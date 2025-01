Η Samsung Electronics αποκαλύπτει το Samsung Vision AI στο First Look 2025

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε πρόσφατα, το Samsung Vision AI στην εκδήλωση First Look της CES 2025. Το Samsung Vision AI δίνει τη δυνατότητα για εξατομίκευση των οθονών με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, η Samsung παρουσίασε τη νέα ναυαρχίδα της Neo QLED 8K QN990F και συναρπαστικές ενημερώσεις για τις Lifestyle τηλεοράσεις της και τις μελλοντικές τεχνολογίες οθονών, που αντανακλούν το όραμά της να μετατρέψει τις οθόνες σε προσαρμοστικούς, «έξυπνους» συντρόφους που απλοποιούν και εμπλουτίζουν την καθημερινότητα.

«Η Samsung βλέπει τις τηλεοράσεις όχι ως απλές συσκευές για παθητική κατανάλωση, αλλά ως διαδραστικούς, «έξυπνους» συνεργάτες που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας», δήλωσε ο SW Yong, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Visual Display Business της Samsung Electronics. «Με το Samsung Vision AI, επαναπροσδιορίζουμε τι μπορούν να κάνουν οι οθόνες, συνδέοντας την ψυχαγωγία, την εξατομίκευση και τις λύσεις lifestyle σε μια απρόσκοπτη εμπειρία για να απλοποιήσουμε τη ζωή σας».

Samsung Vision AI: έξυπνες, προσαρμοστικές οθόνες για απρόσκοπτη διαβίωση

Το Samsung Vision AI αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα στο ταξίδι της Samsung για την παροχή «έξυπνων», διαισθητικών και απρόσκοπτων εμπειριών οθόνης. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την οθόνη τους να έχει επίγνωση του περιβάλλοντος, να προσαρμόζεται στις προτιμήσεις τους και να διαθέτει αυτονομία στην παροχή διαισθητικών λειτουργιών με το Samsung Vision AI, που μετατρέπει τις οθόνες σε «έξυπνους» συμμάχους που βελτιώνουν την ψυχαγωγία, απλοποιούν τις αλληλεπιδράσεις και ενσωματώνονται απρόσκοπτα στους συνδεδεμένους τρόπους ζωής.

Στον πυρήνα του Samsung Vision AI θα βρίσκονται οι εξατομικευμένες λειτουργίες της, οι οποίες επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις οθόνες τους.

Το Click to Search θα προσφέρει άμεσες πληροφορίες για το τι εμφανίζεται στην οθόνη — είτε πρόκειται για την αναγνώριση ενός ηθοποιού είτε για την εξερεύνηση του εμφανιζόμενου περιεχομένου —χωρίς να διακόπτεται η εμπειρία προβολής.

θα προσφέρει άμεσες πληροφορίες για το τι εμφανίζεται στην οθόνη — είτε πρόκειται για την αναγνώριση ενός ηθοποιού είτε για την εξερεύνηση του εμφανιζόμενου περιεχομένου —χωρίς να διακόπτεται η εμπειρία προβολής. Το Live Translate, που υποστηρίζεται από ένα μοντέλο μετάφρασης AI στην ίδια τη συσκευή , θα περιορίζει τα γλωσσικά εμπόδια με μεταφράσεις υπότιτλων από και σε υποστηριζόμενες γλώσσες (δεν υποστηρίζονται τα ελληνικά) σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν απρόσκοπτα διεθνές περιεχόμενο.

, θα περιορίζει τα γλωσσικά εμπόδια με μεταφράσεις υπότιτλων από και σε υποστηριζόμενες γλώσσες (δεν υποστηρίζονται τα ελληνικά) σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν απρόσκοπτα διεθνές περιεχόμενο. Το Generative Wallpaper θα μετατρέπει τις οθόνες σε δυναμικούς, εξατομικευμένους καμβάδες τέχνης, επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργούν εικόνες που ταιριάζουν στο γούστο ή την περίσταση τους.

