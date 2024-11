ΗΠΑ: Ο παρουσιαστής του Fox, Πιτ Χέγκσεθ, νέος υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να ονομάσει υπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του τον Πιτ Χέγκσεθ, άλλοτε ταγματάρχη του Πεζικού στην Εθνοφρουρά παρασημοφορημένο για τη δράση του στον πόλεμο στο Ιράκ, συγγραφέα και το τρέχον διάστημα παρουσιαστή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.



«Με τον Πιτ στο τιμόνι, οι εχθροί της Αμερικής θα προειδοποιηθούν — οι ένοπλες δυνάμεις μας θα ανακτήσουν ξανά το μεγαλείο τους και η Αμερική δεν θα υποχωρήσει ποτέ», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

Τι είναι γνωστό για τον Χέγκσεθ

Η επιλογή του Πιτ Χέγκσεθ ήταν μια έκπληξη, καθώς δεν ήταν μεταξύ εκείνων που θεωρούν πιθανή επιλογή από τα μέλη της ομάδας του Τραμπ, είπαν στο CNN πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.



Πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον Χέγκσεθ, σημειώνοντας ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος πάντα θεωρούσε ότι ήταν «έξυπνος» και εντυπωσιαζόταν από την καριέρα του.

Ο 44χρονος βετεράνος του στρατού και άκρως δημοφιλή τηλεοπτική προσωπικότητα- τουλάχιστον στους συντηρητικούς

κύκλους των ΗΠΑ- είναι πολύ κοντά στον εκλεγμένο πρόεδρο τα τελευταία χρόνια, ενώ φέρεται να έχει προτείνει την αποφυλάκιση στρατιωτικών που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου. Επίσης έχει επικρίνει τις προσπάθειες να επιτραπεί στις γυναίκες να αναλάβουν μάχιμους ρόλους, κατηγορώντας τον στρατό ότι μείωσε τα πρότυπα για να επιτρέψει στις γυναίκες σε αυτές τις θέσεις εργασίας.



Ο Hegseth ξεκίνησε με το Fox News ως συνεργάτης το 2014 και ονομάστηκε συμπαρουσιαστής του "Fox & Friends Weekend" το 2017. «Οι γνώσεις και η ανάλυσή του ειδικά για τον στρατό είχαν βαθιά απήχηση στους θεατές μας και έκαναν το πρόγραμμα τη μεγάλη επιτυχία που είναι σήμερα», ανέφερε σε μια δήλωση το Fox News. «Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για τη δουλειά του στο FOX News Media και του ευχόμαστε καλή τύχη στην Ουάσιγκτον».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στην εκπομπή του. Έχει επίσης γράψει σειρά βιβλίων, μεταξύ των οποίων το The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free.

Έχει υπηρετήσει στον στρατό, συμμετέχοντας στον πόλεμο του Ιράκ, αλλά δεν είχε ποτέ υψηλόβαθμη θέση ούτε έχει εμπειρία από αντιμετώπιση ζητημάτων εθνικής ασφαλείας. Ο απόφοιτος του Πρίνστον και του Χάρβαρντ υπηρέτησε επίσης ως Διευθύνων Σύμβουλος της οργάνωσης υπεράσπισης βετεράνων Concerned Veterans for America και κατέχει δύο χάλκινα αστέρια, σύμφωνα με τη Simon & Schuster, την εταιρεία που δημοσίευσε το βιβλίο του «In the Arena» το 2017.

Στο βιβλίο του, ο Χέγκσεθ έγραψε ότι είχε υπηρετήσει υπό τους πρώην προέδρους Τζορτζ Μπους, Μπαράκ Ομπάμα και Τραμπ. Η μονάδα του ανατέθηκε να εργαστεί και στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου 2021.