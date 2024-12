Independent: Οι 60 καλύτεροι ηθοποιοί του 21ου αιώνα - Μεγάλη έκπληξη η θέση της «μούσας» του Λάνθιμου

Στη λίστα του Independent αναδεικνύονται εκείνοι οι ηθοποιοί που έθεσαν νέα πρότυπα στην υποκριτική τέχνη, είτε μέσα από τη συγκινησιακή τους ένταση, είτε μέσα από την ικανότητά τους να μεταμορφώνονται από ρόλο σε ρόλο.

60. Τομ Κρουζ: Ο Tom Cruise, με ρόλους στο Mission: Impossible και το Collateral, είναι η επιτομή του χολιγουντιανού σταρ.



59. Έιμι Άνταμς: Η Amy Adams έχει μια αξιοσημείωτη καριέρα, με ρόλους στο Arrival και το The Master, όπου συνδυάζει ευαισθησία και δύναμη.



58. Στίβεν Γκράχαμ: Ο Stephen Graham, γνωστός για την έντασή του στο This Is England και το Boiling Point, αναδεικνύει την πολυδιάστατη φύση του ως ηθοποιός.



57. Χιου Γκράντ: Ο Hugh Grant μεταμόρφωσε την καριέρα του από γοητευτικό πρωταγωνιστή ρομαντικών κομεντί σε εξαιρετικό «κακό» της οθόνης, με αξιομνημόνευτες ερμηνείες στο Paddington 2 και το Dungeons & Dragons. Παρότι ήταν πάντα γνωστός για την καυστική του κωμικότητα, σήμερα αναγνωρίζεται περισσότερο από ποτέ ως ένας εξαιρετικός ηθοποιός.



56. Κάθριν Κίνερ: Η Catherine Keener φημίζεται για την ικανότητά της να δίνει βάθος και μυστήριο ακόμα και στους πιο σύνθετους δευτερεύοντες ρόλους. Με ερμηνείες στο Capote και το Get Out, φέρνει στους χαρακτήρες της έναν αέρα εσωτερικότητας και αμφισημίας που την κάνει μοναδική. Η επιλεκτική της παρουσία στον κινηματογράφο ενισχύει τη μυστηριώδη της γοητεία.



55. Μάθιου ΜακΚόναχι: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, που κάποτε δύσκολα θα θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς του αιώνα, κατάφερε να εκπλήξει με την «McConaissance», την εντυπωσιακή αναγέννηση της καριέρας του τη δεκαετία του 2010. Από ταινίες ανεξάρτητου σινεμά, όπως το Mud, μέχρι το Όσκαρ για το Dallas Buyers Club και τη μεγάλη επιτυχία του Interstellar, ο Τεξανός ηθοποιός απέδειξε το ταλέντο του. Αν και δεν κράτησε την ίδια δυναμική, συνεχίζει να ξεχωρίζει σε έργα όπως το The Beach Bum. Με τον χαλαρό, νότιο χαρακτήρα του, παραμένει μοναδικός στον χώρο του.



54. Σάλι Χόκινς: Η Sally Hawkins εντυπωσίασε με τη ζεστασιά και τη μοναδική της ευαισθησία στο The Shape of Water και το Happy-Go-Lucky.



53. Ρέιφ Φάινς: Με τα χαρακτηριστικά του αυστηρού προφίλ, ο Ρέιφ Φάινς συνδέθηκε για πολλούς με ενσαρκώσεις του κακού, όπως ο ναζιστής διοικητής στη Λίστα του Σίντλερ και ο Λόρδος Βόλντεμορτ στις ταινίες Χάρι Πότερ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει το κωμικό του ταλέντο σε ρόλους όπως ο απογοητευμένος αρχιδολοφόνος Χάρι στο In Bruges, ο βασανισμένος σκηνοθέτης Λόρενς Λόρεντς στο Hail, Caesar! και ο εκκεντρικός θυρωρός Γκουστάβ στο The Grand Budapest Hotel. Συνεργάζεται σταθερά με τους καλύτερους σκηνοθέτες, γεγονός που αποδεικνύει τη διαχρονική αξία του ως ηθοποιός.



52. Λέσλι Μάνβιλ: Η Λέσλι Μάνβιλ ξεχώρισε στο Royal Court Theatre και ως μούσα του Μάικ Λι στον κινηματογράφο. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε με το Phantom Thread (2017), όπου ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον δήλωσε: «Η κάμερα πάνω της δεν κάνει ποτέ λάθος».