Πέρα από την εξατομίκευση, το Samsung Vision AI θα μετατρέπει τις οθόνες ως κεντρικούς κόμβους για έξυπνη διαβίωση μέσω της ενσωμάτωσης με το οικοσύστημα SmartThings:

Το Home Insights θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το περιβάλλον του σπιτιού, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων ασφαλείας και καθημερινών ενημερώσεων, εξασφαλίζοντας ηρεμία είτε οι χρήστες βρίσκονται στο σπίτι είτε εκτός αυτού.

θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το περιβάλλον του σπιτιού, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων ασφαλείας και καθημερινών ενημερώσεων, εξασφαλίζοντας ηρεμία είτε οι χρήστες βρίσκονται στο σπίτι είτε εκτός αυτού. Το Pet and Family Care θα παρακολουθεί τα αγαπημένα σας πρόσωπα, εντοπίζοντας ασυνήθιστη συμπεριφορά τόσο στα κατοικίδια όσο και στα μέλη της οικογένειας. Βελτιώνει την άνεση προσαρμόζοντας αυτόματα τις ρυθμίσεις του δωματίου, όπως το σβήσιμο των φώτων όταν ένα παιδί κοιμάται, ενώ παράλληλα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και καταγεγραμμένα συμβάντα μέσω των τηλεοράσεων.

Επιπλέον, το Samsung Vision AI θα προσφέρει βελτιώσεις στην ποιότητα εικόνας και ήχου, κάνοντας κάθε στιγμή στην οθόνη συναρπαστική. Οι AI τεχνολογίες εικόνας και ήχου στην ίδια τη συσκευή αναλύουν το περιεχόμενο και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες σε πραγματικό χρόνο, προσαρμόζοντας δυναμικά τα γραφικά και τον ήχο για μια βελτιστοποιημένη εμπειρία.

H Samsung με τις τελευταίες λειτουργίες Vision AI, όπως το Click to Search και το Live Translate, καθώς και προϊόντα αιχμής όπως ο AI companion Ballie και η Smart Monitor M9 με το Copilot, κέρδισαν το βραβείο καινοτομίας 2025 CES.

Προωθώντας την καινοτομία μέσω ανοιχτών συνεργασιών για το AI

To Samsung Vision AI θα προσφέρει, επίσης, πολλές δυνατότητες καθώς η εταιρεία συνεργάζεται με εταιρείες που διαθέτουν AI εργαλεία, όπως η Microsoft, ανοίγοντας το δρόμο για ακόμη πιο «έξυπνες» και εξατομικευμένες εμπειρίες και επέκταση του οικοσυστήματος AI οθόνης.

Σε συνεργασία με τη Microsoft, η Samsung ανακοίνωσε τις νέες Smart TVs και Smart Monitors με Microsoft Copilot. Αυτή η συνεργασία θα επιτρέψει στους χρήστες να εξερευνούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών Copilot, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων προτάσεων περιεχομένου, που θα είναι προσβάσιμες μέσω της οθόνης.

Με το Samsung Vision AI, η Samsung στοχεύει να επαναπροσδιορίσει τι μπορούν να κάνουν οι οθόνες — προσφέροντας εξατομικευμένες, «έξυπνες» εμπειρίες που προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών, απλοποιούν τις ρουτίνες τους και βελτιώνουν την καθημερινή τους ζωή.

Η εποχή των AI οθονών: Η Samsung φέρνει το Samsung Vision AI στη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων της μέχρι σήμερα

Η Samsung εγκαινιάζει μια νέα εποχή τεχνολογίας οθόνης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, με τις λειτουργίες Samsung Vision AI να είναι πλέον ενσωματωμένες στην πιο ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων της μέχρι σήμερα. Αυτή η επέκταση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Samsung να φέρει «έξυπνες», προσαρμοστικές οθόνες σε περισσότερους χρήστες, επαναπροσδιορίζοντας τι είναι δυνατό στην οικιακή ψυχαγωγία και την έξυπνη διαβίωση.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η Neo QLED 8K QN990F, η πιο προηγμένη τηλεόραση της Samsung μέχρι σήμερα, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εκπληκτική απόδοση, κομψό σχεδιασμό και πιο «έξυπνες» εμπειρίες με τεχνητή νοημοσύνη. Υποστηριζόμενη από τον τελευταίο επεξεργαστή NQ8 AI Gen3, η τηλεόραση αξιοποιεί μια σουίτα λειτουργιών AI στην ίδια τη συσκευή για να βελτιώσει την ποιότητα εικόνας, την καθαρότητα του ήχου και τη συνολική εμπειρία προβολής:

8K AI Upscaling Pro: Αναβαθμίζει το περιεχόμενο χαμηλότερης ανάλυσης σε εκπληκτική ποιότητα 8K, εξασφαλίζοντας απίστευτη λεπτομέρεια και καθαρότητα σε κάθε καρέ.

