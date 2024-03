Σήμερα, η Lenovo™ παρουσίασε τις πιο πρόσφατες προτάσεις της σε επαγγελματικά laptop με τις σειρές ThinkPad™ L και ThinkPad X13. Τα νέα laptops αποτελούν απόδειξη της δέσμευσης της Lenovo για καινοτομία και βιωσιμότητα, και προσφέρουν χαρακτηριστικά όπως: βελτιωμένη δυνατότητα επισκευής, περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά, αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας και ισχυρές δυνατότητες επεξεργασίας, με ενσωματωμένη ασφάλεια και διαχειρισιμότητα. Με αυτές τις προτάσεις, η Lenovo επιδεικνύει την προηγμένη της τεχνογνωσία και μαζί την αφοσίωσή της στην υποστήριξη μιας πολυμορφικής βάσης πελατών, από διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς.

Η νέα σειρά ThinkPad L και η σειρά X13 της Lenovo προσφέρουν νέα, καινοτόμα χαρακτηριστικά που στοχεύουν στη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη. Τα νέα μοντέλα είναι διαθέσιμα σε συσκευές 13-ιντσών ή 13 ιντσών 2-σε-1 και 14 ιντσών, με νέες οθόνες 16 ιντσών στο ThinkPad L16 – ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όσων χρειάζονται φορητότητα χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Παράλληλα, είναι εξοπλισμένα με προαιρετική κάμερα υψηλότερης ανάλυσης 5MP, για να προσφέρουν στους χρήστες βελτιωμένες δυνατότητες τηλεδιάσκεψης και δημιουργίας περιεχομένου. Οι οθόνες αναλογίας 16:10 έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια καθηλωτική εμπειρία θέασης για βέλτιστη παραγωγικότητα και με υποστήριξη έως 64 GB RAM1, αυτά τα laptops υπόσχονται απρόσκοπτη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών και βελτιωμένη απόδοση. Τα εξελεγμένα θερμικά συστήματα αερισμού στο πίσω μέρος των συσκευών εξασφαλίζουν αποτελεσματική ψύξη για παρατεταμένη χρήση, ενώ σε επιλεγμένα μοντέλα2, προσφέρουν υποστήριξη έως και Wi-Fi 7 και 4G LTE ή 5G sub6, βελτιώνοντας έτσι τις επιλογές συνδεσιμότητας. Τα νέα laptops τροφοδοτούνται από επεξεργαστές Intel® Core® Ultra™ με επεξεργαστές Intel vPro® ή AMD Ryzen™ PRO 7030 Series στο ThinkPad L14 Gen 5 και το L16 Gen 1 και έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν βέλτιστα τα Windows 11, ενώ είναι έτοιμα να αυξήσουν την παραγωγικότητα σας.

Βιωσιμότητα και Προσβασιμότητα Πέρα από Υλικά

Οι επαγγελματικοί φορητοί υπολογιστές επόμενης γενιάς πρέπει να παρέχουν βελτιωμένες εμπειρίες χρήστη, ενώ παράλληλα να κάνουν ουσιαστικά βήματα προς μια κυκλική οικονομία. Η Lenovo για να βοηθήσει στη μείωση εκπομπών άνθρακα του ίδιου του Ομίλου, αλλά και να βοηθήσει τους πελάτες της να πετύχουν τους δικούς τους στόχους βιωσιμότητας, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αυτόν τον τομέα μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων αλυσίδων εφοδιασμού, υπηρεσιών, σχεδιασμού προϊόντων και υλικών. Έτσι επιτρέπει στους πελάτες της να μεταβούν σε ένα κυκλικό μοντέλο "σχεδιασμού, χρήσης, επιστροφής, επαναχρησιμοποίησης." Τα νέα laptops ThinkPad της Lenovo ενσωματώνουν περαιτέρω αυτή τη δέσμευση, βελτιώνοντας τη δυνατότητα επισκευής3 για τη μείωση των ηλεκτρονικών απορριμμάτων, ενώ παράλληλα προσφέρουν τη νέα τεχνολογία από το 3M4 που βελτιώνει τη φωτεινότητα της οθόνης και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Προσφέρουν επίσης νέες σημάνσεις αφής για μια πιο συμπεριληπτική εμπειρία πελάτη.

