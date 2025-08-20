Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν έχω πάρει την αγάπη, την αγκαλιά, τη ζεστασιά ούτε ως παιδί, ούτε ως ενήλικη»

Η Ιωάννα Μαλέσκου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για όλα όσα έχει μέσα της σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ. Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως δεν έχει πάρει την αγάπη που θα ήθελε και αποκάλυψε πως δεν θέλει να κάνει ένα δεύτερο παιδί. «Δεν νομίζω ότι θέλω άλλο παιδί. Αν κάποια στιγμή έρθει, καλοδεχούμενο, αλλά νομίζω ότι έχω κλείσει με το ανθρωπάκι μου. Είχα πάντα αυτή την ανάγκη που δεν μπορούσα να την ερμηνεύσω, να κάνω οικογένεια. Πρέπει όμως να έρθει στη ζωή σου το σωστό timing και ο κατάλληλος άνθρωπος εντέλει.

«Έχω περάσει σε άλλη σφαίρα»

Δεν ονειρευόμουν να κάνω πολλά παιδιά, ήθελα να γίνω μανούλα και να δώσω όλη αυτή την αγάπη που έχω και πιθανώς δεν πήρα στον βαθμό που θα ήθελα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου. Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα, όπως εγώ την είχα ή την έχω ανάγκη. Δεν έχω χαρεί το χάδι από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και τώρα. Δεν έχω πάρει την αγκαλιά, τη ζεστασιά ούτε ως ενήλικη. Δεν έχω ζήσει αυτό το «χέρι χέρι» ως γυναίκα.

Και με τη μικρούλα, ακόμη κι αν είναι διαφορετικό το πλαίσιο, όλα αυτά που είχα στην ψυχή μου και ήθελα και θέλω τα κάνω ως μαμά, χωρίς να στέκομαι στο ότι εγώ αυτό δεν το έχω ζήσει ως παιδί. Δεν μου λείπει πια. Δεν με ενδιαφέρει, έχω περάσει σε άλλη σφαίρα, σε άλλο ρόλο. Συνειδητοποίησα ότι όλη αυτή η καθαρή αγάπη που παίρνω από τη μικρή με έχει κάνει τόσο γεμάτη και τόσο ήρεμη. Με το παιδί μου νιώθω ότι έχει ξεκλειδώσει αυτό το κομμάτι μου. Είμαι τόσο φροντιστική και περιποιητική μαζί της. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα νιώσω αυτή την καθαρή αγάπη που τη δίνεις και σου επιστρέφεται πολλαπλάσια».

«Το παιδί δεν δυναμιτίζει τη σχέση»

Η Μαλέσκου αναφέρθηκε και στο κατά πόσο ο ερχομός ενός μωρού απομακρύνει ένα ζευγάρι! «Δεν το είδα ποτέ έτσι. Ένα ζευγάρι απομακρύνεται, κατά τη γνώμη μου, όταν έχει βασικά θέματα επικοινωνίας. Το παιδί δεν δυναμιτίζει τη σχέση, αλλάζει τις ισορροπίες. Το θέμα είναι τι διάθεση έχουν δύο άνθρωποι να δουλέψουν το μαζί τους. Καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του και να πάρει τις αποφάσεις του. Κλείνουν όμως κύκλοι στη ζωή, όπως μιας σχέσης. Κανένας δεν μπορεί να καθορίσει το πώς θα αισθάνεσαι».