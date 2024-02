Η efood μετά το delivery στα «χωράφια» των courier. Ξεκινάει παραδόσεις last mile

Την νέα υπηρεσίας efood last mile λανσάρει το επόμενο διάστημα η efood με την οποία ουσιαστικά μετά από τον χώρο του delivery θα επεκταθεί και στον τομέα των ταχυμεταφορών. Αξίζει να σημειωθεί ότι την δραστηριότητα των ταχυμεταφορών η efood την πρόσθεσε στο καταστατικό της τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με κύκλους κοντά στην εταιρεία στόχος είναι το efood last mile να εξελιχθεί στην άμεση και αποτελεσματική λύση για τα καταστήματα που θα μπορούν να παραδίδουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές άμεσα, χωρίς να έχουν απαραίτητα συνεργασία με την πλατφόρμα του efood. Όπως αναφέρουν το efood last mile είναι μια υπηρεσία παράδοσης που μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση για να αποστείλει τα προϊόντα της στους καταναλωτές, χωρίς να συνεργάζονται απαραίτητα με την πλατφόρμα του efood. Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τον στόλο διανομέων του efood, ανάλογα με τις προγραμματισμένες ή έκτακτες ανάγκες τους, μέσα το efood last mile, αποστέλλοντας τα προϊόντα τους, είτε μέσα στην επόμενη ώρα από την παραγγελία είτε εντός δύο ημερών.

Η νέα υπηρεσία δίνει στα συνεργαζόμενα καταστήματα τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα επιπλέον κανάλι πώλησης προς στους καταναλωτές τους και χωρίς να χρειάζεται να αναλάβουν τα ίδια το κομμάτι της διανομής, διευκρινίζουν. Για την αξιοποίηση της υπηρεσίας, τα καταστήματα κάνουν μια απλή ηλεκτρονική διαδικασία ενώ οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την πορεία της παράδοσης, με live tracking κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο που θα λάβουν μετά την ολοκλήρωση των αγορών τους, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση της εφαρμογής, με την Ομάδα Υποστήριξης του efood, να βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή τους.

Επιπλέον επέκταση στο delivery

Το 2024 αναμένεται επιπλέον η επέκταση της υπηρεσίας delivered by efood, με τη ζήτηση από νέα καταστήματα όπως και από τα συνεργαζόμενα (που δεν κάνουν χρήση του delivered by efood), να είναι συνεχώς αυξανόμενη.

Η δημιουργία της νέας υπηρεσίας efood last mile σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση της ζήτησης για την υπηρεσία delivered by efood, θα οδηγήσει σύμφωνα με κύκλους κοντά στην εταιρεία το 2024, στη σημαντική αύξηση του αριθμού των διανομέων, με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία, η οποία προγραμματίζει ήδη την πρόσληψη επιπλέον 20% από το σημερινό στόλο διανομέων.

Πως κινήθηκε το 2023

Το δίκτυο των συνεργαζόμενων καταστημάτων που αξιοποιούν την υπηρεσία διανομής του efood με το δικό του στόλο, έφτασε το περασμένο έτος τα 8.756, σε 21 πόλεις της Ελλάδας, με τελευταίες προσθήκες στη γεωγραφική επέκταση της υπηρεσίας, τη Λαμία, τη Ρόδο, τη Χαλκίδα και τις Σέρρες.

Η υπηρεσία delivered by efood κατέγραψε αύξηση 48%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο καταστημάτων, τα καταστήματα που επιλέγουν περισσότερο την υπηρεσία delivered by efood για την διανομή των προϊόντων τους με τον στόλο του efood είναι τα καφέ, τα mini market και τα ζαχαροπλαστεία.

Σε επίπεδο προτιμήσεων των καταναλωτών, οι οποίοι επέλεξαν την υπηρεσία delivered by efood, τα πιο δημοφιλή προϊόντα ήταν τα είδη supermarket και μικρής λιανικής -μέσω του efood market-, τα burger και ο καφές για το 2023.

Η ανάπτυξη του delivered by efood, αποτυπώνεται στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται για τους διανομείς, οι οποίες για το 2023, αυξήθηκαν κατά 44%, με τις συνολικές ετήσιες δαπάνες μισθοδοσίας για τους διανομείς να ξεπερνούν τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Το 2023, το efood πρόσθεσε τη νέα υπηρεσία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Express, παρέχοντας μια επιπλέον δυνατότητα στους καταναλωτές, κυρίως για τις μικρού όγκου παραγγελίες που καλύπτουν άμεσες ή έκτακτες ανάγκες τους, επιλέγοντας ανάμεσα σε 2400 προϊόντα από τα supermarket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και παραλαμβάνοντας σε λιγότερο από μια ώρα από την παραγγελίας τους, με τον στόλο διανομής του efood.