Το Lenovo Product Diversity Office (PDO), το όποιο δημιουργήθηκε το 2020, επιδιώκει να εφαρμόσει τη στρατηγική Diversity by Design και να εισαγάγει σημεία ελέγχου στις φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης των προϊόντων της Lenovo, γεγονός που πιστοποιεί ότι οι λύσεις μας είναι προσβάσιμες σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Το PDO της Lenovo συνεργάζεται στενά με πολλές ομάδες χρηστών, μία εκ των όποιων είναι το Governor Morehead School for the Blind , ώστε να βελτιώσει την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με μειωμένη όραση με τους υπολογιστές. Η Lenovo, σε συνεργασία με την ομάδα Προσβασιμότητας της Microsoft, ενσωμάτωσε νέα απτικά στοιχεία στη σχεδίαση πληκτρολογίων των συσκευών της, τα όποια προσφέρουν αυξημένη προσβασιμότητα, θέτοντας έτσι νέα βιομηχανικά πρότυπα. Αυτές οι νέες σημάνσεις έχουν πλέον ενσωματωθεί σε όλα νέα μοντέλα ThinkPad σχεδιασμού το 20245.

Τα ThinkPad T14 Gen 5, T14s Gen 5 που παρουσιάστηκαν πρόσφατα και το ThinkPad L14 Gen 5 της Lenovo που παρουσιάζεται σήμερα, είναι εξοπλισμένα με την πρωτοποριακή λύση Optical Film 3M που έχει κατασκευαστεί με τεχνολογία DBEF5 και είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες οθόνες των laptop 14 ιντσών. Αυτή η τεχνολογία αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο στην ποιότητα της οθόνης. Χρησιμοποιώντας αυτό το οπτικό φιλμ, η Lenovo διασφαλίζει ότι οι οθόνες των laptop όχι μόνο προσφέρουν εξαιρετική φωτεινότητα, τώρα έως και 400 nits από 300 nits, αλλά συμβάλλουν επίσης στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και 16%6, προάγοντας ενεργειακή απόδοση χωρίς συμβιβασμούς στην ευκρίνεια. Αυτή η καινοτόμος λειτουργία υπογραμμίζει τη δέσμευση της Lenovo να παρέχει στους χρήστες κορυφαίες επιδόσεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την κατανάλωση ενέργειας.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων ThinkPad L14 Gen 5 και L16 Gen 1 είναι η βελτιωμένη δυνατότητα επισκευής. Η υπηρεσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του iFixit που έχει δώσει ήδη στις νέες συσκευές προκαταρκτική βαθμολογία επισκευασιμότητας 9 στα 10. Στην πρόσφατη ανακοίνωση των ThinkPad T 14 Gen 5 και T 16 Gen 3 , επισημαίνεται ότι αυτή η συνεργασία εντόπισε τρόπους βελτίωσης του σχεδιασμού, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επισκευάζουν και να αναβαθμίζουν εύκολα τις συσκευές τους, μέσω ανταλλακτικών7 όπως το DIMM, το πληκτρολόγιο, οι SSD και WWAN, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων και συμβάλλοντας στη μείωση ηλεκτρονικών αποβλήτων. Αυτή η δέσμευση για τη βελτίωση της δυνατότητας επισκευής ξεχωρίζει τη Lenovo από άλλους κατασκευαστές και δείχνει έμπρακτα την στρατηγική της για παραγωγή πιο αξιόπιστων και ανθεκτικών προϊόντων.