Αναβαθμίζει το περιεχόμενο χαμηλότερης ανάλυσης σε εκπληκτική ποιότητα 8K, εξασφαλίζοντας απίστευτη λεπτομέρεια και καθαρότητα σε κάθε καρέ. Auto HDR Remastering Pro: Αναλύει το περιεχόμενο καρέ-καρέ, εφαρμόζοντας προσαρμοστική επέκταση χρώματος για ρεαλιστικά γραφικά και ζωντανά χρώματα, ακόμη και σε σκοτεινές σκηνές.

Αναλύει το περιεχόμενο καρέ-καρέ, εφαρμόζοντας προσαρμοστική επέκταση χρώματος για ρεαλιστικά γραφικά και ζωντανά χρώματα, ακόμη και σε σκοτεινές σκηνές. Adaptive Sound Pro: Χρησιμοποιεί AI για να διαχωρίσει και να βελτιστοποιήσει τα στοιχεία ήχου όπως η ομιλία, η μουσική και τα ηχητικά εφέ, παρέχοντας καθαρό και ισορροπημένο ήχο.

Χρησιμοποιεί AI για να διαχωρίσει και να βελτιστοποιήσει τα στοιχεία ήχου όπως η ομιλία, η μουσική και τα ηχητικά εφέ, παρέχοντας καθαρό και ισορροπημένο ήχο. Color Booster Pro: Εμπλουτίζει την έκφραση των χρωμάτων με ανάλυση σκηνής που βασίζεται σε AI και βελτιωμένη επεξεργασία εικόνας για κάθε καρέ.

Εμπλουτίζει την έκφραση των χρωμάτων με ανάλυση σκηνής που βασίζεται σε AI και βελτιωμένη επεξεργασία εικόνας για κάθε καρέ. AI Mode: Βελτιστοποιεί προσαρμοστικά την εικόνα και τον ήχο αξιοποιώντας την αναγνώριση περιεχομένου που βασίζεται σε AI και την ανάλυση της περιοχής της τηλεόρασης για μια βέλτιστη εμπειρία προβολής σε οποιαδήποτε ρύθμιση.

Διαθέτοντας έναν εξαιρετικά λεπτό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό, η QN990F είναι μια premium συσκευή οικιακής ψυχαγωγίας που συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με την κομψή αισθητική. Με τις προηγμένες λειτουργίες και τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό της, αναβαθμίζει τόσο την απόδοση όσο και το στυλ οποιουδήποτε χώρου διαβίωσης, προσφέροντας μια πραγματικά εκλεπτυσμένη εμπειρία ψυχαγωγίας.

Ένα νέο όραμα για την τέχνη: Επέκταση του Samsung Art Store και παρουσίαση του The Frame Pro

Η Samsung συνεχίζει τη δέσμευσή της να συνδυάζει την τέχνη και την τεχνολογία με την επέκταση της συνδρομητικής υπηρεσίας Samsung Art Store και την κυκλοφορία του The Frame Pro, μιας νέας προσθήκης στην εμβληματική σειρά Frame. Μαζί, αυτές οι λύσεις ενισχύουν την αποστολή της Samsung να κάνει την τέχνη προσιτή, προσωπική και απρόσκοπτα ενσωματωμένη στην καθημερινή ζωή.

Το Samsung Art Store διαθέτει πλέον πάνω από 3.000 επιμελημένα έργα από διάσημουςπαγκόσμιους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένου του MoMA και των κτημάτων των Magritte και Basquiat. Για το 2025, αυτή η διευρυμένη συλλογή είναι διαθέσιμη όχι μόνο στις σειρές The Frame και MICRO LED, αλλά και στα μοντέλα Neo QLED και QLED, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις οθόνες τους σε εξατομικευμένες γκαλερί τέχνης. Αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στη δέσμευση της Samsung να εμπλουτίσει τα σπίτια με δυναμικές εμπειρίες τέχνης.

