμπνευσμένο από το φεστιβαλικό line-up, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την ένταση και την αυθεντικότητα που θα κυριαρχήσει αυτό το καλοκαίρι – μια βραδιά γεμάτη μουσική, κόσμο που αγαπά τα live και παλμό, έθεσε το mood για ένα δυνατό φεστιβαλικό καλοκαίρι.

Στη σκηνή του Gazarte Ground Stage ανέβηκαν τρεις από τους πιο ταλαντούχους εκπροσώπους της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής: η Vassilina, η Kalliopi Mitropoulou και ο Thodoris των Dalene. Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες και η μπάντα τους, παρουσίασαν μία ιδιαίτερη setlist με διασκευές τραγουδιών που θα ακουστούν φέτος το καλοκαίρι στην Πλατεία Νερού, κάνοντας έτσι ένα ιδανικό warm-up για τις δυνατές βραδιές του Release Athens Festival 2025. Αμέσως μετά το live, το party ολοκληρώθηκε με ένα δυνατό DJ set από τον Γιώργο Μιχαλόπουλο.

Με κεντρικό μήνυμα το «Πάμε στα μεγαλύτερα live του καλοκαιριού», η ΑΜΣΤΕΛ συνεχίζει να εμπνέει τους λάτρεις της μουσικής να αφήνουν την ψυχή τους να ξεχειλίσει, εκφράζοντας τη βαθύτερη αλήθεια της μάρκας: να ζεις με αυθεντικότητα, ένταση και πάθος!

Στο φετινό Release Athens Festival θα εμφανιστούν μερικές από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως ο Morrissey, η Kylie Minogue, οι The Prodigy, οι London Grammar, οι Fontaines DC, η Beth Gibbons των Portishead, οι IDLES, o Παύλος Παυλίδης, αλλά και μερικά κορυφαία ονόματα της heavy metal σκηνής όπως οι Dream Theater, Gojira και Avenged Sevenfold. Μαζί τους, εξίσου δημοφιλή διεθνή acts όπως οι Pendulum, Aurora, Mastodon, While She Sleeps, Boy Harsher, Glass Beams, Lacuna Coil, Sprints, Klangphonics, Bob Vylan κα.

Και αυτό το καλοκαίρι, η ΑΜΣΤΕΛ μας προσκαλεί σε μια μεγάλη μουσική παρέα!

Μπες στο amstelmusic.gr , κάνε την εγγραφή σου και γίνε μέλος της πιο δυναμικής μουσικής κοινότητας του καλοκαιριού. Δήλωσε συμμετοχή στις συναυλίες που σε ενδιαφέρουν και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μοναδικές εμπειρίες – από VIP μεταφορά και πρόσβαση στο AMSTEL Bar, μέχρι ξεχωριστά δώρα που κάνουν την ψυχή σου να… ξεχειλίζει.

Stay tuned –γιατί οι στιγμές που θα θυμόμαστε είναι αυτές που ξεχαστήκαμε!

Πάμε;