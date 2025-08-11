Η Emirates προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την FC Bayern Munich

Η Emirates προχώρησε σε μια ιστορική, επταετή συμφωνία συνεργασίας με την FC Bayern München, τους 34 φορές πρωταθλητές Bundesliga και έξι φορές νικητές του UEFA Champions League. Η συμφωνία ορίζει την Emirates ως Πλατινένιο Χορηγό της πρώτης ομάδας της Bayern από την αγωνιστική περίοδο 2025‑26 έως και 2031‑32.

Η ποδοσφαιρική υπερδύναμη της FC Bayern συγκαταλέγεται στους πλέον υποστηριζόμενους και σεβαστούς συλλόγους παγκοσμίως, διαθέτοντας ένα ιδιαίτερα ενεργό και αφοσιωμένο παγκόσμιο κοινό που ξεπερνά τα 140 εκατομμύρια φιλάθλους, απολαμβάνοντας ισχυρή αναγνωρισιμότητα βασισμένη στη μοναδική βαυαρική της ταυτότητα και παράδοση. Η FC Bayern διαθέτει, επίσης, ένα ισχυρό σύστημα εγγεγραμμένων μελών, που ξεπερνούν τα 410.000, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο του ποδοσφαίρου — γεγονός που καταδεικνύει τη βαθιά υποστήριξη και σύνδεση της με την κοινότητα. Παράλληλα, αριθμεί fan clubs σε περισσότερες από 100 χώρες, επιβεβαιώνοντας την τεράστια διεθνή της απήχηση.

Η πολυετής αυτή συνεργασία προσφέρει στην Emirates υψηλή προβολή της μάρκας μέσω περιμετρικών διαφημιστικών πινακίδων και LED πάνελ, τα οποία προβάλλονται σε παγκόσμιο κοινό, καθώς και μέσω δύο premium “pitch cam carpets” εντός του αγωνιστικού χώρου. Η συμφωνία περιλαμβάνει, επίσης, αποκλειστικές παροχές σε εισιτήρια και φιλοξενία, καθώς και ιδιωτικό χώρο φιλοξενίας Emirates (skybox) στο εντός έδρας γήπεδο του συλλόγου, την Allianz Arena. Επιπλέον, η Emirates θα έχει πρόσβαση στις συλλογικές εικόνες των παικτών της FC Bayern Munich. Το εμπορικό σήμα της αεροπορικής εταιρείας θα προβάλλεται εμφανώς στα φόντα του Club TV κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων Τύπου, δηλώσεων στη flash zone, καθώς και σε άλλες δημόσιες και ψηφιακές εκδηλώσεις.

Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline, σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με την FC Bayern — τον πιο εμβληματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο της Γερμανίας και αληθινά παγκόσμιο αθλητικό κολοσσό. Αυτή η ιστορική συνεργασία υπερβαίνει ένα απλό εμπορικό συμβόλαιο· αποτυπώνει τη βαθιά δέσμευσή μας προς τη Γερμανία, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού μας δικτύου. Με τη σύμπραξή μας με αυτόν τον θρυλικό αθλητικό οργανισμό, δημιουργούμε έναν δεσμό με την πλούσια κληρονομιά του συλλόγου και την εξαιρετικά παθιασμένη κοινότητά του. Λίγες δυνάμεις μπορούν να συγκριθούν με την ικανότητα του αθλητισμού να ενώσει καρδιές και μυαλά πέρα από πολιτισμούς και ηπείρους, και ανυπομονούμε να χτίσουμε ουσιαστικές σχέσεις με εκατομμύρια αφοσιωμένους φιλάθλους της FC Bayern σε όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα γιορτάζουμε την αριστεία — μια αξία που ορίζουν τόσο η Emirates όσο και η FC Bayern. »







Ο Michael Diederich, Αντιπρόεδρος της FC Bayern, δήλωσε: «Η FC Bayern εκφράζει τη μεγάλη της ικανοποίηση που απέκτησε έναν ισχυρό και λαμπρό συνεργάτη σαν την Emirates, η οποία υποστηρίζει με συνέπεια επί δεκαετίες το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η FC Bayern έχει επίσης ανάγκη από οικονομική ασφάλεια στον προγραμματισμό της για την επίτευξη των αθλητικών της στόχων, καθιστώντας την Emirates ιδανικό μέλος στην οικογένεια των συνεργατών του συλλόγου μας. Επιπλέον, η δυνατότητα της Emirates να συνδέει τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου παγκοσμίως θα συμβάλει σημαντικά στην υποστήριξη των σχεδίων διεθνοποίησης της FC Bayern.»

Η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί επίσης την επίσημη επιστροφή της Emirates στο γερμανικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Με την ταχεία διεύρυνση της βάσης φιλάθλων του συλλόγου σε βασικές αγορές της Ασίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η Emirates βρίσκεται στην ιδανική θέση να ενισχύσει αυτή τη σύνδεση μέσω του εκτεταμένου παγκόσμιου δικτύου της και της κορυφαίας ποιότητας υπηρεσιών της.

Το ποδόσφαιρο παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στο χαρτοφυλάκιο της Emirates, όπως αποδεικνύεται από τις σημαντικές συνεργασίες της με κορυφαίους παγκόσμιους ποδοσφαιρικούς συλλόγους και πρωταθλήματα υψηλού κύρους. Το λογότυπο «Fly Better» της αεροπορικής εταιρείας φιγουράρει στις φανέλες των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως οι Real Madrid, Arsenal FC, AC Milan, Benfica SL και Olympique Lyonnais, ενώ παράλληλα η Emirates κατέχει τα δικαιώματα ονομασίας του σταδίου της Arsenal, του Emirates Stadium. Το λογότυπο της Emirates θα εμφανίζεται επίσης στην πίσω πλευρά της φανέλας προπόνησης της πρώτης ομάδας της Al Ain FC καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2025/2026. Η Emirates είναι ο Title Partner του FA Cup για σχεδόν μια δεκαετία, γνωστού ως Emirates FA Cup, το αρχαιότερο και μεγαλύτερο εγχώριο ποδοσφαιρικό τουρνουά στον κόσμο. Στην έδρα της, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η εταιρεία στηρίζει την UAE Pro League.