Συμπληρώνοντας τη σειρά The Frame, η Samsung παρουσίασε το The Frame Pro, το τελευταίο μοντέλο της σειράς, το οποίο βελτιώνει την εμπειρία τέχνης και ψυχαγωγίας με προηγμένη τεχνολογία απεικόνισης Neo QLED — προσφέροντας φωτεινότερα χρώματα, πιο έντονες αντιθέσεις και βελτιωμένο τοπικό dimming για βαθύτερα μαύρα. Υποστηριζόμενο από τον επεξεργαστή NQ4 Gen3 AI, το The Frame Pro προσφέρει εκπληκτική ποιότητα εικόνας τόσο για έργα τέχνης όσο και για περιεχόμενο βίντεο. Το νέο μοντέλο διατίθεται με το Wireless One Connect, επιτρέποντας πιο ευέλικτες εγκαταστάσεις που ενσωματώνονται απρόσκοπτα στο περιβάλλον των χρηστών.

Ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεσή της με τον κόσμο της τέχνης, η Samsung συνεργάστηκε με την Art Basel, καθιστώντας το The Frame την επίσημη οθόνη τέχνης της παγκοσμίως αναγνωρισμένης εκδήλωσης.

«Καθώς η αποστολή μας είναι να ενδυναμώσουμε τον κόσμο της τέχνης, η Samsung ως επίσημος παγκόσμιος συνεργάτης μας στην οθόνη μας βοηθά να καταρρίψουμε τα φυσικά και ψηφιακά εμπόδια, επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους να βιώσουν την τέχνη με καινοτόμους και ουσιαστικούς τρόπους», δήλωσε η Hayley Romer, Chief Growth Officer στην Art Basel. «Μέσω του The Frame και του Samsung Art Store, οι λάτρεις της τέχνης μπορούν να φέρουν έργα παγκόσμιας κλάσης στα σπίτια τους, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν και εκτιμούν την τέχνη».

Διαμορφώνοντας το μέλλον της τεχνολογίας οθόνης

Oι εξελίξεις της Samsung προσφέρουν κάτι περισσότερο από απλή τεχνολογία — δημιουργούν ουσιαστικές, εξατομικευμένες εμπειρίες που αναβαθμίζουν την καθημερινή ζωή.

Στο First Look 2025, η Samsung παρουσίασε το The Premiere 5, τον πρώτο διαδραστικό τριπλό laser projector ultra-short-throw (UST) στον κλάδο. Σχεδιασμένο για να επαναπροσδιορίσει την οικιακή ψυχαγωγία, το The Premiere 5 εισάγει μια διαδραστική λειτουργία αφής, επιτρέποντας στους χρήστες να αλληλεπιδρούν απευθείας με την οθόνη. Αυτή η λειτουργία συνδυάζει απρόσκοπτα την προβολή υψηλής ποιότητας με την ευέλικτη λειτουργικότητα, διαθέτοντας την τεχνολογία Samsung Light WARP για την προβολή εικόνων σε καθημερινά αντικείμενα για δημιουργικές και καθηλωτικές εμπειρίες.

Επιπρόσθετα, η Samsung παρουσίασε τη δέσμευσή της να διαμορφώσει το μέλλον της τεχνολογίας οθόνης με το MICRO LED Beauty Mirror. Αυτή η οθόνη καθρέφτη συνδυάζει προηγμένες δυνατότητες ανάκλασης και μετάδοσης με εξατομικευμένες πληροφορίες ομορφιάς, δείχνοντας πώς η τεχνολογία αιχμής μπορεί να βελτιώσει τις καθημερινές ρουτίνες. Αναλύοντας τους μεμονωμένους τύπους δέρματος, ο καθρέφτης παρέχει προσαρμοσμένες προτάσεις προϊόντων για να κάνει την αυτό-φροντίδα πιο διαισθητική και αποτελεσματική, αξιοποιώντας λύσεις ομορφιάς που αναπτύχθηκαν από την Amorepacific, την κορυφαία εταιρεία καλλυντικών της Κορέας.