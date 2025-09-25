Η ελληνοτουρκική συνάντηση που έγινε στη Νέα Υόρκη

Μπορεί η προγραμματισμένη γιασυνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν να ακυρώθηκε στο παρά ένα από τους Τούρκους, ωστόσο, ελληνοτουρκική επαφή στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υπήρξε, όπως πληροφορείται η στήλη.

Ερντογάν και Φιντάν έσπευσαν προς το μέρος του Γιώργου Γεραπετρίτη και οι τρεις τους είχαν ένα σύντομο χαιρετισμό εντός του κτιρίου των Ηνωμένων Εθνών.

Πάντως, προοπτική για νέο ελληνοτουρκικό ραντεβού κορυφής δεν υπάρχει τούτη την ώρα τουλάχιστον. Η τουρκική προεδρία μπορεί να μην έχει επιβεβαιώσει ακόμη τη συμμετοχή του Τούρκου προέδρου στις εργασίες της Ευρωπαικής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη την ερχόμενη Πέμπτη, την ώρα, που είναι πάντα σε εκκρεμότητα η πραγματοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Εν αναμονή, πάντως, του αποτελέσματος της σημερινής συνάντησης Τραμπ – Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, είναι κάτι παραπάνω από ευδιάκριτο ότι στην παρούσα συγκυρία οι προτεραιότητες της τουρκικής διπλωματίας βρίσκονται μακριά από τα ελληνοτουρκικά και εστιάζονται στο Μεσανατολικό αλλά και το εν εξελίξει μπρα ντε φερ με το Ισραήλ στη Συρία.

Μένει να φανεί στο αμέσως προσεχές διάστημα πως η αναδιάταξη των γεωπολιτικών ισορροπιών θα επηρεάσει μεσοπρόθεσμα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.