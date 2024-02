Μια απολαυστική συνέντευξη στο rockhard παραχώρησε ο Bruce Dickinson των θρυλικών Iron Maiden, στο πλαίσιο της προώθησης του «The mandrake project». Ο Bruce, μεταξύ άλλων, μίλησε και για το ατυχές περιστατικό που έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ σε παλαιότερη εμφάνισή του.

Αν και οι πιστοί θαυμαστές της μπάντας γνωρίζουν ότι ο Bruce Dickinson γίνεται έξαλλος με τα καπνογόνα, φροντίζοντας μάλιστα σε κάθε συναυλία να το επισημαίνει ευγενικά δεν σεβάστηκαν την επιθυμία του. Όταν λοιπόν αντιλήφθηκε ότι ένας θαυμαστής άναψε καπνογόνα στις πρώτες σειρές της αρένας, οργισμένος του απευθύνθηκε με βρισιές: «You f*cking c*nt I’m singing» και μάλιστα αποσύρθηκε στο βάθος της σκηνής χωρίς να ερμηνεύσει το κουπλέ από το πολυαναμενόμενο «The Number of the Beast».

Τα καπνογόνα συνέχισαν να ανάβουν κανονικά και αυτό που έμεινε ήταν πάνω από 40.000 κόσμος να χάνει την ευκαιρία να απολαύσει όπως πρέπει τον «ύμνο» του συγκροτήματος.

Ο Bruce δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και εκεί:

-Την προηγούμενη φορά που ήρθες στην Ελλάδα, πάντως, είχαμε ένα ατυχές περιστατικό!

Α, ναι!!! Με τον τύπο που κουνούσε το …πράγμα του, ναι! Χαχαχα! Ξέρεις κάτι; Μάλλον έκανα λάθος την εθνικότητά του. Χαχα!

-Πως το βλέπεις τώρα όλο αυτό; Έχει γίνει χαμός στην Ελλάδα!

Απλά έχασα την ψυχραιμία μου. Ξέρεις, αυτή η δραστηριότητα, που μία απειροελάχιστη μειονότητα ανθρώπων κάνουν, είναι τόσο εγωιστική κι ενοχλητική. Εκείνοι πιστεύουν ότι είναι πολύ cool, στην πραγματικότητα όμως, δεν έχει να κάνει με το συγκρότημα ή το κοινό, έχει να κάνει με το ότι θέλουν να στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητας μόνο στον εαυτό τους και φυσικά να βλάψουν τους γύρω τους, με αυτό το υπερβολικά τοξικό πράγμα που το κουνάνε. Αν κάποιος έχει άσθμα ή χρόνια προβλήματα υγείας, σιγά μην τον νοιάζει τον άλλον, αφού θέλει να φαίνεται σημαντικός. Αυτή είναι η νοοτροπία τους κι αυτό με ενοχλεί αφάνταστα. Τέλος πάντων, έχασα την ψυχραιμία μου, ναι. Δεν έπρεπε να τον πω «Greek cunt». Έπρεπε να τον πω απλά «cunt». Χαχαχα.

-Παρόλα αυτά, χάσαμε την περιοδεία που παίξατε για πρώτη φορά το “Alexander the Great”, αφού δεν ήρθατε πάλι στην Ελλάδα.

Δεν μπορώ να πω τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον, αλλά εμπιστεύσου με. Θέλουμε να κάνουμε τους Έλληνες χαρούμενους!