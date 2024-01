Η BMW τιμά το καλλιτεχνικό ταξίδι της Esther Mahlangu

Η έκθεση Retrospective Exhibition κάνει ντεμπούτο στο Κέιπ Τάουν παρουσιάζοντας το έργο ζωής της Esther Mahlangu. Κεντρικό έκθεμα το BMW Art Car που η ίδια φιλοτέχνησε.



Η παράδοση των Art Car της BMW συνεχίζεται. Τα Μουσεία Iziko της Νότιας Αφρικής και η BMW είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την έκθεση «Then I Knew I Was Good at Painting»: Esther Mahlangu. A Retrospective. Η έκθεση, την οποία επιμελήθηκε η Nontobeko Ntombela, αναδεικνύει την 50ετή και πλέον καριέρα της Esther Mahlangu και την αλματώδη άνοδο της σύγχρονης καλλιτέχνιδας, που της χάρισε παγκόσμια αναγνώριση. Θα φιλοξενηθεί στο Iziko Museums of South Africa από τις 18 Φεβρουαρίου 2024 έως τις 11 Αυγούστου 2024. Από εκεί θα ξεκινήσει την παγκόσμια περιοδεία της, με πρώτο σταθμό το Wits Art Museum στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, ενώ στις αρχές του 2026 θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η BMW με υπερηφάνεια υποστηρίζει αυτή την έκθεση-ορόσημο, η οποία τιμά το ταλέντο της Esther Mahlangu και γιορτάζει μια κοινή ιστορία συνεργασίας. Μεταξύ των εκθεμάτων θα είναι το BMW 525i Art Car της Mahlangu, που επιστρέφει στη Νότια Αφρική για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια. Η Mahlangu έγινε η πρώτη Αφρικανή που ζωγράφισε ένα BMW Art Car το 1991. Αυτή η συνεργασία σηματοδότησε μια εξέχουσα στιγμή στον κόσμο της τέχνης, συνδυάζοντας την αφρικανική τέχνη με τη σύγχρονη σχεδίαση αυτοκινήτων.

«Η ζωγραφική ήταν ανέκαθεν ένα κομμάτι του εαυτού μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς αυτή, ούτε θα ήθελα να το κάνω. Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας την τεχνοτροπία μου και τη μακρά και γεμάτη χρώμα ιστορία μου στην επερχόμενη έκθεση Retrospective Exhibition», εξομολογείται η Esther Mahlangu.

Μέσα από τη γλώσσα των χρωμάτων και των σχημάτων, η έκθεση καταγράφει τη συμβολή της Mahlangu στη σύγχρονη τέχνη επί σχεδόν επτά δεκαετίες. Περισσότερα από 100 έργα έχουν συγκεντρωθεί από παγκόσμιες συλλογές και εκτίθενται μαζί με ιστορικές φωτογραφίες και μια ταινία μικρού μήκους.

Η έκθεση αποτελεί ορόσημο για τη νοτιοαφρικανική τέχνη. Αναγνωρίζει την Mahlangu ως μία από τις λίγες νοτιοαφρικανές καλλιτέχνιδες που είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μία Retrospective Exhibition σε παγκοσμίου φήμης μουσεία. Σχετικά με την έκθεση, ο Dr . Bongani Ndhlovu , Acting CEO , Iziko Museums of South Africa, αναφέρει: «Τα Μουσεία Iziko έχουν την τιμή να γιορτάζουν ένα ζωντανό θρύλο, την Dr. Esther Mahlangu, και να φιλοξενούν αυτή την κολοσσιαία έκθεση όπου η δημιουργικότητα, ο πολιτισμός και η αισθητική γίνονται ένα». Και συνεχίζει: «Η Dr. Mahlangu είναι ζωντανό σύμβολο του θριάμβου ενάντια στις αντιξοότητες. Η προσέγγισή της στην τέχνη έχει εμπνεύσει γενιές και γενιές αποτελώντας μια ακόμα επιβεβαίωση των εκκλήσεων για καινοτομίες με επίκεντρο την Αφρική».