Η Jodie Foster «τα βάζει» με την Gen Z - «Δεν μπορείς να συνεργαστείς μαζί τους»

Η Jodie Foster «επιτίθεται» στην Generation Z σε συνέντευξή της στον Guardian.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε ότι δυσκολευόταν να κατανοήσει τη στάση απέναντι στη δουλειά που κρατούσαν οι Gen Zers, δηλαδή αυτοί που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012.



«Είναι πραγματικά ενοχλητικά, ειδικά στο χώρο εργασίας», είπε. «Μου λένε, «Μπα, δεν το νιώθω σήμερα, θα έρθω στις 10.30 το πρωί».



Πρόσθεσε ότι επίσης συχνά αποτυγχάνουν να κατανοήσουν την αναγκαιότητα σύνταξης ενός email με επαγγελματικό τρόπο.



«Βλέπω γραμματικά λάθη στα email τους και τους λέω, δεν ελέγξατε την ορθογραφία σας; Και μου απαντάνε, "Γιατί να το κάνω αυτό, δεν είναι περιοριστικό;»



Παρά τα παράπονά της, πάντως η Foster ξεχωρίζει μια ηθοποιό της γενιάς αυτής που πραγματικά θαυμάζει, τη Bella Ramsey.

Bella Ramsey/REUTERS

Η Φόστερ, η οποία πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη σεζόν του δράματος «True Detective», μίλησε για τη γνωριμία με το non-binary ηθοποιό από τη Βρετανία, στην εκδήλωση Women in Hollywood του περιοδικού Elle.



Κατόπιν αιτήματος της Φόστερ, η σταρ του «The Last of Us» την παρουσίασε στη σκηνή στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα.



Επαίνεσε την Ράμσεϊ όχι μόνο για την «καλύτερη ομιλία» αλλά και για την παρουσία της στην τελετή φορώντας ένα «όμορφα προσαρμοσμένο» κοστούμι και «μια μεσαία χωρίστρα και χωρίς μακιγιάζ».



Η Φόστερ σημείωσε ότι οι περισσότεροι από τους άλλους παρευρισκόμενους «φορούσαν τακούνια και βλεφαρίδες». «Υπάρχουν άλλοι τρόποι να είσαι γυναίκα και είναι πολύ σημαντικό να το δει ο κόσμος», πρόσθεσε.



Όπως τόνισε η ηθοποιός, όταν ήταν νεότερη δεν θα μπορούσε να ντυθεί όπως η Ράμσεϊ σε μια εκδήλωση του Χόλιγουντ.



«Δεν ήμασταν ελεύθεροι. Επειδή δεν είχαμε ελευθερία. Και ελπίζουμε ότι αυτό προσφέρει ο φορέας αυθεντικότητας που συμβαίνει - τη δυνατότητα της πραγματικής ελευθερίας», είπε ο Φόστερ.



Η πρωταγωνίστρια του «Silence of the Lambs» έδωσε επίσης μερικές συμβουλές στους νέους της κινηματογραφικής βιομηχανίας: «Πρέπει να μάθουν πώς να χαλαρώνουν, πώς να μην το σκέφτονται τόσο πολύ, πώς να καταλήξουν σε κάτι δικό τους».



«Μπορώ να τους βοηθήσω να βρουν αυτό, που είναι πολύ πιο διασκεδαστικό από το να είσαι, με όλη την πίεση πίσω από αυτό, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας», πρόσθεσε.



Το «True Detective: Night Country» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 14 Ιανουαρίου.

πηγή: Guardian