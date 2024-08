Η Lynk & Co Hellas δημιουργεί το δίκτυό της

Στόχο της εταιρίας από την Κίνα είναι ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και σημείων επισκευών και συντήρησης σε όλη τη χώρα, προσφέροντας στους καταναλωτές άμεση πρόσβαση στα καινοτόμα και τεχνολογικά προηγμένα οχήματα της Lynk & Co.



Το πρώτο ορόσημο αυτής της δυναμικής στρατηγικής ανάπτυξης είναι το πρώτο Lynk & Co Space στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 29 στο Μαρούσι, προσφέροντας στους πελάτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία του brand Lynk & Co.

Για την ενίσχυση της εξυπηρέτησης πελατών στην Αθήνα, η Lynk & Co είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει συνεργασίες με δύο κέντρα επισκευής και συντήρησης:

Α. Παντοπικός Ε.Π.Ε.,Ιερά Οδό 155, Αιγάλεω

PNT CARS – Παντοπικός,16ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας & Θηβαΐδος 2, Κηφισιά.

Η Παντοπικός, με την εμπειρία και τεχνογνωσία της στον τομέα της αυτοκίνησης, έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής για τα Volvo Cars. Γνωστή για τη δέσμευσή της στην ποιότητα, την τεχνική κατάρτιση και την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, η Παντοπικός Α.Ε. έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των καταναλωτών.



Επιπλέον, η Lynk & Co Hellas είναι περήφανη να ανακοινώσει την πρώτη της συνεργασία με την MAXX Motors Α.Ε.Β.Ε. η οποία θα αναλάβει το ρόλο του νέου αντιπροσώπου της με κάθετη μονάδα, στα Ιωάννινα. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί την περαιτέρω επέκταση της παρουσίας της Lynk & Co στην ελληνική αγορά και ενισχύει τη διαθεσιμότητα στην περιοχή της Ηπείρου.

Η MAXX Motors Α.Ε.Β.Ε. είναι επίσημος αντιπρόσωπος brands όπως Volvo, Kia, Jeep, Opel, Alfa Romeo, Fiat, Hyundai και Citroen. Με ισχυρή φήμη στον τομέα των υπηρεσιών αυτοκίνησης της Βόρειας Ελλάδας, η MAXX Motors είναι γνωστή για τη δέσμευσή της στην παροχή εξαιρετικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η συνεργασία με την Lynk & Co αντιπροσωπεύει ένα νέο ορόσημο στη δέσμευση της MAXX Motors για την παροχή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα.



«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Α. Παντοπικός, την PNT CARS και την MAXX Motors στην οικογένεια της Lynk & Co», δήλωσε ο Domen Habič, Πρόεδρος της SEEAG και της Lynk & Co Hellas. «Αυτές οι συνεργασίες είναι τα πρώτα βήματα στη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους Έλληνες καταναλωτές πρόσβαση στα καλύτερα οχήματα και να ικανοποιούμε τις ανάγκες τους για σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις κινητικότητας. Ανυπομονούμε για την ανάπτυξη αυτών των νέων συνεργασιών και είμαστε βέβαιοι ότι θα ενισχύσουν την παρουσία της Lynk & Co στην Ελλάδα».

Καθώς η Lynk & Co Hellas συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται, αυτή η συνεργασία είναι μόνο η αρχή. Το στρατηγικό μας πλάνο αποσκοπεί στην ανάπτυξη έως και 15 σημείων πώλησης και συντήρησης σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η επέκταση υπογραμμίζει τις βασικές αξίες στις οποίες στηρίχθηκε η Lynk & Co—κοινότητα, συνεργασία και δέσμευση για την αριστεία.