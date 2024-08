«Η μεγάλη των μπάτσων σχολή»: Δείτε πώς είναι σήμερα οι ηθοποιοί

Αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο δημοφιλείς κωμικές σειρές ταινιών όλων των εποχών είναι η «Police Academy» ή όπως είναι γνωστή στα μέρη μας ως «Η μεγάλη των μπάτσων σχολή».

Το story της απλό: Μία ομάδα περιθωριακών ατόμων αποφασίζουν (όχι όλοι με τη θέλησή τους) να ενταχθούν στην τοπική αστυνομική ακαδημία με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σκηνικά που προκαλούν γέλιο μέχρι... δακρύων. Η επιτυχία των συνολικά 7 ταινιών ήταν τόσο μεγάλη που «εκτόξευσε» την καριέρα πολλών από τους πρωταγωνιστές τους όπως του Steven Guttenberg, της Kim Cattrall και του Michael Winslow.

Μάλιστα, το 2022, ο Guttenberg (γνωστός και ως «Μαχόνι») αποκάλυψε στο Forbes ότι προσέγγισε «αρκετές φορές» τη Warner Bros για να συνεχιστεί το franchise (το οποίο περιλαμβάνει επτά ταινίες, έξι από τις οποίες γυρίστηκαν τη δεκαετία του '80), αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνηση όσον αφορά κάποια νέα ταινία.

Προς το παρόν, θα πρέπει απλώς να γιορτάσουμε την αρχική ταινία (η οποία τον Μάρτιο του 2024 έγινε 40 ετών) ρίχνοντας μια ματιά στο τι κάνει σήμερα το καστ της αγαπημένης μας «μεγάλης των μπάτσων σχολής».

Steven Guttenberg (Carey Mahoney)

Φωτ.: Getty Images

Ο Guttenberg ήταν ήδη γνωστός όταν υπέγραψε στην «Police Academy» και η ερμηνεία του «Μαχόνι» τον βοήθησε να φτάσει σε μεγαλύτερα ύψη. Συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε τρία σίκουελ της αρχικής ταινίας, καθώς και στις κλασικές ταινίες «Cocoon» και «3 Men and a Baby». Μέχρι τη δεκαετία του 2000, ο Guttenberg συμμετείχε κυρίως σε τηλεοπτικές εκπομπές. Διαγωνίστηκε στην 6η σεζόν του Dancing With the Stars το 2005 και πρόσφατα εμφανίστηκε σε επτά επεισόδια στη σειρά «The Goldbergs», η οποία ολοκληρώθηκε το 2023.

Kim Cattrall (Karen Thompson)

Φωτ.: Getty Images

Η Cattrall ήταν επίσης γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία «Porky's» του 1982 πριν ενταχθεί στο καστ της «Police Academy». Φυσικά, το 1998 έμελλε να δει την καριέρα της πραγματικά να «εκτοξεύεται» για τον εμβληματικό ρόλο της ως Samantha Jones στο «Sex and the City». Έκτοτε εμφανίστηκε σε εκπομπές όπως το «Queer as Folk», το «How I Met Your Father» και το «Glamorous».

G.W. Bailey (Thaddeus Harris)

Φωτ.: Getty Images

Ο Bailey είχε ήδη συστηθεί στο κοινό μέσω των ρόλων του στα «M*A*S*H*» και «Goodnight, Beantown», όταν υπέγραψε στη «Μεγάλη των μπάτσων σχολή». Έπαιξε τον υπολοχαγό Χάρις και στις έξι ταινίες του franchise της δεκαετίας του 1980 και οι συμμετοχές του μετά την «Police Academy» περιλαμβάνουν το «The Jeff Foxworthy Show», το «American Dreams» και το «Murder, She Wrote».

Leslie Easterbrook (Debbie Callahan)

Φωτ.: Getty Images

Η Easterbrook ήταν περισσότερο γνωστή για τη συμμετοχή της στην κωμική σειρά «Laverne & Shirley» όταν εντάχθηκε στο καστ της «Police Academy». Δεν εμφανίστηκε στην πρώτη συνέχεια της ταινίας, αλλά εμφανίστηκε στις ταινίες 3, 4, 5 και 6, καθώς και στην ταινία του 1994 (Police Academy: Mission to Moscow) και ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς του 1997 (Police Academy: The Series). Άλλοι γνωστοί ρόλοι της περιλαμβάνουν το «Matlock», το «Baywatch» και αρκετές ταινίες τρόμου.