51. Άντι Σέρκις: Ο Andy Serkis, πρωτοπόρος στην τεχνολογία motion-capture, έφερε νέες διαστάσεις στο υποκριτικό πεδίο με ρόλους όπως ο Γκόλουμ στο The Lord of the Rings.



50. Ολίβια Κόλμαν: Η Olivia Colman, από το The Favourite έως το The Lost Daughter, συνδυάζει βάθος και ευαισθησία σε κάθε της εμφάνιση.



49. Σάντρα Χούλερ: Η Sandra Hüller εντυπωσίασε στο Toni Erdmann και το Anatomy of a Fall, με ερμηνείες που αποκαλύπτουν βάθος και τραγική λεπτότητα.

48. Τομ Χανκς: Ο Τομ Χανκς μπορεί να έφτασε στο απόγειο της καριέρας του τη δεκαετία του ’90, αλλά οι ερμηνείες του μετά το 2000 δεν περνούν απαρατήρητες. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες, όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ (Catch Me if You Can, Bridge of Spies), ο Ρόμπερτ Ζεμέκις (Cast Away), ο Κλιντ Ίστγουντ (Sully), η Μαριέλ Χέλερ (A Beautiful Day in the Neighbourhood) και ο Γουές Άντερσον (Asteroid City). Εντυπωσιάζει τόσο σε εντυπωσιακούς, πολυδιάστατους ρόλους, όπως στο Cloud Atlas των Wachowskis, όσο και σε λεπτές ερμηνείες. Η σκηνή συναισθηματικής κατάρρευσης στο τέλος του Captain Phillips είναι ίσως η κορυφαία στιγμή της καριέρας του.



47. Λέα Σεϊντού: Η Léa Seydoux ξεχωρίζει για την ευελιξία της, από το Blue Is the Warmest Colour έως το No Time to Die.



46. Λουπίτα Νιόνγκο: Η Λουπίτα Νιόνγκο, μια από τις σπουδαιότερες πρόσφατες ανακαλύψεις του Χόλιγουντ, εμφανίστηκε από την αρχή ολοκληρωμένη, προσδίδοντας συναίσθημα, απόγνωση και τραγική χάρη στον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο, την Πατσί στο 12 Years a Slave. Μετά το Όσκαρ της, εξερεύνησε με τόλμη διαφορετικές επιλογές.



45. Κέιτ Γουίνσλετ: Η Κέιτ Γουίνσλετ, αντί να περιοριστεί από την επιτυχία του Titanic, εξελίχθηκε σε μια ευέλικτη ηθοποιό. Ξεχώρισε σε διαφορετικά είδη, από το Eternal Sunshine of the Spotless Mind μέχρι το Steve Jobs και το The Holiday, ενώ αποδίδει μοναδικά περίπλοκες γυναίκες που αψηφούν τις προσδοκίες. Αν και κέρδισε Όσκαρ με το The Reader, η κορυφαία ερμηνεία της ίσως είναι στο Revolutionary Road, όπου ενσαρκώνει τη ματαίωση μιας γυναίκας με ανεκπλήρωτα όνειρα.



44. Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ: Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ πιθανότατα θα μείνει στην ιστορία ως Iron Man, κάτι που, αν και δίκαιο λόγω της εξαιρετικής ερμηνείας του, επισκιάζει άλλες σημαντικές στιγμές της καριέρας του, όπως το Kiss Kiss Bang Bang (2005). Στον ρόλο ενός μικροαπατεώνα που γίνεται ντετέκτιβ, απέδειξε το χιούμορ και τη φυσικότητά του, αξιοποιώντας τέλεια το καυστικό σενάριο του Σέιν Μπλακ. Το πρόσφατο Όσκαρ του για το Oppenheimer επιβεβαιώνει το βαρύ καλλιτεχνικό του εκτόπισμα μετά από χρόνια «εγκλωβισμού» στο σύμπαν της Marvel.



43. Άντριου Γκάρφιλντ: Με αξέχαστες ερμηνείες στο The Social Network και το Tick, Tick… Boom!, ο Andrew Garfield ξεχωρίζει για τη συνεχή εξέλιξή του σε δυναμικούς και πολύπλευρους ρόλους.



42. Τομ Χάρντι: Ο Tom Hardy εντυπωσιάζει με την ευελιξία του, από τον σιωπηλό πρωταγωνιστή του Mad Max: Fury Road μέχρι τον σκοτεινό Bronson. Η μοναδική του προσέγγιση και οι χαρακτηριστικές φωνητικές μεταμορφώσεις του τον κάνουν ξεχωριστό.



