Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς αντέδρασε ο πατέρας της όταν την είδε σε τολμηρή σκηνή

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε την αντίδραση του πατέρα της και του παππού της, όταν παρακολούθησαν μία από τις πιο τολμηρές σκηνές της καριέρας της.

Η 27χρονη ηθοποιός, που έχει συμμετάσχει σε διάφορα επιτυχημένα projects όπως το Anyone but You, το Immaculate και το The White Lotus, μίλησε για τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα της στο Χόλιγουντ και την αντίδραση της οικογένειάς της, ειδικά όταν πρόκειται για ρόλους με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Ένας από τους πιο γνωστούς ρόλους της ήταν αυτός της Κάσι Χάουαρντ στην επιτυχημένη σειρά του HBO, Euphoria. Το σκληρό δράμα, που διαδραματίζεται σε ένα λύκειο στην Καλιφόρνια, εξετάζει θέματα όπως η κατάχρηση ναρκωτικών, το revenge porn, η ψυχική ασθένεια και η βία. Η Κάσι, ειδικότερα, βρέθηκε αντιμέτωπη με ζητήματα όπως η άμβλωση, η απιστία και η χαμηλή αυτοεκτίμηση λόγω της υπερσεξουαλικοποίησης.

Παρόλο που η σειρά έχει λάβει θετικά σχόλια από κριτικούς και κοινό για τον τρόπο που προσεγγίζει αυτά τα δύσκολα θέματα, προκάλεσε αμηχανία για τους ηθοποιούς της όταν προβλήθηκε σε φίλους και συγγενείς.

Σύμφωνα με το LADBible, η Σουίνι εξήγησε ότι η μητέρα της ήταν ενήμερη για τη φύση του ρόλου, καθώς είχε επισκεφτεί πολλές φορές το πλατό, αλλά δεν είχε προειδοποιήσει τον πατέρα της.

Σε μια συνέντευξη στο Sunday Today του NBC, είπε γελώντας: «Δεν είχα προετοιμάσει καθόλου τον πατέρα μου».

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν ο πατέρας της αποφάσισε να κάνει μια προβολή του επεισοδίου με την παρουσία των παππούδων της, χωρίς να της το πει.

Η αντίδρασή τους ήταν άμεση. «Ο πατέρας μου και ο παππούς μου το έκλεισαν και έφυγαν από το δωμάτιο», είπε η Σουίνι.

Ωστόσο, η γιαγιά της δεν ένιωσε την ίδια αμηχανία. «Η γιαγιά μου… είναι φαν. Είναι μεγάλη υποστηρίκτρια» πρόσθεσε η ηθοποιός, αναφέροντας ότι την παίρνει μαζί της σε διάφορα γυρίσματα και της δίνει μικρούς ρόλους κομπάρσου.

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι η γιαγιά της Σουίνι θα παρακολουθήσει και τον τρίτο κύκλο του Euphoria, αν τελικά γυριστεί.

Αν και η παραγωγή της τρίτης σεζόν είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2022, έχει καθυστερήσει λόγω των απεργιών των σεναριογράφων και των ηθοποιών, καθώς και των πολυάσχολων προγραμμάτων των πρωταγωνιστών, όπως του Τζέικομπ Ελόρντι και της Ζεντάγια. Το HBO έχει επιβεβαιώσει ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2025, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας.