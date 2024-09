Η Ελλάδα στην ηλεκτροκίνηση

Ανάμεσα στις χώρες που έχουν δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση βρίσκεται φέτος η Ελλάδα, σύμφωνα με το Mobility Guide (Οδηγό Κινητικότητας) 2024 της Ayvens. Το Mobility Guide 2024 της Ayvens παρέχει μια κατάταξη για τις χώρες που είναι πιο έτοιμες να κάνουν τη μετάβαση από τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης στα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά παραγόντων.



Ο Οδηγός βαθμολογεί τις χώρες σύμφωνα με το επίπεδο ωριμότητας μετάβασης σε ηλεκτρικά οχήματα (EV) σε ετήσια βάση. Έτσι, κατατάσσει τις χώρες σε τρία επίπεδα ωριμότητας: Το πρώτο επίπεδο (κατηγορία «ανεπτυγμένες») περιλαμβάνει τις χώρες όπου τα EV έχουν είτε ισχυρή παρουσία είτε υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την υιοθέτησή τους στο άμεσο μέλλον.

Στο δεύτερο επίπεδο (κατηγορία «σε μετάβαση»), βρίσκονται οι χώρες – όπως η Ελλάδα - που έχουν δείξει συγκεκριμένο ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση. Ωστόσο, λόγω τοπικών προκλήσεων, η Ayvens προβλέπει ότι σε αυτές τις αγορές η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα συμβεί μεσοπρόθεσμα. Τέλος, στο τρίτο επίπεδο (κατηγορία «αναπτυσσόμενες») συμπεριλαμβάνονται οι χώρες όπου τα εμπόδια του κόστους και της διαθεσιμότητας εξακολουθούν να είναι δύσκολο να ξεπεραστούν.

Η Ελλάδα συγκέντρωσε 49/100 στη βαθμολογία ωριμότητας, σημειώνοντας άνοδο +6 βαθμών σε σχέση με την περσινή χρονιά, ενώ είδε σημαντική αύξηση στα ηλεκτρικά οχήματα το 2023 σε σύγκριση με το 2022. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε άνοδος +130.5% στα Battery Electric Vehicles (BEVs) και +63.9% στα Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs).

Σημαντικό εύρημα του Mobility Guide 2024 της Ayvens αποτελεί, επίσης, η ραγδαία αύξηση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα και η Σερβία. Στις χώρες αυτές παρουσιάζεται αύξηση άνω του 180% όσον αφορά τους σταθμούς φόρτισης σε σύγκριση με το 2023, καταδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των υποδομών φόρτισης στην προώθηση της ευρείας αποδοχής των ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτή η επέκταση αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από την εφαρμογή του Κανονισμού Υποδομής Εναλλακτικών Καυσίμων (AFIR), που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ευρείας διαθεσιμότητας σταθμών φόρτισης σε όλη την ΕΕ.

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinisi Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Από τις 47 χώρες που περιλαμβάνονται στο Mobility Guide, οι 13 ταξινομούνται στην κατηγορία «ανεπτυγμένες». Πρόκειται για ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως της δυτικής και βόρειας Ευρώπης. Η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Φινλανδία ξεχωρίζουν ως οι πιο ώριμες χώρες στην επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων. Η Ελβετία και η Πορτογαλία αποτελούν τις νέες προσθήκες στην ομάδα των «ανεπτυγμένων» χωρών. Πολλές χώρες που βρίσκονται στην κατηγορία «σε μετάβαση», όπως η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Ιρλανδία «γεφυρώνουν» το χάσμα με τις ανεπτυγμένες χώρες. Η Ολλανδία ξεχωρίζει ως η πιο ώριμη χώρα στην υποδομή φόρτισης (17 βαθμοί στους 20). Η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων έχει σημειώσει άνοδο στον αριθμό των διαθέσιμων μοντέλων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, τόσο επιβατικών όσο και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (20 από τις χώρες προσφέρουν περισσότερα από 100 μοντέλα BEV).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ayvens στην Ελλάδα, κ. Κώστας Πετρούτσος, σχολίασε σχετικά: «Η Ayvens, έχοντας στον στόλο της τα περισσότερα brands ηλεκτρικών οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, δεσμεύεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών ρύπων. Το Mobility Guide 2024 προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και παρέχει στρατηγική καθοδήγηση για τους διαχειριστές στόλων που επιθυμούν να κάνουν το βήμα προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Με την Ελλάδα να προσφέρει σημαντικά κίνητρα για τα ηλεκτρικά οχήματα, το Mobility Guide της Ayvens υποστηρίζει πρακτικές λύσεις βασισμένες σε δεδομένα για την υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών στο ταξίδι τους προς την ηλεκτροκίνηση. Βασιζόμενη στο σλόγκαν "Better with every move", η Ayvens επιδιώκει να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες κινητικότητας με υπεύθυνο τρόπο, προωθώντας συνεχώς την πρόοδο για τους πελάτες, τις επιχειρήσεις και τον πλανήτη μας».

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος εκτενής ετήσιος οδηγός, ο οποίος βασίζεται στα δεδομένα 3,4 εκατομμυρίων οχημάτων της Ayvens και την παρουσία της σε 42 χώρες, καθώς και σε 5 επιπλέον χώρες μέσω τοπικών συνεργασιών, στοχεύει στο να βοηθήσει τους διαχειριστές στόλων να λαμβάνουν εκσυγχρονισμένες και έγκυρες αποφάσεις κατά τη μετάβασή τους στο σύνθετο εξελισσόμενο τοπίο της βιώσιμης κινητικότητας και στην προσαρμογή των στρατηγικών μετάβασής τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ποιες χώρες περιλαμβάνονται στο Mobility Guide

Οι 47 χώρες που περιλαμβάνονται στο Mobility Guide είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Αλγερία, Αυστραλία, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Ινδία, Λετονία, Λιθουανία, Μαλαισία, Μεξικό, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Περού, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, ΗΑΕ, Ουκρανία και ΗΠΑ.