41. Ιρφάν Καν: Ο Irrfan Khan, με εμβληματικές ερμηνείες στο Slumdog Millionaire και το The Lunchbox, ανέδειξε την ευαισθησία και την ένταση που φέρνει στους ρόλους του, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα στον διεθνή κινηματογράφο.

40. Χαβιέ Μπαρδέμ: Ο Javier Bardem, από τον αλησμόνητο ψυχοπαθή του No Country for Old Men έως τον συναισθηματικά έντονο χαρακτήρα του στο Biutiful, φέρνει πάντα ακαταμάχητη δύναμη στους ρόλους του.



39. Βαϊόλα Ντέιβις: Η Viola Davis, με την ένταση της στο Fences και την ευαισθησία της στο Widows, ξεχωρίζει για τη συναισθηματική της δύναμη και την αφοπλιστική της παρουσία.



38. Βίγκο Μόρτενσεν: Από τον επικό Άραγκορν στο The Lord of the Rings έως τον σκοτεινό χαρακτήρα στο Eastern Promises, ο Viggo Mortensen φέρνει βάθος και ένταση στους ρόλους του.



37. Τζέισον Σβάρτσμαν: Ο Jason Schwartzman, με κομψότητα και διακριτική δύναμη, λάμπει σε ταινίες όπως το Asteroid City και το The Darjeeling Limited.



36. Αντέλ Ενέλ: Η Adèle Haenel μαγνητίζει με την ευαισθησία της στο Portrait of a Lady on Fire και την καλλιτεχνική της ακρίβεια στο Water Lilies.



35. Ρόμπερτ Πάτινσον: Ο Robert Pattinson ξεχώρισε με την καλλιτεχνική του τόλμη στο The Lighthouse και την ευαισθησία του στο Good Time, αποδεικνύοντας την ευελιξία του.



34. Μάικλ Στούλμπαργκ: Με στιγμές όπως ο συγκινητικός του μονόλογος στο Call Me by Your Name, ο Michael Stuhlbarg αναδεικνύει την αβίαστη συναισθηματική του πολυπλοκότητα.



33. Μαρκ Ράφαλο: Ο Mark Ruffalo εντυπωσιάζει με την ευαισθησία του στο Spotlight και την ένταση του στο Foxcatcher, ενώ παραμένει πάντα σταθερός και αξιόπιστος.



32. Φράνσις ΜακΝτόρμαντ: Από το Three Billboards Outside Ebbing, Missouri έως το Nomadland, η Frances McDormand καθηλώνει με την ανθρωπιά και την ένταση των ερμηνειών της.

31. Ράιαν Γκόσλινγκ: Με εκρηκτικές ερμηνείες στο Drive και το La La Land, ο Ryan Gosling συνδυάζει το δράμα και την ευαισθησία με τρόπο μοναδικό.



30. Ρέιτσελ ΜακΆνταμς: Η Rachel McAdams ξεχωρίζει τόσο σε κωμωδίες όπως το Mean Girls όσο και σε δραματικά έργα όπως το Spotlight.



29. Μαχερσάλα Αλί: Ο Mahershala Ali φέρνει βάθος και ανθρωπιά στους ρόλους του, όπως στα Moonlight και Green Book, εδραιώνοντάς τον ως έναν από τους κορυφαίους της γενιάς του.



28. Σέρσα Ρόναν: Από το Atonement έως το Lady Bird, η Saoirse Ronan δείχνει μια σταθερή προτίμηση σε δημιουργικές και πολυδιάστατες ερμηνείες.



27. Πολ Τζιαμάτι: Ο Paul Giamatti φέρνει ανθρωπιά και συγκίνηση σε ταινίες όπως το Sideways και το The Holdovers.



26. Χοακίν Φίνιξ: Αν και το Όσκαρ του για το Joker είναι η πιο αναγνωρίσιμη στιγμή του, ταινίες όπως Two Lovers, The Master, Her και C’mon C’mon αποδεικνύουν την ικανότητα του Joaquin Phoenix να δίνει βάθος και πολυπλοκότητα στους χαρακτήρες του. Η φιλμογραφία του είναι γεμάτη με βαθιά, σύνθετες ερμηνείες που καθιστούν δύσκολο να ξεχωρίσεις την καλύτερη στιγμή του.



25. Κάρι Μάλιγκαν: Από την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ με το An Education στα 23 της, η Κάρι Μάλιγκαν έχει εξερευνήσει σκοτεινούς και συναισθηματικά φορτισμένους ρόλους, όπως η σύζυγος στο Drive, η τραγουδίστρια στο Shame και η εκδικητική πρωταγωνίστρια του Promising Young Woman. Το Maestro, όπου υποδύεται τη σύζυγο του Λέοναρντ Μπερνστάιν, δείχνει τη βαθιά ανθρωπιά που φέρνει σε κάθε ρόλο.



24. Τζέσι Πλέμονς: Από παιδικός ηθοποιός μέχρι έναν από τους πιο αξιόλογους χαρακτήρες ηθοποιούς της εποχής μας, ο Τζέσι Πλέμονς έχει διαπρέψει σε τηλεόραση (Breaking Bad), arthouse ταινίες (I’m Thinking of Ending Things) και blockbusters (Killers of the Flower Moon). Φημίζεται για τη φυσικότητα που προσφέρει στους ρόλους του, κάνοντάς τους πάντα πιστευτούς και αυθεντικούς.



23. Πενέλοπε Κρουζ: Η Πενέλοπε Κρουζ ξεκίνησε εντυπωσιακά με το Jamón Jamón και έκτοτε έχει χτίσει μια καριέρα γεμάτη με έντονους και συναισθηματικά φορτισμένους ρόλους. Αν και κέρδισε Όσκαρ για το Vicky Cristina Barcelona, οι συνεργασίες της με τον Πέδρο Αλμοδοβάρ, όπως το Volver και το Parallel Mothers, δείχνουν την ικανότητά της να ζωντανεύει πολύπλοκους χαρακτήρες.



22. Άνταμ Ντράιβερ: Από τις arthouse παραγωγές (Paterson) έως τα blockbusters (Star Wars), ο Άνταμ Ντράιβερ συνδυάζει αντιφάσεις στους χαρακτήρες του, φέρνοντας μια εκκεντρική ενέργεια που τραβάει την προσοχή. Με ρόλους που εξερευνούν την ανθρώπινη πολυπλοκότητα, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ενδιαφέροντες ηθοποιούς της γενιάς του.



21. Τόνι Λιούνγκ: Ο Τόνι Λιούνγκ, γνωστός για τη μαγνητική του παρουσία, ξεχωρίζει σε ταινίες όπως In the Mood for Love και Hero. Η μοναδική του ικανότητα να εκφράζει ένταση και εσωτερικότητα τον καθιστά εμβληματικό στον ασιατικό κινηματογράφο και εξαιρετικά ισχυρό ακόμα και σε διεθνείς παραγωγές όπως το Shang-Chi.



20. Τίλντα Σουίντον: Μία από τις πιο τολμηρές και πολυδιάστατες ηθοποιούς, η Τίλντα Σουίντον δίνει βάθος σε κάθε ρόλο, από το We Need to Talk About Kevin μέχρι το The Grand Budapest Hotel. Με την ικανότητά της να αλλάζει απόλυτα μορφή, καταφέρνει πάντα να εντυπωσιάζει και να εκπλήσσει.

19. Κίρστεν Ντανστ: Με μεγάλη γκάμα ρόλων, από το εφηβικό Bring It On μέχρι το σκοτεινό Melancholia, η Κίρστεν Ντανστ φέρνει έναν μοναδικό συνδυασμό φωτεινότητας και απόγνωσης στους χαρακτήρες της. Η ικανότητά της να εκφράζει εσωτερικές συγκρούσεις την καθιστά κορυφαία ηθοποιό.



18. Μισέλ Γουίλιαμς: Από το Brokeback Mountain μέχρι το Manchester by the Sea, η Μισέλ Γουίλιαμς είναι γνωστή για τις συναισθηματικά φορτισμένες ερμηνείες της. Η ευελιξία της φαίνεται και σε ρόλους όπως η Marilyn Monroe στο My Week With Marilyn.

17. Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η επιθυμία για Όσκαρ συχνά εκτροχιάζει καριέρες, αλλά για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποτέλεσε κίνητρο για τολμηρές επιλογές. Το Όσκαρ ήρθε το 2016 με το The Revenant, αλλά η αναζήτηση της κορυφαίας αναγνώρισης τον οδήγησε σε ρόλους που ανέδειξαν το ταλέντο του. Ξεχωρίζει στις συνεργασίες του με τον Μάρτιν Σκορσέζε, ειδικά στο Wolf of Wall Street, ενώ οι ερμηνείες του με τον Κουέντιν Ταραντίνο ίσως είναι οι καλύτερες: ο σαδιστικός Κάλβιν Κάντι στο Django Unchained και ο ξεπεσμένος ηθοποιός Ρικ Ντάλτον στο Once Upon a Time… in Hollywood. Ο νεαρός του Titanic έχει πλέον μεταμορφωθεί σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς ηθοποιούς της εποχής μας.



