Η νέα κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας θα καταργήσει τον κορυφαίο νόμο της χώρας για την απαγόρευση του καπνίσματος για τις μελλοντικές γενιές για να βοηθήσει να πληρωθούν οι φορολογικές περικοπές – μια κίνηση που οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας πιστεύουν ότι θα κοστίσει χιλιάδες ζωές και θα είναι «καταστροφική» για τις κοινότητες των Μαορί.



Το 2022 η χώρα ψήφισε πρωτοποριακή νομοθεσία που εισήγαγε μια σταθερά αυξανόμενη ηλικία καπνίσματος για να αποτρέψει όσους γεννήθηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2009 από το να μπορούν ποτέ να αγοράζουν νόμιμα τσιγάρα. Ο νόμος σχεδιάστηκε για να αποτρέψει χιλιάδες θανάτους που σχετίζονται με το κάπνισμα και να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια δολάρια στο σύστημα υγείας.



Η νομοθεσία, η οποία πιστεύεται ότι ενέπνευσε ένα σχέδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σταδιακή κατάργηση του καπνίσματος για τις μελλοντικές γενιές, περιείχε μια σειρά από άλλα μέτρα για να γίνει το κάπνισμα λιγότερο προσιτό και προσβάσιμο. Περιλάμβανε δραματική μείωση της νόμιμης ποσότητας νικοτίνης στα προϊόντα καπνού, επιτρέποντας την πώλησή τους μόνο μέσω ειδικών καταστημάτων καπνού και μείωση του αριθμού των καταστημάτων που επιτρέπεται να πωλούν τσιγάρα από 6.000 σε μόλις 600 σε εθνικό επίπεδο.

Τι αποφάσισε η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας για το κάπνισμα

Οι νόμοι επρόκειτο να εφαρμοστούν από τον Ιούλιο του 2024. Ωστόσο, ως μέρος της συμφωνίας συνασπισμού με τη λαϊκίστικη New Zealand First, η National συμφώνησε να καταργήσει τις τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της «κατάργησης των απαιτήσεων για απονικοτοποίηση, άρσης της μείωσης στα καταστήματα λιανικής και της απαγόρευσης παραγωγής ".



Το Σάββατο, ο νέος υπουργός Οικονομικών, Νίκολα Γουίλις, δήλωσε ότι τα μέτρα θα καταργηθούν πριν από τον Μάρτιο του 2024, με τα έσοδα από τις πωλήσεις τσιγάρων να πηγαίνουν στις φορολογικές περικοπές του συνασπισμού. Η National χρειάστηκε να βρει νέους τρόπους για να χρηματοδοτήσει το φορολογικό της σχέδιο, αφού ο εταίρος της στον συνασπισμό, New Zealand First, απέρριψε μια πρόταση να επιτρέψει στους ξένους αγοραστές να επιστρέψουν στην αγορά ακινήτων.



Η προεκλογική δημοσιονομική ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η μείωση του αριθμού των καταστημάτων που θα μπορούσαν να πωλούν προϊόντα καπνού και το εύρος των περιορισμών θα μείωνε σημαντικά τα έσοδα στο στέμμα, δήλωσε ο Willis στο Newshub Nation.



«Επιστρέφοντας σε αυτές τις πρόσθετες πηγές εσόδων και άλλους τομείς αποταμίευσης που θα μας βοηθήσουν να χρηματοδοτήσουμε τη φορολογική μείωση, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι αλλαγές στη νομοθεσία για την απαγόρευση καπνού είχαν σημαντικό αντίκτυπο στα κρατικά βιβλία – με περίπου 1 δισ. .»



Ο Willis είπε ότι οι εταίροι του συνασπισμού Act και New Zealand First ήταν «επίμονοι» στην αναστροφή των περιορισμών.

Ο Πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον είπε ότι η ανατροπή θα αποτρέψει την εμφάνιση μιας κρυφής αγοράς καπνού και θα εμποδίσει τα καταστήματα να στοχοποιηθούν για εγκλήματα.



«Η συγκέντρωση της διανομής τσιγάρων σε ένα κατάστημα σε μια μικρή πόλη θα αποτελέσει τεράστιο πόλο έλξης για το έγκλημα», δήλωσε ο Λούξον στο Radio New Zealand.



Ο Λούξον είπε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να μειώνει τα ποσοστά καπνίσματος μέσω της εκπαίδευσης και άλλων πολιτικών για το κάπνισμα.



Ωστόσο, οι ειδικοί στη δημόσια υγεία εξέφρασαν σοκαρισμό για την αντιστροφή της πολιτικής, λέγοντας ότι θα μπορούσε να κοστίσει έως και 5.000 ζωές ετησίως και να είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τους Μαορί, οι οποίοι έχουν υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος.



«Αυτή είναι μεγάλη απώλεια για τη δημόσια υγεία και τεράστια νίκη για την καπνοβιομηχανία – της οποίας τα κέρδη θα αυξηθούν σε βάρος των ζωών του ακτινιδίου», δήλωσε η καθηγήτρια Lisa Te Morenga, πρόεδρος της μη κυβερνητικής βιομηχανίας Health Coalition Aotearoa.



Ο Te Morenga τόνισε την πρόσφατη μοντελοποίηση που έδειξε ότι οι κανονισμοί θα εξοικονομήσουν 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο κόστος του συστήματος υγείας τα επόμενα 20 χρόνια, εάν εφαρμοστούν πλήρως, και θα μείωναν τα ποσοστά θνησιμότητας κατά 22% για τις γυναίκες και 9% για τους άνδρες.



«Η αντιστροφή της τάσης σε επιβλαβή προϊόντα που είναι εδραιωμένα στην κοινωνία δεν μπορεί να γίνει από άτομα, ή ακόμα και κοινότητες», είπε ο Te Morenga. «Χρειάζονται καλές – και γενναίες – πολιτικές σε επίπεδο πληθυσμού».



Ο κορυφαίος οργανισμός δημόσιας υγείας των Μαορί, Hāpai te Hauora, είπε ότι η ανατροπή θα είναι «καταστροφική για τις κοινότητες των Μαορί».



«Αυτή η κίνηση υποδηλώνει περιφρόνηση των φωνών των κοινοτήτων που πλήττονται περισσότερο από τις βλάβες του καπνού – ευνοώντας οικονομικά συμφέροντα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζέισον Αλεξάντερ.