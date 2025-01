Η νέα τάση της Gen Z: Ρέιβ πάρτι σε σούπερ μάρκετ, φούρνους , μανάβικα - Χορεύουν κρατώντας πράσα

Σούπερ μάρκετ, φούρνοι και άλλα καταστήματα σε όλη την Ευρώπη μετατρέπονται σε νυχτερινά κέντρα, καθώς η Gen Z αποφάσισε να κάνει μόδα dance πάρτι χωρίς αλκοόλ.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Tik Tok αναδεικνύουν την άνοδο της «ρέιβ κουλτούρας στα σούπερ μάρκετ» σε πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο, όπου καθημερινοί χώροι, όπως street food εστιατόρια, παντοπωλεία και φούρνοι, φιλοξενούν αυτές τις ζωντανές κοινωνικές συγκεντρώσεις.

Ένα τέτοιο βίντεο δείχνει το συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής Mr Belt and Wezol να παίζουν μια διασκευή του τραγουδιού της Whitney Houston «It's Not Right But It's Okay» στη μέση ενός καταστήματος με φρούτα και λαχανικά στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας.

Οι συμμετέχοντες στο πάρτι φαίνονται να χορεύουν κρατώντας πράσα, ενώ η κονσόλα του DJ ήταν τοποθετημένη ανάμεσα σε κιβώτια με αβοκάντο και πορτοκάλια.

Οι χρήστες του TikTok έσπευσαν να μάθουν το όνομα του καταστήματος, με έναν να δηλώνει: «Ένα καλό ρέιβ πάρτι σε κατάστημα λαχανικών είναι ακριβώς αυτό που λείπει από τη ζωή μου».

Κάτοικοι και τουρίστες σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν βρεθεί τυχαία σε αυτά τα απρόσμενα πάρτι, με έναν Παριζιάνο να γράφει στη λεζάντα: «Παιδιά, μήπως ονειρεύομαι ή γίνεται ρέιβ πάρτι σε σούπερ μάρκετ;».

Το βίντεο της χρήστριας του TikTok @Goms φαίνεται να έχει γυριστεί μέσα σε ένα μαγαζί απέναντι από το πολυκατάστημα Galeries Lafayette στη λεωφόρο Haussmann, στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού.

«Αυτός είναι ο λόγος που αγαπώ το Παρίσι», αναφέρει ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο της.

Ένα βίντεο που μοιράστηκε ο DJ Louis Bekk από το Ηνωμένο Βασίλειο τον έδειχνε να αναλαμβάνει ένα μπεργκεράδικο στην Κωνσταντινούπολη, όπου φαίνονταν πατάτες να τηγανίζονται σε καυτό λάδι και πελάτες να παίρνουν τα σάντουιτς τους, ενώ μια ομάδα κατέλαβε μια αυτοσχέδια πίστα χορού.

Το βίντεο στο TikTok είχε λεζάντα «οτιδήποτε μπορεί να γίνει πρόκληση ρέιβ» και ανέδειξε την εμφάνιση των «ρέιβ σε μη συμβατικούς χώρους», με έναν χρήστη να γράφει: «Φαγητό + Ρέιβ = το επιχειρηματικό μοντέλο του 2025».

Παρόμοια βίντεο έχουν γυριστεί σε διάφορες τοποθεσίες, όπως ασιατικά παντοπωλεία, φούρνους, καταστήματα fish and chips, καθώς και κεμπαπτζίδικα στη Βιέννη, την Αμβέρσα και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μια πιτσαρία στο Μπρίστολ πρόσφερε «βαριές δόσεις μπάσου» κατά τη διάρκεια του ρέιβ πάρτι που διοργάνωσε τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ σε φούρνο στο Άμστερνταμ, όπου τόσο οι μπαγκέτες όσο και η house μουσική ήταν στο μενού, έγινε viral στο TikTok το 2023.

Κάτω από το σύντομο βίντεο, που έχει ξεπεράσει το 1 εκατ. προβολές μέχρι στιγμής, ένας χρήστης σχολίασε: «Όλα τα ενδιαφέροντά μου ενώθηκαν».

Ένας άλλος χρήστης του TikTok έγραψε: «Υδατάνθρακες στο κλαμπ. Θα ήταν πραγματικά ο παράδεισός μου», ενώ ένας τρίτος ανέφερε: «Ανεβάστε τις δονήσεις καθώς φουσκώνει η ζύμη».

Βίντεο δείχνουν επίσης κόσμο να απολαμβάνει dance μουσική σε καταστήματα επίπλων, καφέ, καταστήματα matcha και ακόμη και σε χώρους στάθμευσης παντοπωλείων.

Καθώς αυτά τα μη συμβατικά κοινωνικά events κερδίζουν δημοτικότητα, οι εταιρείες εκμεταλλεύονται την τάση, ελπίζοντας να γίνουν viral στο TikTok.

Η άνοδος αυτών των ρέιβ πάρτι σε σούπερ μάρκετ υπογραμμίζει πώς οι μουσικοί και οι διοργανωτές εκδηλώσεων επεκτείνονται πέρα από τα νυχτερινά κέντρα και τους παραδοσιακούς χώρους για να δημιουργήσουν μοναδικές εμπειρίες για τους λάτρεις των πάρτι.