16. Κρίστεν Στιούαρτ: Ξεπέρασε τη φήμη του Twilight με ρόλους όπως το Personal Shopper και το Spencer, όπου εκφράζει την απόλυτη αλήθεια των χαρακτήρων της, διατηρώντας μια ειλικρινή σύνδεση με το κοινό.



15. Τζένιφερ Λόρενς: Από το The Hunger Games μέχρι το Silver Linings Playbook, η Τζένιφερ Λόρενς φέρνει δύναμη και αυθεντικότητα στους ρόλους της. Οι επιλογές της, από το Mother! μέχρι το No Hard Feelings, δείχνουν την προτίμησή της για ρόλους γεμάτους ένταση.



14. Κρίστιαν Μπέιλ: Γνωστός για τη μεταμόρφωσή του, ο Κρίστιαν Μπέιλ ξεχωρίζει για την αφοσίωση και την ευελιξία του, από το The Machinist μέχρι το Vice, πάντα ανεβάζοντας το επίπεδο κάθε παραγωγής.



13. Ιζαμπέλ Ιπέρ: Μία από τις πιο τολμηρές ηθοποιούς, η Ιζαμπέλ Ιπέρ ξεχωρίζει για τη βαθιά της κατανόηση και την προθυμία να εξερευνήσει σκοτεινά θέματα σε ταινίες όπως το The Piano Teacher και το Elle.

12. Νάταλι Πόρτμαν: Η Νάταλι Πόρτμαν κατάφερε να ανακάμψει θεαματικά μετά από την αμφιλεγόμενη εμπειρία της στα prequels του Star Wars, ξεκινώντας τη δεκαετία του 2000 με εκκεντρικές ενδυμασίες στο διάστημα και εξελισσόμενη σε μία από τις πιο τολμηρές και γενναίες ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Με ρόλους που φλερτάρουν με την υπερβολή, διακρίνεται για τη ρίσκα που παίρνει: από τη λεπτή, παιδική φωνή στο Black Swan, μέχρι την αριστοκρατική προφορά στο Jackie, τη δυναμική αυθάδεια στο Vox Lux και την ψυχρή, ανατριχιαστική παρουσία της στο May December. Σε μια εποχή όπου η φυσικότητα κυριαρχεί, η Πόρτμαν θυμίζει ότι η πιο συναρπαστική ερμηνεία συχνά γεννιέται όταν ένας ηθοποιός τολμά να πετάξει μεγάλα, βαριά αντικείμενα στον τοίχο για να δει τι θα συμβεί.



11. Γουίλεμ Νταφόε: Ο Γουίλεμ Νταφόε, με το μοναδικό του πρόσωπο, μπορεί να γίνει γκροτέσκος, κωμικός, καθημερινός ή τρομακτικός. Από το The Lighthouse και τον Πράσινο Δαίμονα στο Spider-Man μέχρι το The Florida Project, κινείται με άνεση σε κάθε είδος. Αγαπημένος των δημιουργών, πάντα αξιόπιστος και ενδιαφέρων, παραμένει ένας από τους πιο ευέλικτους και απαραίτητους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.



10. Φλόρενς Πιου: Αν και νεότερη στη λίστα, η Φλόρενς Πιου έχει ήδη δείξει το βάθος και τη γκάμα της, με ρόλους στο Midsommar, το Little Women και το Oppenheimer.



9. Κόλιν Φάρελ: Από τα πρώτα του βήματα ως σταρ του Χόλιγουντ, ο Κόλιν Φάρελ έχει εξελιχθεί σε ηθοποιό με ευαισθησία και βάθος, ξεχωρίζοντας σε συνεργασίες με σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Martin McDonagh.



8. Κέιτ Μπλάνσετ: Μια από τις πιο εμβληματικές ηθοποιούς, η Κέιτ Μπλάνσετ ξεχωρίζει για το εύρος της, από το Carol και το Tár μέχρι τις πιο εμπορικές παραγωγές.



