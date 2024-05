J2US: Ο Γιάννης Σεβδικαλής έκανε πρόταση γάμου στη Σοφία Κουρτίδου on air!

Μια πολύ συγκινητική αλλά και ρομαντική έκπληξη περίμενε τους τηλεθεατές του J2US το Σάββατο το βράδυ. Αιτία, το γεγονός ότι ο Γιάννης Σεβδικαλής μετά το act του, ξάφνιασε τους πάντες κάνοντας on air πρόταση γάμου στην σύντροφό του στη ζωή και παρτενέρ του στο σόου, Σοφία Κουρτίδου!

Το ζευγάρι αρχικά ανέβηκε στη σκηνή όπου ερμήνευσε το κομμάτι Just The Way You Are και πήρε εξαιρετικά σχόλια από όλους τους κριτές, οι οποίοι τους αντάμειψαν για την επίδοσή τους δίνοντας τους άριστα στην βαθμολογία.

Αμέσως μετά και ενώ ετοιμαζόντουσαν να πάνε στα backstage, ο Γιάννης Σεβδικαλής, ζήτησε λίγο χρόνο από τον Νίκο Κοκλώνη και στη συνέχεια είπε στον μαέστρο να παίξει το... «δικό του»! Εκείνος τον άκουσε και ο αθλητής αφού ερμήνευσε ένα ρεφρέν στην αγαπημένη του κοιτώντας την στα μάτια όλο νόημα, γονάτισε, έβγαλε από την τσέπη του το δαχτυλίδι, και έκανε πρόταση γάμου στη Σοφία Κουρτίδου, η οποία δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά της από την συγκίνηση!

Εκείνη προφανώς του απάντησε αμέσως το πολυπόθητο... I do και στην συνέχεια έπεσε στην αγκαλιά του φανερά ευτυχισμένη.

Ξεχωριστή στιγμή, βέβαια, ήταν το γεγονός ότι στο πλατό του J2US βρίσκονταν και οι γονείς και των δυο, οι οποίοι μοιράστηκαν τη χαρά τους με τους συντελεστές της εκπομπής αλλά και το κοινό. Μάλιστα, όπως αποκάλυψαν οι γονείς της Σοφίας, ο Γιάννης τους είχε ζητήσει το χέρι της κόρης τους την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να το γνωρίζει η ίδια, αφού ήθελε να της κάνει έκπληξη on air!