Η ώρα των Τελικών του F1 In Schools Greece 2025

Πρόκειται για την δέκατη τρίτη κατά σειρά χρονιά διεξαγωγής του διαγωνισμού στην χώρα μας, που πρόσφατα μετονομάστηκε σε STEM Racing και απευθύνεται σε μαθητές από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.



Οι αγώνες πίστας πραγματοποιούνται κι φέτος σε δύο «φάσεις», ώστε να διευκολυνθούν οι μαθητές από τα σχολεία σε κάθε άκρη της Ελλάδας, με την πρώτη να διενεργήθηκε ήδη στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 18 Ιανουαρίου, στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και την δεύτερη να διενεργείται στην Αθήνα την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιανουαρίου, στις εγκαταστάσεις της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής στην Παιανία - Κάντζα Αττικής.





Ο κ. Δημήτρης Πολυματίδης, Εθνικός Συντονιστής του διαγωνισμού F1 in Schools σε Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Το F1 in Schools είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα διαθεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο κόσμο, και ένα από τα ελάχιστα που συνδυάζει την προαγωγή μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας στους νέους και την εκπαίδευσή τους πάνω σε τομείς STEM και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Επίσης, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως της κριτικής και καινοτόμου σκέψης, δημιουργικότητας και συνεργασίας».



Σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM Racing (πρώην F1 In Schools)

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς STEM στον κόσμο, που υποστηρίζεται από την Formula 1 και την FIA, στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και φοιτητές που δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας τους.

Το F1 in Schools οδηγεί τους μαθητές στην απόκτηση εμπειρικής γνώσης και στην ανάπτυξη πολύτιμων ικανοτήτων (προσωπικών και επαγγελματικών) για να κάνουν επαγγελματική καριέρα σε τομείς σχετικούς με STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ή ακόμη και στην Formula 1. Επιπλέον, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας. Μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια μικρογραφία αγωνιστικού αυτοκινήτου Formula 1, χρησιμοποιώντας CAD εργαλεία σχεδίασης σε Η/Υ, CAM εργαλεία κατασκευής σε τρεις διαστάσεις και προγράμματα αεροδυναμικής ανάλυσης σε Η/Υ.

Ελληνικές επιτυχίες στους Παγκόσμιους Τελικούς

Το F1 in Schools υλοποιείται στην χώρα μας από το 2012, με μεγάλες διακρίσεις των ομάδων μας όταν διαγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως:

1η θέση στον κόσμο στους 12ους Παγκόσμιους Τελικούς 2016 στις ΗΠΑ.

6η θέση στον κόσμο στους 13ους Παγκόσμιους Τελικούς 2017 στη Μαλαισία.

4η θέση στον κόσμο στους 14ους Παγκόσμιους Τελικούς 2018 στη Σιγκαπούρη.

7η θέση στον κόσμο στους 16ους Παγκόσμιους Τελικούς 2021 στην Αγγλία.

5η και 7η θέση στον κόσμο στους 17ους Παγκόσμιους Τελικούς 2022 στην Αγγλία.

Βραβείο “Fastest Car Award” και “Knockout Competition Winners Award” στους 10ους Παγκόσμιους Τελικούς 2014 στο Abu Dhabi.

Βραβείο “Best Team Intentity Award” στους 13ους Παγκόσμιους Τελικούς 2017 στη Μαλαισία.

Βραβείο “Best International Collaboration Team Award” στους 14ους Παγκόσμιους Τελικούς 2018 στη Σιγκαπούρη.

Βραβείο “Fastest Car Award” στους 15ους Παγκόσμιους Τελικούς 2019 στο Abu Dhabi.

Βραβείο “Sponsorship and Marketing Award”, “Digital Media Award” και “Research and Development Award” στους 17ους Παγκόσμιους Τελικούς 2022 στην Αγγλία.