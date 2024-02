BMW: Με διακρίσεις ξεκίνησε το 2024

Συνεχίζεται και το 2024 η επιτυχία για την BMW μετά την κατάκτηση πολυάριθμων διακρίσεων σε διεθνείς διαγωνισμούς το 2023.





Το 2024 ξεκινά με έναν καταιγισμό βραβείων για την αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Μόναχο: Στον διαγωνισμό "Best Cars" που διοργάνωσε το περιοδικό αυτοκινήτου "auto, motor und sport", δύο τρέχοντα μοντέλα BMW κατέκτησαν την πρώτη θέση στις αντίστοιχες κατηγορίες τους. Η πρωτοεμφανιζόμενη, νέα BMW Σειρά 5 Sedan ανακηρύχθηκε "Γυναικείο Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς" στην κατηγορία "Μεγάλα Αυτοκίνητα" στο θεσμό.

Βραβεία και το 2024

Με μια σειρά από νίκες στον διαγωνισμό "Best Cars", η BMW συνέχισε και το 2024 το σερί επιτυχιών που ξεκίνησε στα τέλη του 2023. Η BMW Σειρά 2 Coupe κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη νίκη στην κατηγορία "compact", ενώ η BMW X1 έχει τον πρώτο λόγο στην κατηγορία "compact SUV".

Τα βραβεία "Best Cars" - όπου οι νικητές αναδεικνύονται μέσα από την ψηφοφορία των αναγνωστών του γερμανικού περιοδικού αυτοκινήτου "auto, motor und sport" και φέτος πραγματοποιείται για 48η φορά - είναι από τα πιο διάσημα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 100.000 άτομα, επιλέγοντας έναν γενικό νικητή και το καλύτερο "εισαγόμενο μοντέλο" ανάμεσα σε 455 υποψήφια μοντέλα σε 13 κατηγορίες.

Η έναρξη του 2024 σηματοδοτήθηκε επίσης από τη νίκη της νέας BMW Σειράς 5 Sedan στην κατηγορία "Μεγάλο αυτοκίνητο" του βραβείου "Γυναικείο Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς".

Μία κριτική επιτροπή από 75 γυναίκες δημοσιογράφους του αυτοκινήτου από 52 χώρες επέλεξαν τους νικητές σε πέντε κατηγορίες από ένα σύνολο 62 οχημάτων. Με σκοπό να αναδείξει την επιρροή των γυναικών στην αυτοκινητοβιομηχανία, το βραβείο αυτό, το οποίο φέτος απονεμήθηκε για 14η φορά, λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η ασφάλεια, η ποιότητα, η τιμή, η σχεδίαση, η οδηγική άνεση, η καθημερινή χρηστικότητα και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Η νέα BMW Σειρά 5 Sedan κατέκτησε την εμπιστοσύνη των μελών της κριτικής επιτροπής με τη γκάμα των ηλεκτροκίνητων συστημάτων της (συμπεριλαμβανομένης της αμιγώς ηλεκτρικής BMW i5), καθώς και με την ευρυχωρία, την προηγμένη τεχνολογία και, πλέον, με το πλήρως vegan εσωτερικό της.



Η νέα BMW M3 Competition Touring και η ηλεκτρική BMW iX1 κατέκτησαν το "Χρυσό Τιμόνι" που απονέμεται από το γερμανικό περιοδικό αυτοκινήτου "Auto Bild" και την εφημερίδα "Bild am Sonntag". Η M3 Competition Touring με M xDrive κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία "σπορ αυτοκίνητα" και η ηλεκτρική BMW iX1 αναδείχτηκε πρώτη στην "compact κατηγορία".



Το BMW iX1 απέσπασε τρία βραβεία στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου "All-Electric Premium SUV of the Year". Κέρδισε επίσης το γαλλικό "Automobile Award 2023" στην κατηγορία "Green Tech" και το "autonis Award" που απονέμουν οι αναγνώστες του περιοδικού "auto, motor und sport" για τον πιο ελκυστικό νέο σχεδιασμό της χρονιάς.

Παγκόσμια αποδοχή για την ηλεκτρική BMW i5

Η νέα BMW Σειρά 5 Sedan και η BMW i5 διεκδίκησαν επίσης ένα βραβείο "autonis". Διαθέσιμη πλέον για πρώτη φορά και με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, η νέα έκδοση του πιο επιτυχημένου business sedan στον κόσμο ανακηρύχθηκε επίσης "Αυτοκίνητο της Χρονιάς" από το πορτογαλικό περιοδικό "Frontline". Η BMW i5 απέσπασε αντίστοιχα βραβεία στη Νορβηγία και τη Δανία, δύο ιδιαίτερα σημαντικές αγορές για τα ηλεκτρικά οχήματα. Η νορβηγική εφημερίδα "Dagbladet" συνεργάστηκε με τους ιστότοπους "DinSide" και "Elbi24" για να τιμήσουν την BMW i5.

Στη Δανία, η i5 έδωσε μάχη με έξι ανταγωνιστικά μοντέλα και κατέκτησε επάξια τον τίτλο "Αυτοκίνητο της Χρονιάς" συγκεντρώνοντας τις περισσότερους ψήφους σε έναν τελικό γύρο στον οποίο συμμετείχαν αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Η κριτική επιτροπή των 20 Δανών δημοσιογράφων αυτοκινήτου επέλεξε την BMW i5 ως νικητή με μεγάλη διαφορά.

Η κινεζική έκδοση "Auto World" απένειμε στην BMW i5 τον τίτλο "Most Anticipated Premium Executive Sedan of the Year", ενώ το αμιγώς ηλεκτρικό business sedan απέσπασε επίσης τρία βραβεία στη Μεγάλη Βρετανία: το "The Car Expert" χάρισε στην BMW i5 τον τίτλο "Best Large Car Award", με το αυτοκίνητο να ανακηρύσσεται επίσης "Premium Car of the Year" στα "2024 Electrifying.com Awards" και να κατακτά τη διάκριση "Comfortable Cruiser" στην κατηγορία του στα "Car of the Year Awards 2024" του Carwow.

Τα βραβεία αποδεικνύουν ότι η BMW i5 Sedan ξέρει να κατακτά την καρδιά του κοινού με μία πληθώρα χαρακτηριστικών: από την ισχυρή σχεδιαστική της ταυτότητα, τη μοναδική ισορροπία μεταξύ σπορ συμπεριφοράς και άνεσης, τον καινοτόμο εξοπλισμό και τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες, μέχρι το πολύ αποδοτικό σύστημα κίνησης και την ικανότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων.

Χρησιμοποιεί επίσης την τεχνολογία BMW eDrive τελευταίας γενιάς για να μεταφέρει την πλούσια ισχύ της στο δρόμο με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Επιπλέον, η προσαρμοζόμενη ανάκτηση ενέργειας και ο έξυπνος συνδυασμός της τεχνολογίας αντλίας θερμότητας για τη θέρμανση και ψύξη του εσωτερικού, του συστήματος κίνησης και της μπαταρίας υψηλής τάσης συνεισφέρουν ώστε η BMW i5 eDrive40 Sedan να επιτυγχάνει αυτονομία 498 - 582 χιλιομέτρων στον κύκλο WLTP.