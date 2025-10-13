Η απουσία και μια παλιά (κερδισμένη) δικαστική υπόθεση

Όπως σας είπα και πριν από λίγες ημέρες, στην εκδήλωση των τριών Κεντροαριστερών Ινστιτούτων, υπό τη Λούκα Κατσέλη, υπήρξαν πολλές απουσίες, που δεν γίνονταν να περάσουν απαρατήρητες.

Ανάμεσα σε αυτές, ήταν και του Γιάννη Ραγκούση. Και μου έκανε εντύπωση που ο πρώην υπουργός δεν πήγε. Από ότι καταλαβαίνω, δεν βρίσκει θελκτικό το εγχείρημα της Λούκας. Το καταλαβαίνω.



Κοιτάζοντας, όμως, τον κατάλογο των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, κατάλαβα τον πραγματικό λόγο της απουσίας του. Ανάμεσα στους ομιλητές, βρίσκονταν ο Αλέξανδρος Ζαβός, με τον οποίο ο Ραγκούσης βρίσκονταν στα δικαστήρια επί χρόνια και εν τέλει, πριν από λίγες μόλις ημέρες, κέρδισε οριστικά την υπόθεση.

Τι είχε γίνει; Ο Ζαβός, ήταν πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) και ο Ραγκούσης, ως υπουργός Εσωτερικών το 2010, είχε εισηγηθεί το κλείσιμο του.



Ο τότε υπουργός, ισχυρίζονταν πως η απόφαση για το κλείσιμο του ΙΜΕΠΟ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στις υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών, ήταν μία ακόμη πράξη με στόχο να μπει τέλος «σε ένα σύστημα αδιαφάνειας, σπατάλης και πελατειακών δομών, που είχε ανθίσει στο κράτος» - όπως είχε πει τότε.



Τελικά, η δικαστική απόφαση τον δικαίωσε πλήρως για εκείνη την επιλογή του. Επομένως, πως να εμφανιστεί στην εκδήλωση που η Λούκα είχε ως ομιλητή τον αντίδικο του;