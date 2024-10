Η Lynk & Co παρουσιάζει το ηλεκτρικό 02

Η Lynk & Co είναι περήφανη που παρουσιάζει το πρώτο ηλεκτρικό όχημα του brand, το ολοκαίνουργιο 02 για την Ευρώπη (ή Z20 στην Κίνα).

Το εντυπωσιακό πεντάθυρο οικογενειακό EV δίνει έμφαση στην εμπειρία του χρήστη και το προηγμένο λογισμικό, παρέχοντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως και 445χλμ. Το ολοκαίνουργιο 02 σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο της στρατηγικής επέκτασης και εξέλιξης της Lynk & Co, καθώς η εταιρεία εισέρχεται στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη.

«Το ολοκαίνουργιο 02 αντιπροσωπεύει την επόμενη φάση για τη Lynk & Co. Eπεκτείνουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας και βγαίνουμε σε νέες αγορές. Αυτά τα στρατηγικά βήματα υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Lynk & Co για παροχή μεγαλύτερης επιλογής, ευελιξίας και πρόσβασης στους πελάτες μας». λέει ο Nicolas Lopez Appelgren, Διευθύνων Σύμβουλος της Lynk & Co International.

Το ολοκαίνουργιο Lynk & Co 02 παρουσιάζει εξαιρετική αυτονομία και μοναδική αίσθηση διασκέδασης, συνδυάζοντας ένα κομψό και εντυπωσιακό εξωτερικό με ένα προηγμένο ψηφιακό πιλοτήριο και εύχρηστους εσωτερικούς χώρους κατασκευασμένους από ανακυκλωμένα υλικά. Παρέχει επίσης εντυπωσιακή αυτονομία ηλεκτρικής οδήγησης έως και 445 χλμ, σε συνδυασμό με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και καινοτόμες δυνατότητες car-sharing.

Δημιουργήθηκε στο global design studio της Lynk & Co στο Γκέτεμποργκ, το ολοκαίνουργιο 02 ήρθε στη ζωή μέσω μιας συνεργασίας μεταξύ των πελατών του 01 plug-in hybrid SUV και των εσωτερικών ομάδων design και engineering της μάρκας. Οι πελάτες επηρέασαν σημαντικά τον χαρακτήρα του νέου αυτοκινήτου, συνεισφέροντας πάνω από 6.000 μηνύματα σχετικά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά μέσω της λειτουργίας Co:lab - μιας από τις εφαρμογές αυτοκινήτου της Lynk & Co που επιτρέπει στους χρήστες να παρέχουν ψηφιακά σχόλια από το εσωτερικό του 01.

Το Lynk & Co 02 θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2025, με τιμή που θα ξεκινάει από 35.495€.