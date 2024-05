Η BMW οι Κάνες και η Naomi Campbell

Η BMW συνεχίζει τη συνεργασία της με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών και παρουσιάζει μια ξεχωριστή one-off δημιουργία στο γαλλικό θέρετρο.



Για τρίτη συνεχή χρονιά η BMW θα αποτελέσει τον Επίσημο Αυτοκινητιστικό Εταίρο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα μπορούν και πάλι να απολαύσουν μια αποκλειστική υπηρεσία μεταφοράς με πολυτελή οχήματα.

Η BMW χρησιμοποιεί επίσης τα φώτα της δημοσιότητας στις Κάννες για την παρουσίαση ενός ξεχωριστού οχήματος. Μετά την περσινή επιτυχημένη παγκόσμια πρεμιέρα της παραγωγής της BMW Films “The Calm”, η BMW θα παρουσιάσει τώρα μια one-off δημιουργία που βασίζεται στην BMW XM στο πλαίσιο της δημιουργικής συνεργασίας με την Βρετανίδα supermodel, Naomi Campbell.



Στην 77η εκδοχή του, το διάσημο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα προσελκύσει και πάλι ένα πλούσιο καστ σκηνοθετών, ηθοποιών και κινηματογραφόφιλων από όλο τον κόσμο στην Κυανή Ακτή το διάστημα 14 - 25 Μαΐου 2024. Ωστόσο, η απονομή του πολυπόθητου Χρυσού Φοίνικα δεν είναι το μοναδικό σημαντικό γεγονός στην πόλη. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, τα βλέμματα στρέφονται όλο και περισσότερο στην κοσμοπολίτικη Croisette και σε πολλά ακόμα hotspot των Καννών. Για την BMW, το φεστιβάλ αποτελεί επομένως την ιδανική σκηνή για να παρουσιάσει τα τελευταία της μοντέλα στην πολυτελή κατηγορία σε ένα απαιτητικό διεθνές κοινό.



Για το σκοπό αυτό, τόσο οι διοργανωτές όσο και οι επισκέπτες θα έχουν στη διάθεσή τους πολυτελή οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων. Ο αποκλειστικός στόλος των 200 και πλέον οχημάτων που θα μεταφέρουν τους αστέρες και τους εξέχοντες προσκεκλημένους στους δρόμους γύρω από το Palais des Festivals et des Congrès θα είναι επίσης διαθέσιμος στους διοργανωτές του φεστιβάλ και σε ορισμένους από τους επίσημους συνεργάτες του. Μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει μοντέλα όπως οι ηλεκτρικές BMW i7, BMW iX και BMW i5, καθώς και η BMW XM με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης.

Η συνεργασία με τη Naomi Campbell



Η BMW επέκτεινε τη συνεργασία της με τη Naomi Campbell που ξεκίνησε πέρυσι. Το τελευταίο προϊόν αυτής της δημιουργικής συνεργασίας είναι η BMW XM Mystique Allure. Εμπνευσμένη από την Βρετανίδα supermodel αυτή η μοναδική εκδοχή της XM θα κάνει μια πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση στις Κάννες στις 15 Μαΐου.

Η συνεργασία έκανε τα πρώτα της βήματα πέρυσι με την καμπάνια "Dare to be You" για το λανσάρισμα της BMW XM. Παράλληλα με την επιτυχημένη καριέρα της στην πασαρέλα, η Naomi Campbell έχει επίσης καθιερωθεί ως ηθοποιός και δημιουργική οραματίστρια και θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην παγκόσμια σκηνή της μόδας. Η δέσμευσή της για την αύξηση της ποικιλομορφίας στον κλάδο την έχει καταστήσει ‘σημαιοφόρο’ για την επόμενη γενιά ανερχόμενων ταλέντων στον κόσμο της δημιουργικότητας και της μόδας.

BMW XM και Naomi Campbell: Οπτική υπερβολή

Τα κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζονται η Naomi Campbell και η BMW XM είναι το διαρκές πρωτοποριακό πνεύμα και η ικανότητά τους να επιδεικνύουν ισορροπία και αυτοπεποίθηση.

Με την εμβληματική σχεδιαστική της γλώσσα, ένα εσωτερικό που αποπνέει υψηλού επιπέδου άνεση και το σύστημα κίνησης M HYBRID που κάνει το ντεμπούτο του σε ένα μοντέλο ευρείας παραγωγής, η BMW XM δημιουργεί ένα εντελώς νέο είδος σύνδεσης ανάμεσα στην πολυτέλεια και τις υψηλές επιδόσεις.



Ο ηλεκτροκινητήρας του plug-in υβριδικού συστήματος συνεργάζεται είτε με έναν ισχυρό εξακύλινδρο εν σειρά κινητήρα είτε με έναν ζωηρό βενζινοκινητήρα V8, ανάλογα με την έκδοση.