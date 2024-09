Συνεργασία Lynk & Co Hellas με την EKKA

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της στρατηγικής ανάπτυξης της, η Lynk & Co Hellas ανακοινώνει μια σημαντική επέκταση του Δικτύου Επίσημων Συνεργατών της μέσω μιας ισχυρής νέας συνεργασίας με την EKKA Αυτοκίνητα, ένα κορυφαίο όνομα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αποστολή της Lynk & Co να παρέχει ολοκληρωμένες και προσβάσιμες λύσεις κινητικότητας σε όλη την Ελλάδα.

Η νέα συνεργασία της Lynk & Co με την EKKA Αυτοκίνητα, με έδρα την Αθήνα, είναι έτοιμη να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική πρωτεύουσα. Η εκτεταμένη εμπειρία και η ισχυρή παρουσία της EKKA Αυτοκίνητα στην αγορά την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για τα φιλόδοξα σχέδια επέκτασης της Lynk & Co.

Η EKKA Αυτοκίνητα θα λειτουργεί σε πολλαπλές τοποθεσίες στην Αθήνα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Lynk & Co στην περιοχή. Μαζί με την Παντόπικος Α.Ε. και το Lynk & Co Space στο Μαρούσι, η ένταξη της EKKA Αυτοκίνητα θα εξασφαλίσει την επαρκή κάλυψη της περιοχής της Αθήνας, προσφέροντας επιπλέον σημείο πώλησης και εξυπηρέτησης που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών της Lynk & Co.

Για την έναρξη της συνεργασίας ο κος Αντώνης Κουτσουμάρης, CEO της ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα και ο μέτοχος κος Henk van der Kwast, υπογραμμίζουν πως η LYNK & CO αποτελεί για την ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα μια στρατηγική επιλογή προς την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, με δεδομένη την πελατοκεντρική φιλοσοφία, το εκπαιδευμένο προσωπικό και το σύγχρονο marketing της εταιρίας.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία, κος Domen Habic, Πρόεδρος της SEEAG και της Lynk & Co Hellas, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την EKKA Αυτοκίνητα στην οικογένεια της Lynk & Co. Η ιστορία της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις αξίες και το όραμα της Lynk & Co. Αυτή η συνεργασία, η οποία θα περιλαμβάνει πολλαπλά σημεία της EKKA Αυτοκίνητα,

δεν θα επεκτείνει μόνο τη φυσική μας παρουσία αλλά θα ενισχύσει και την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση για τα οχήματά μας στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Μαζί με την EKKA Αυτοκίνητα, είμαστε βέβαιοι για την ικανότητά μας να παρέχουμε ανώτερες λύσεις κινητικότητας στους πελάτες μας».

Συνεχής Επέκταση και Εστίαση στον Πελάτη

Η συνεργασία με την EKKA Αυτοκίνητα αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Lynk & Co Hellas για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου έως 15 σημείων πώλησης και εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα. Οι συνεργασίες με ηγέτες της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, όπως η EKKA Αυτοκίνητα, η Lynk & Co ενισχύει τη δέσμευσή της να παρέχει σύγχρονες, αξιόπιστες και συνδεδεμένες λύσεις κινητικότητας στους καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα.