Judas Priest: Πενήντα χρόνια μόνο Ηeavy Μetal - Τι είδαμε στο Release Athens

«Όταν θα σε ρωτήσουν τι είναι Heavy Metal, εσύ να κρατάς το Painkiller». Οι Judas Priest συμπληρώνουν φέτος 50 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας - με την μπάντα από το Μπέρμιγχαμ να έχει συνδέσει το όνομά της με κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Heavy σκηνής.

Η πλατεία Νερού στον φαληρικό όρμο άρχισε να γεμίζει από νωρίς το απόγευμα και αυτό παρά την αφόρητη ζέστη που επικρατούσε. Το κοινό, ένα ψηφιδωτό από όλες τις ηλικίες - οι περισσότεροι βέβαια άνω των 35 ετών - αλλά και νεότεροι με μπλούζες Judas Priest, Iron Maiden και Metallica.

Οι Judas Priest βγήκαν στη σκηνή στις 22:28 με πρώτο τραγούδι τους το Panic Attack από το νέο τους, εξαιρετικό, album, Invincible Shield. Ο 73χρονος Rob Halford «πατούσε» με δυσκολία τα πρώτα λεπτά επάνω στον εξαιρετικό ήχο από τις κιθάρες ενώ σε αρκετά σημεία το ογκώδες μπάσο του Ιαν Χιλ κάλυπτε τα πάντα, εκτός από τα κορυφαία τύμπανα του Σκοτ Τράβις.

Τα πράγματα όμως έφτιαξαν πολύ γρήγορα και ήδη στο Breaking the Law οι νότες ακούγονταν πλέον ολοκάθαρες!

Μίαμιση ώρα έμειναν οι Judas Priest στη σκηνή του Release Athens - η διαδραστικότητα τους με το κοινό συνεχής με τον Rob Halford να ευχαριστεί θερμά τους Έλληνες για τη θερμή παρουσία τους και για την αγάπη που έχουν δείξει με συνέπεια όλα τα χρόνια για την μπάντα.

Τι και εάν χρειάστηκε να κάτσει δυο φορές για να πάρει τις «ανάσες» του; Οι νότες έβγαιναν με τη γνωστή οξύτητα της φωνής του σε όλα τα κομμάτια. Παλαιότερες αλλά και νέες επιτυχίες της μακράς πορείας τους στο Heavy Metal. You' ve Got Another Thing Comin', Turbo Lover, Invincible Shield, Painkiller. Και όσο περνούσε η ώρα επάνω στη σκηνή, τόσο μεγαλύτερη ενέργεια έδειχναν να βγάζουν στη σκηνή όλοι τους!

Συνολικά 16 τραγούδια τους ερμήνευσαν οι Judas Priest - τα τρία στο Encore - το ένα καλύτερο από τα άλλο! Electric Eye, Hell Bent for Leather, Living After Midnight

Ιστορική στιγμή με... λίγες νότες από το Alexander the Great

O Bruce Dickinson μόλις είχε ολοκληρώσει το set list της εμφάνισής του στο Release Athens παρουσιάζοντας παλαιά αλλά και νέα τραγούδια του από το νέο του album, The Mandrake Project.

Ο εμβληματικός frontmant των Iron Maiden πήρε τότε στα χέρια του μία περικεφαλαία και όλο το πλήθος βρέθηκε σε κατάσταση αμόκ!

Για πρώτη φορά σε εμφάνισή του στην Ελλάδα ο Dickinson όχι με τους Maiden αλλά με την προσωπική του πάντα ερμήνευσε 2 λεπτά από το Alexander the Great - το έπος των 8 λεπτών από το Somewhere in Time.

Ένα τραγούδι που οι Maiden ποτέ δεν έχουν ερμηνεύσει στις εμφανίσεις τους στην Ελλάδα. Το Alexander the Great ήταν στη set list της Future Past Tour στην οποία όμως δεν συμπεριλαμβανόταν η χώρα μας.