Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο Πολ Ντι Άνο - Πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden

O Πολ Ντι Άνο - ο πρώτος frontman των Iron Maiden - πέθανε σε ηλικία 66 ετών όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του βρετανού τραγουδιστή.

Ο 66χρονος Ντι Άνο - γεννημένος ως Πολ Άντριους στο Ανατολικό Λονδίνο - έγινε γνωστός ως ο πρώτος τραγουδιστής των εμβληματικών Iron Maiden παίρνοντας μέρος σε δυο από τα σημαντικότερα albums του συγκροτήματος το πρώτο με τον ομώνυμο τίτλο και το Killers.

Aπό την εποχή της αποχώρησής του από τους Maiden μέχρι και σήμερα ο Πολ Ντι Άνο είχε δεκάδες σόλο δουλειές αλλά συνεργασίες και με άλλα συγκροτήματα όπως οι Killers. Tα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ανάγκασαν να καθηλωθεί σε αναπηρικό καροτσάκι ωστόσο ποτέ δεν σταμάτησε τις live εμφανίσεις.

Η τελευταία του δουλειά κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο με τον τίτλο The Book of the Beast.

Τον Ιούλιο ο Πολ Ντι Άνο συναντήθηκε για πρώτη φορά στο Ζάγκρεπ με τον Bruce Dickinson τον frontman των Iron Maiden στο πλαίσιο της περιοδείας του τελευταίου για το νέο του album «Τhe Mandrake Project».