Michael Winslow (Larvell Jones)

Φωτ.: Getty Images

Ο Winslow είχε συμπρωταγωνιστήσει σε δύο ταινίες του κωμικού ντουέτου «Τσιτς και Τσονγκ» πριν μπει στο καστ της «μεγάλης των μπάτσων σχολής» με τον ηθοποιό να συνεχίζει τον ρόλο του σε κάθε ένα από τα επόμενα σίκουελ και στην τηλεοπτική σειρά. Άλλοι ρόλοι του περιλαμβάνουν τη σειρά κινουμένων σχεδίων «New Kids on the Block» και το «Robot Chicken». Το 2021, ο Winslow πέρασε από οντισιόν για τη σεζόν 16 του America's Got Talent, επιδεικνύοντας την ικανότητά του να κάνει ηχητικά εφέ με τη φωνή του, ενώ αφηγείτο μια ιστορία για τον θόρυβο στη Hollywood Boulevard. Πέρασε στα ημιτελικά.

George Gaynes (Eric Lassard)

Φωτ.: Getty Images

Ο Gaynes ήταν κάτι περισσότερο από ένα οικείο πρόσωπο όταν εμφανίστηκε στην «Police Academy», με συμμετοχές στην ταινία «Washington: Behind Closed Doors» και στην «Tootsie». Συνέχισε να παίζει και μετά την κυκλοφορία της ταινίας, κυρίως ως ο θλιβερός ανάδοχος γονέας στη σειρά «Punky Brewster», η οποία έτρεξε από το 1984 (τη χρονιά που βγήκε η πρώτη ταινία της Police Academy) μέχρι το 1988. Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στην κωμωδία του 2003 «Just Married». Ο Gaynes πέθανε στις 15 Φεβρουαρίου 2016 σε ηλικία 98 ετών.

David Graf (Eugene Tackleberry)

Φωτ.: Getty Images

Η τηλεοπτική καριέρα του Graf ξεκίνησε όταν διαγωνίστηκε στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Πυραμίδα» το 1979, μαζί με την ηθοποιό Patty Duke. Παρόλο που είχε μικρούς ρόλους σε σειρές όπως το «M*A*S*H» και «The Dukes of Hazzard», ήταν ο χαρακτήρας του ως Tackleberry στην «Police Academy» (και σε όλες τις συνέχειες της) που τον έκανε αστέρι. Οι τηλεοπτικοί του ρόλοι μετά την ταινία περιλαμβάνουν το «Step by Step» και το «Star Trek: Deep Space Nine». Ο Graf πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 7 Απριλίου 2011, μόλις εννέα ημέρες πριν από τα 51α γενέθλιά του.

Donovan Scott (Leslie Barbara)

Φωτ.: Getty Images

Ο Scott είχε μερικούς μικρούς ρόλους πριν από τη «Μεγάλη των μπάτσων σχολή», αλλά η ταινία ήταν η μεγάλη του ευκαιρία. Έκτοτε έχει εμφανιστεί στο «Boston Legal», το «My Name is Earl», το «Superstore», το «Hallmark's Santa Switch» και σε πολλές άλλες σειρές και ταινίες.

Charles "Bubba" Smith (Moses Hightower)

Φωτ.: Getty Images

Πρώην αμυντικός στο NFL, ο Charles "Bubba" Smith είχε αγωνιστεί για τους Baltimore Colts, τους Oakland Raiders και τους Houston Oilers. Διάσημος όμως έγινε όταν αποφάσισε να... ντυθεί αστυνομικός για τις ανάγκες της «μεγάλης των μπάτσων σχολής». Εκτός από την επανάληψη του ρόλου του στην «Police Academy» σε πέντε συνέχειες, ο Smith είχε επίσης ρόλους στα «Blue Thunder», «Half Nelson» και «Married... With Children», μεταξύ άλλων τίτλων. Δυστυχώς, πέθανε από οξεία φαρμακευτική δηλητηρίαση και καρδιακή νόσο το 2011, σε ηλικία 66 ετών.