7. Σονγκ Κανγκ Χο: Ο κορυφαίος ηθοποιός του κορεατικού σινεμά, γνωστός από ταινίες όπως το Parasite και το Memories of Murder, καθηλώνει με την ειλικρίνεια και τη συναισθηματική δύναμη των ερμηνειών του.



6. Ντάνιελ Καλούγια: Με αξέχαστες ερμηνείες σε ταινίες όπως το Get Out και το Judas and the Black Messiah, ο Ντάνιελ Καλούγια φέρνει βαθιά ανθρωπιά στους χαρακτήρες του.



5. Νικόλ Κίντμαν: Η Νικόλ Κίντμαν αποδεικνύει το εύρος της με κάθε της ρόλο. Από τις υποψηφιότητες για Όσκαρ το 2001 και 2002, με το εκθαμβωτικό Moulin Rouge! και την εμβληματική Βιρτζίνια Γουλφ στο The Hours, μέχρι πιο ακραίες επιλογές όπως στο Birth, δεν φοβάται να τολμήσει. Το κινηματογραφικό της έργο είναι τόσο ποικίλο που δεν υπάρχει «τυπικός ρόλος» για εκείνη, ενώ η αφοσίωσή της στη συνεργασία με γυναίκες σκηνοθέτιδες (15 τα τελευταία επτά χρόνια) είναι αξιοθαύμαστη.



4. Ντένζελ Ουάσινγκτον: Με καριέρα που εκτείνεται σε τέσσερις δεκαετίες, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον συνεχίζει να εντυπωσιάζει με ερμηνείες γεμάτες ένταση, όπως στο Training Day και το The Tragedy of Macbeth.



3. Ντάνιελ Ντέι-Λιούις: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, γνωστός για την απόλυτη αφοσίωσή του στο μέθοδο acting, άφησε εποχή με τον ρόλο του στο My Left Foot (1989) ως ο συγγραφέας Κρίστι Μπράουν με εγκεφαλική παράλυση. Στη νέα χιλιετία, εντυπωσίασε με τον αδίστακτο γκάνγκστερ Μπιλ στο Gangs of New York (2002) και τον αμείλικτο πετρελαιά Ντάνιελ Πλέινβιου στο There Will Be Blood (2007). Παρόλο που έκανε τον κόσμο να μισεί τους χαρακτήρες του, στο Lincoln (2012) προσέγγισε διαφορετικά τον Αμερικανό πρόεδρο. Μετά τον έλεγχο του ρόλου του σχεδιαστή μόδας στο Phantom Thread (2017), ανακοίνωσε πως αποσύρεται, αλλά η επιστροφή του το επόμενο έτος σε ταινία του γιου του Ρόναν προκαλεί ενθουσιασμό.



2. Έμα Στόουν: Η Έμα Στόουν εντυπωσιάζει με στιγμές που μένουν αξέχαστες: από τον εκρηκτικό χορό της στο Poor Things μέχρι τη σκηνή όπου γεμάτη χαρά λερώνει τη Ρέιτσελ Βάις με αίμα περιστεριού στο The Favourite. Στα 36 της, παρά το νεαρό της ηλικίας της, η ευαισθησία και το χιούμορ που φέρνει στους ρόλους της μαρτυρούν ώριμη εμπειρία. Από τις ρομαντικές κομεντί που την ανέδειξαν (Easy A, Crazy, Stupid, Love), έχει στραφεί στο μαύρο χιούμορ και τη γοτθική φαντασία, υπονομεύοντας τη γλυκιά εικόνα της με ωμή και τολμηρή δουλειά. Οι επιλογές της είναι πάντα ριψοκίνδυνες, γεμάτες πάθος και ουσία.

1. Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν: Ο αδιαμφισβήτητος Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν ξεχώρισε ως ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής του, με μια καριέρα που αφήνει ανεξίτηλο σημάδι από το 2000 μέχρι τον θάνατό του το 2014. Εξαιρετικά ευέλικτος, απέδωσε ρόλους όπως ο οξυδερκής Capote, ο αυταρχικός The Master και ο αποκαρδιωμένος A Most Wanted Man. Ακόμα και με αδύναμο υλικό, όπως στο Charlie Wilson’s War ή το God’s Pocket, ανέδειξε την ιδιοφυΐα του. Όταν το υλικό ήταν κορυφαίο, ο Χόφμαν ανέβαινε σε νέα ύψη. Η ερμηνευτική του εμβάθυνση και η αστείρευτη ενσυναίσθηση του τον καθιστούν αξεπέραστο – κάθε στιγμή ήταν απόλυτα πειστικός.