Η Volvo Trucks στην έκθεση IAA 2024

Τα μοντέλα της Volvo Trucks στην έκθεση IAA 2024 θα δείξουν τη δέσμευσή της στη μείωση εκπομπών άνθρακα και στην αποτροπή ατυχημάτων στον τομέα των μεταφορών. Η Volvo θα παρουσιάσει φορτηγά με ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, κυψέλες καυσίμου και ανανεώσιμα καύσιμα σε κινητήρες εσωτερικής καύσης - μια στρατηγική που επιτρέπει βιώσιμες μεταφορές σήμερα και αύριο.

Πιο ισχυρή από ποτέ, η Volvo Trucks στην IAA 2024 θα παρουσιάσει την παγκόσμια γκάμα των προϊόντων της συμπεριλαμβανομένης και της νέας σειράς Volvo FH Aero, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα για την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων με ηλεκτρικό ρεύμα και βιοκαύσιμα.

Στην αγορά των ΗΠΑ έχει παρουσιαστεί το ολοκαίνουργιο Volvo VNL σε μια ολοκαίνουργια πλατφόρμα που περιλαμβάνει πρωτοποριακές αυτόνομες τεχνολογίες. Η ΙΑΑ θα είναι η πρώτη ευκαιρία να γνωρίσετε το Volvo VNL στην Ευρώπη. Και τα δύο μοντέλα φορτηγών αναπτύχθηκαν με γνώμονα την αποδοτικότητα καυσίμου και την ασφάλεια.

"Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τις αντιδράσεις των πελατών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις νέες σειρές φορτηγών μας και τις μελλοντικές τεχνολογίες", λέει ο Roger Alm, Πρόεδρος της Volvo Trucks.





Το νέο Volvo FM Low Entry θα βρίσκεται επίσης στην ΙΑΑ - πρόκειται για το πρώτο φορτηγό της Volvo που αναπτύχθηκε μόνο με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και εξαιρετική ορατότητα του οδηγού για βελτιωμένη ασφάλεια στο πολυσύχναστο περιβάλλον της πόλης. Το εμβληματικό Volvo FH16 Aero θα παρουσιαστεί με τον ολοκαίνουργιο 17λιτρο κινητήρα D17 υψηλής απόδοσης, προσθέτοντας ισχύ και μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων. Αυτό το φορτηγό έχει σχεδιαστεί για τις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες και βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα και είναι πιστοποιημένο για HVO (υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο) και βιοντίζελ B100.

Η Volvo Trucks θα παρουσιάσει επίσης την επερχόμενη τεχνολογία e-axle, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για τα ηλεκτρικά φορτηγά Volvo επόμενης γενιάς με μπαταρίες και κυψέλες καυσίμου, επιτρέποντας μεγαλύτερη ηλεκτρική εμβέλεια καθώς και βελτιστοποιημένη οδηγική συμπεριφορά.

Ενώ η Volvo έχει πενταετή εμπειρία στα ηλεκτρικά φορτηγά σε 47 χώρες παγκοσμίως, το υδρογόνο είναι το επόμενο βήμα όσον αφορά τα μελλοντικά συστήματα κίνησης. Το υδρογόνο για εφαρμογές κυψελών καυσίμου και το υδρογόνο σε κινητήρες εσωτερικής καύσης αναπτύσσονται παράλληλα, ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική ποιότητα της γκάμας των φορτηγών της εταιρείας για όλες τις αγορές και τις εφαρμογές βιώσιμων μεταφορών σε όλο τον κόσμο. Και οι δύο τεχνολογίες που βασίζονται στο υδρογόνο αναμένεται να φτάσουν στους πελάτες προς το τέλος αυτής της δεκαετίας.

Αρκετά από τα φορτηγά της Volvo στην ΙΑΑ θα είναι εξοπλισμένα με το νέο σύστημα Σύστημα Παρακολούθησης με Κάμερες - Camera Monitor System (CMS) της Volvo, το οποίο προσφέρει οφέλη τόσο από την άποψη της εξοικονόμησης καυσίμων χάρη στη βελτιωμένη αεροδυναμική, αλλά και της αυξημένης ασφάλειας λόγω της καλύτερης ορατότητας.

Η Volvo στην IAA θα παρουσιάσει 8 φορτηγά:

• Volvo FH Aero Electric 4x2 with Camera Monitor System (CMS)

• Volvo FH16 Aero 4x2 with HVO-fuel, XXL cab and CMS

• Volvo FMX Electric 6x4 with a 3-way tipper

• Volvo FM Low Entry 6x2 with skip loader

• Volvo FM Gas-powered 4x2 with CMS

• Volvo FE Electric 4x2 with skip loader

• Volvo VNL 860, with full specification

• Volvo’s Fuel Cell test truck

Εκτός από ένα ευρύ φάσμα μοντέλων φορτηγών, η Volvo θα παρουσιάσει επίσης τις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες που ετοιμάζονται για την επόμενη γενιά φορτηγών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φόρτισης για ηλεκτρικά φορτηγά.

Οι επισκέπτες της ΙΑΑ μπορούν να επισκεφτούν τη Volvo Trucks στο Hall 21, περίπτερο B01, καθώς στην πίστα δοκιμών της ΙΑΑ όπου θα μπορέσουν οι επισκέπτες να δοκιμάσουν τα φορτηγά (test drive).