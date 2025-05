Η Lynk & Co κλείνει έναν χρόνο στην Ελλάδα

Η Lynk & Co γιορτάζει την παρουσία της στην Ελλάδα και μαζί με αυτήν, τη δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας που οδηγεί το μέλλον. Η αρχή έγινε με το Lynk & Co 01 – το μοντέλο που έφερε έναν νέο συνδυασμό σχεδιασμού, τεχνολογίας και ευελιξίας. Ακολούθησε το Lynk & Co 02, ιδανικό για την πόλη, με compact χαρακτήρα και ηλεκτρικό DNA. Και σύντομα, το Lynk & Co 08 θα φέρει την επόμενη γενιά της premium ηλεκτροκίνησης στους ελληνικούς δρόμους.

Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, η Lynk & Co επένδυσε στην ελληνική αγορά, επεκτείνοντας

τη γκάμα των μοντέλων της και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των οδηγών που

αναζητούν κάτι διαφορετικό, κάτι πιο έξυπνο και πιο σύγχρονο. Παράλληλα, το Δίκτυο Πώλησης και Εξυπηρέτησης ενισχύθηκε σημαντικά με φυσική

παρουσία σε:

Αθήνα (με τρία σημεία λιανικής)

Θεσσαλονίκη

Κρήτη

Ιωάννινα

Λάρισα

Περισσότερο από μια απλή επέτειο, ο πρώτος χρόνος της Lynk & Co στην Ελλάδα είναι

η απόδειξη πως η κινητικότητα μπορεί να γίνει πιο κοινωνική, πιο βιώσιμη και πιο

εμπνευσμένη. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.