INTRACOM HOLDINGS: Ολοκλήρωσε την αποεπένδυση από την AKTOR

Η INTRACOM HOLDINGS ανακοίνωσε σήμερα (25/9) ότι προχώρησε στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στον Όμιλο AKTOR , ύψους 5,09% (10,4 εκατ. μετοχές). Με αυτή την κίνηση κλείνει ο κύκλος της παρουσίας της στην εταιρεία, καθώς είχε προηγηθεί ήδη η πώληση σημαντικού ποσοστού το 2022.

Η αποεπένδυση, όπως τονίζει η εταιρεία, εντάσσεται στη στρατηγική που υλοποιεί από το 2021, με στόχο την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της και τη στροφή σε τομείς υψηλής ανάπτυξης.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η INTRACOM συμμετείχε στους δύο τελευταίους κύκλους αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, δηλώνοντας δικαιωμένη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στη νέα διοίκηση και στο όραμα δημιουργίας ενός κορυφαίου ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σήμερα, ο Όμιλος AKTOR, με επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ύψους 2 δισ. ευρώ και πάνω από 7.000 εργαζόμενους, ανοίγει –όπως σημειώνεται– «τεράστιες προοπτικές για το μέλλον».

Η INTRACOM HOLDINGS από την πλευρά της ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους μετόχους του ομίλου για τη συνεργασία και ευχήθηκε περαιτέρω επιτυχίες.

Το προφίλ της INTRACOM HOLDINGS

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1977, εισήχθη στο Χρηματιστήριο το 1990 και το 2005 μετασχηματίστηκε σε εταιρεία συμμετοχών. Σήμερα δραστηριοποιείται σε επενδύσεις σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, μέσω θυγατρικών όπως η INTRACOM TECHNOLOGIES, η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, η INTRACOM VENTURES, η INTRADEVELOPMENT, η KOUFONISIA HOTEL & RESORT και η BANNER ESTATE. Στο τέλος Ιουνίου 2025 απασχολούσε 316 εργαζόμενους και διατηρούσε θυγατρικές σε ΗΠΑ, Λουξεμβούργο, Κύπρο και Ρουμανία