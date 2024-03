Η BYD μεταξύ των τριών φιναλίστ στο θεσμό «2024 World Car Awards»

Στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης στις 26 Φεβρουαρίου, τα βραβεία World Car Awards ανακοίνωσαν τους τρεις φιναλίστ του 2024. Τα μοντέλα της BYD, BYD Seal και BYD Dolphin, διέπρεψαν ανάμεσα σε ένα πλήθος ανταγωνιστικών μοντέλων, εξασφαλίζοντας μια θέση στην τριάδα για τα «World Car of the Year» και «World Urban Car», αντίστοιχα, περνώντας στον τελικό γύρο του διαγωνισμού.

Τα «World Car Awards» μαζί τα «European Car of the Year» και «North American Car of the Year» θεωρούνται ως οι τρεις κορυφαίες διακρίσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως και χαίρουν υψηλής εκτίμησης. Τα «World Car Awards», γνωστά και ως «Όσκαρ της Αυτοκίνησης», φημίζονται για την έμφαση που δίνουν σε διεθνή μοντέλα, γεγονός που τα καθιστά ένα πολυαναμενόμενο γεγονός στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Οι εξαιρετικές επιδόσεις της BYD αναδεικνύουν την εταιρεία ως παγκόσμιο ηγέτη στον χώρο των Οχημάτων Νέας Ενέργειας (NEV).



Αυτά τα δύο μοντέλα, με την ελκυστική σχεδίαση, την τεχνολογία αιχμής και τα αξιόπιστα συστήματα ασφαλείας, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 100 και πλέον ειδικών του αυτοκινητικού Τύπου από 29 χώρες. Το 2023, το BYD Seal και το BYD Dolphin απέσπασαν τη διάκριση των πέντε αστέρων στις δοκιμές των Euro NCAP και ANCAP. Επιπρόσθετα, το BYD Seal βρέθηκε επίσης μεταξύ των φιναλίστ για τον τίτλο «European Car of the Year 2024».

Ως πρωτοπόρος στον τομέα των NEV, η BYD πέτυχε ένα ορόσημο με πάνω από 3 εκατομμύρια πωλήσεις Οχημάτων Νέας Ενέργειας το 2023. Έτσι εξασφάλισε την πρώτη θέση στις παγκόσμιες πωλήσεις, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ενώ κατάφερε να ενταχθεί στη λίστα με τις δέκα κορυφαίες παγκόσμιες μάρκες αυτοκινήτων.

Έως τώρα, τα Οχήματα Νέας Ενέργειας της BYD έχουν σημαντική παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες και περιοχές σε έξι ηπείρους, καλύπτοντας περισσότερες από 400 πόλεις. Το 2023, η BYD είχε το προβάδισμα στις πωλήσεις Οχημάτων Νέας Ενέργειας σε διάφορες διεθνείς αγορές, όπως η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη, η Κολομβία και η Βραζιλία, απολαμβάνοντας υψηλή αναγνώριση και προτίμηση από τους πελάτες.



Ευθυγραμμισμένη με την αποστολή των «World Car Awards» για την προώθηση της συνεχούς καινοτομίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η BYD δεσμεύεται να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη λύση Νέας Ενέργειας με μηδενικές εκπομπές ρύπων, μέσω τεχνολογικών καινοτομιών. Στόχος της είναι να βελτιώσει την εμπειρία των καταναλωτών, να πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας Οχημάτων Νέας Ενέργειας και να συμβάλει ενεργά στο μετασχηματισμό και την εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η BYD θα ακολουθήσει με συνέπεια το όραμά της «Cool the Earth by 1°C» προωθώντας συνεχώς τον πράσινο μετασχηματισμό της βιομηχανίας και την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη.