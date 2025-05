Η καλύτερη παραλία της Ελλάδας δεν είναι αυτή που νομίζετε... Οι κορυφαίοι του τουρισμού ψήφισαν!

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η φετινή λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου που συνέταξε ο ιστότοπος «World’s 50 Best Beaches». Η επιλογή έχει γίνει μετά από αξιολόγηση από χιλιάδες καταξιωμένους επαγγελματίες του τουρισμού και με βάση 8 κριτήρια.

- Μοναδικότητα: Το τοπίο που περιβάλει την καθιστά απολύτως ξεχωριστή.

- Άγρια ζωή: Ο επισκέπτης είναι πιθανό να συναντήσει εξωτικές μορφές ζωής μέσα κι έξω απ’ το νερό.

- Ανέγγιχτη από ανθρώπινες παρεμβάσεις: Η παραλία δεν είναι τουριστική και είναι σε παρθένα κατάσταση.

- Ησυχία: Οι μοναδικοί ήχοι που διακόπτουν την ησυχία είναι οι ήχοι της θάλασσας και του αέρα.

- Ευκολία πρόσβασης: Η πρόσβαση στο νερό είναι εύκολη, η θάλασσα ακύμαντη και με αμμώδη βυθό.

- Ευνοϊκός καιρός: Τα νερά είναι ήρεμα.

- Λίγος κόσμος: Η παραλία δεν είναι ποτέ κατάμεστη.

- Ειδυλλιακή ατμόσφαιρα: Οι πιθανότητες να ζήσετε την τέλεια εμπειρία χαλάρωσης στην συγκεκριμένη παραλία είναι περισσότερες από τον μέσο όρο.

Ποια είναι καλύτερη παραλία της Ελλάδας

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του «World’s 50 Best Beaches» μεταδίδονται από μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, όπως η Daily Mail. Αυτή τη φορά, τρεις ελληνικές παραλίες κοσμούν τη λίστα, με το Ιόνιο να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής.

Φτέρη, Κεφαλονιά

Στην 4η θέση της λίστας, λοιπόν, βρίσκεται η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, η οποία βρίσκεται κρυμμένη σε έναν απομονωμένο κόλπο, περιτριγυρισμένη από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους και είναι προσβάσιμη κυρίως με βάρκα ή μέσω πεζοπορίας σε ένα απότομο μονοπάτι. Η απομόνωσή της συμβάλλει στην παρθένα και γαλήνια ατμόσφαιρά της, ξεχωρίζοντας από τους πιο τουριστικούς προορισμούς. Μεγαλοπρεπείς λευκοί βράχοι πλαισιώνουν την παραλία, καμπυλώνοντας γύρω από μια έκταση με εντυπωσιακά λευκά βότσαλα αναμεμειγμένα με άμμο, η οποία συναντά τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου Πελάγους. Η ανέγγιχτη ομορφιά και το γαλήνιο περιβάλλον της παραλίας Φτέρη την καθιστούν καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και μια βαθιά σύνδεση με τη φύση», αναφέρει ο ιστότοπος.

Βουτούμι, Αντίπαξοι

Στη 16η θέση της λίστας βρίσκεται η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους. «Αυτή η εντυπωσιακή, απομονωμένη παραλία στο νησί των Αντίπαξων είναι προσβάσιμη κυρίως με βάρκα, διατηρώντας το ήσυχο και παρθένο περιβάλλον της σε σύγκριση με τις πιο προσβάσιμες ελληνικές παραλίες. Η παραλία Βουτούμι είναι γνωστή για τα βαθιά γαλάζια νερά της και το όμορφο μείγμα από βότσαλα και ψιλή λευκή άμμο, φωλιασμένη στους πρόποδες ενός απότομου, καταπράσινου λόφου. Κυπαρίσσια φτάνουν μέχρι την ακτή, δημιουργώντας μια εκπληκτική μεσογειακή ατμόσφαιρα. Οι γύρω λόφοι προσφέρουν γραφικά μονοπάτια και σημεία θέας. Τα νερά εδώ είναι ρηχά και ζεστά, ιδανικά για κολύμπι και χαλάρωση για ώρες κάτω από τον ήλιο. Με τη φυσική ομορφιά και το γαλήνιο περιβάλλον της, το Βουτούμι είναι σαφώς μια αγαπημένη επιλογή για μια ήρεμη απόδραση στο Ιόνιο Πέλαγος», τονίζουν οι κριτές.

Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα

Στη 36η θέση της κατάταξης βρίσκεται το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα. «Το Πόρτο Κατσίκι ξεχωρίζει όχι μόνο για την ίδια την παραλία, αλλά και για το απίστευτο περιβάλλον που το πλαισιώνει. Βρίσκεται στο νησί της Λευκάδας στην Ελλάδα, η παραλία πλαισιώνεται από τεράστιους, τραχείς ασβεστολιθικούς βράχους, συχνά καλυμμένους με κλασική μεσογειακή βλάστηση. Είναι ένα από τα λίγα μέρη στο νησί όπου μπορείτε να ζήσετε τη μοναδική απόλαυση να μυρίσετε το άρωμα του λευκού θυμαριού αναμεμειγμένο με τον αλμυρό θαλασσινό αέρα. Η παραλία αποτελείται από μικρά λευκά βότσαλα και τα νερά είναι απίστευτα τιρκουάζ και καθαρά. Γνωστή για την πιο δύσκολη πρόσβαση, οι περισσότεροι επισκέπτες έρχονται εδώ για να νιώσουν πιο κοντά στη φύση και να απολαύσουν μια γαλήνια απόδραση, μακριά από πολυσύχναστα beach bar και δρόμους, προσφέροντας μια γαλήνια ευρωπαϊκή εμπειρία παραλίας», υπογραμμίζουν οι κριτές.

Παραλία Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα/INTIME

Οι 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου – Όλη η λίστα:

Cala Goloritze, Ιταλία

Entalula Beach, Φιλιππίνες

Bang Bao Beach, Ταϊλάνδη

Φτέρη, Ελλάδα

PK 9 Beach, Γαλλική Πολυνησία

Canto de la Playa, Δομινικανή Δημοκρατία

Anse Source D’Argent, Σεϋχέλλες

Nosy Iranja, Μαδαγασκάρη

Ofu Beach, Αμερικανική Σαμόα

Grace Bay, Turks and Caicos (Τέρκς εντ Κέικος)

Turquoise Bay, Αυστραλία

Boulders Beach, Νότιος Αφρική

Pink Beach, Ινδονησία

Shoal Bay East, Ανγκουίλα

Detwah Lagoon, Υεμένη

Βουτούμι, Ελλάδα

One Foot Island, ΝήσοιΚουκ

Playa de Rodas, Ισπανία

Playa Balandra, Μεξικό

Pontal do Atalaia, Βραζιλία

Wharton Beach, Αυστραλία

Cayo de Agua, Βενεζουέλα

Seven Mile Beach, ΝήσουΚεϊμάν

Cayo Zapatilla, Ιαπωνία

Baia do Sancho, Βραζιλία

Horseshoe Bay, Βερμούδες

Pulau Palambak, Ινδονησία

Freedom Beach, Ταϊλάνδη

The Baths, Βρετανικές Παρθένες Νήσοι

Anse Georgette, Σεϋχέλλες

Fryes Beach, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Grand Anse, Σεϋχέλλες

Le Morne Beach, Μαυρίκιος

Bahia de Las Aguilas, ΔομινικανήΔημοκρατία

Meads Bay, Ανγκουίλα

Πόρτο Κατσίκι, Ελλάδα

Nudey Beach, Αυστραλία

Bon Bon Beach, Φιλιππίνες

Saadiyat Beach, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Goyambokka Beach, ΣριΛάνκα

Playa Punta Uva, Κάστα Ρίκα

Siesta Beach, ΗΠΑ

Paje Beach, Ζανζιβάρη

Klein Bonaire Beach, Μποναίρ

Cathedral Cove Beach, ΝέαΖηλανδία

Santa Giulia, Γαλλία

Gardner Bay, Ισημερινός

Keem Beach, Ιρλανδία

Kuramathi Sand Bank, Μαλδίβες

La Pelosa, Ιταλία