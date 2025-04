Η We Serve και το FREENOW ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία στρατηγική συνεργασία

Η We Serve, η κορυφαία ελληνική πλατφόρμα υπηρεσιών για επισκέπτες καταλυμάτων (ξενοδοχεία, Airbnb, βίλες), ανακοινώνει στρατηγική συνεργασία με το FREENOW, το No.1 Taxi App στην Ελλάδα. Στόχος είναι η παροχή έξυπνων, ασφαλών και άμεσα προσβάσιμων λύσεων μετακίνησης, απευθείας μέσα από την πλατφόρμα της We Serve. Μέσα από την ενσωμάτωση του FREENOW app, οι χρήστες της We Serve αποκτούν τη δυνατότητα κράτησης διαδρομών απευθείας από την πλατφόρμα, αποκτώντας πρόσβαση σε χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς ταξί, ελάχιστο χρόνο αναμονής και μια απλοποιημένη, ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης.

Η We Serve, με παρουσία σε πάνω από 2.300 δωμάτια στην Αθήνα και συνεργασίες με κορυφαία brands, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες concierge: από διανομή φαγητού στο δωμάτιο και ενοικιάσεις οχημάτων, μέχρι tours, μασάζ και ενοικιάσεις σκαφών. Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών ταξί του FREENOW app στην πλατφόρμα της We Serve ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της εταιρείας να προσφέρει all-in-one digital hospitality.

Ο Βασίλης Καραζέρης, Founder και CEO της We Serve, δήλωσε: «Στη We Serve, στόχος μας είναι να παρέχουμε στους επισκέπτες κορυφαίες υπηρεσίες που κάνουν τη διαμονή τους πιο εύκολη και απολαυστική. Η συνεργασία μας με το FREENOW app αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας θα έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες και άμεσες λύσεις μετακίνησης.»

Το FREENOW, το No.1 Taxi App στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται στη χώρα εδώ και 14 χρόνια, συνδέοντας περισσότερους από 12.000 επαγγελματίες οδηγούς ταξί με 1,8 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. Με παρουσία σε 9 ευρωπαϊκές χώρες και περισσότερες από 150 πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου Κρήτης και της Χερσονήσου, η εφαρμογή προσφέρει μετακινήσεις που είναι όχι μόνο γρήγορες και αξιόπιστες αλλά και απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιβάτη.

Η Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια της FREENOW Ελλάδας, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη We Serve, μια εταιρεία που μοιράζεται το όραμά μας για καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Μέσω αυτής της συνεργασίας, διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε αξιόπιστες μετακινήσεις, διασφαλίζοντας στους ταξιδιώτες μια ευχάριστη και άνετη εμπειρία.»

Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την παροχή καινοτόμων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση και των δύο εταιρειών να προσφέρουν υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση αναβαθμίζοντας συνεχώς την εμπειρία των χρηστών τους.