Neural Processing Units (NPU) για Βελτιωμένες Δυνατότητες AI

Οι επεξεργαστές Intel Core Ultra που περιλαμβάνονται στη σειρά ThinkPad L και τη σειρά X13 αλλάζoυν τα δεδομένα για χρήστες που θέλουν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία τους. Οι NPU είναι εξειδικευμένοι επεξεργαστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εργασίες AI8, όπως η αναγνώριση εικόνας, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας και η μηχανική εκμάθηση. Μεταφορτώνοντας αυτές τις εργασίες σε ειδικό hardware, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν βελτιωμένη απόδοση, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και μεγαλύτερες υπολογιστικές ταχύτητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια πιο αποτελεσματική εμπειρία χρήσης, καθιστώντας τις νέες συσκευές ThinkPad ιδανικές για εργασίες που βασίζονται σε AI.

Το Copilot στα Windows9 είναι στα χέρια του χρήστη ως ο καθημερινός AI σύντροφος του, και υπάρχει σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές στα Windows 11 για να απλοποιήσει τις εργασίες, τις ρυθμίσεις ελέγχου, αλλά και τη δημιουργικότητα του χρήστη. Η πρόσβαση στο AI companion γίνεται απλώς με ένα πάτημα του πλήκτρου Copilot10.

Το Intel Core Ultra υποστηρίζει περισσότερες από εκατό εφαρμογές8 για AI, στις όποιες περιλαμβάνονται εφαρμογές όπως το Zoom, το Microsoft Teams, το Adobe Lightroom και τα Studio Effects που είναι όλα βελτιστοποιημένα για να προσφέρουν μια ανώτερη εμπειρία χρήστη, με βασικά χαρακτηριστικά τη διαισθητική λειτουργία και τις δυναμικές δυνατότητες. Λειτουργίες όπως: πρόβλεψη κειμένου, μεταγραφή κειμένου συσκέψεων και περίληψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με εργαλεία ψηφιακού περιεχομένου, ενισχύουν την παραγωγικότητα, χωρίς να διακυβεύουν την απόδοση του συστήματος. Η συνεργασία της Lenovo με στρατηγικούς συνεργάτες για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης φέρνει επανάσταση στο personal computing, χαράσσοντας το δρόμο προς μια πιο διαισθητική και αποτελεσματική εμπειρία χρήστη.

Αποδεδειγμένη τεχνολογία για απαιτητικά περιβάλλοντα διαχείρισης IT

Τα Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 και ThinkPad L16 Gen 1 είναι διαθέσιμα με επεξεργαστές AMD Ryzen PRO 7030 Series που έχουν σχεδιαστεί σχολαστικά για να υπερέχουν σε απαιτητικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα διαχείρισης IT. Με έως και 8 πυρήνες επεξεργασίας υψηλής απόδοσης, αυτοί οι επεξεργαστές προσφέρουν αστραπιαίες δυνατότητες πολλαπλών εργασιών, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη παραγωγικότητα σε απαιτητικές εργασίες. Με τα ενσωματωμένα γραφικά AMD Radeon™ που διαθέτουν, οι χρήστες επωφελούνται από βελτιωμένη απόδοση για οπτικοποίηση, ομαλή ροή 4K και ισχυρή υποστήριξη πολλαπλών οθονών. Επιπλέον, η ενσωμάτωση της AMD PRO Technologies ενισχύει τα πρωτόκολλα ασφαλείας και σε συνέργεια με τις λύσεις Lenovo ThinkShield™, απλοποιεί τη διαχειρισιμότητα και συμβάλλει στη βελτίωση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας του ThinkPad σας. Προσαρμοσμένα για να ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις των ομάδων πληροφορικής, τα ThinkPad L14 Gen 5 και L16 Gen 1 με επεξεργαστές AMD Ryzen PRO 7030 Series είναι πραγματικά αξιόπιστα laptops που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιστοποιούν την απόδοση σε επιχειρήσεις που χρειάζονται πολύπλοκα τοπία πληροφορικής.

«Τα νέα Lenovo laptops της σειρά ThinkPad L και της σειράς ThinkPad X13 που προορίζονται για επιχειρήσεις δείχνουν έμπρακτα την αφοσίωση της Lenovo στην καινοτομία και την εξέλιξη της βιωσιμότητα, προσφέροντας χαρακτηριστικά όπως απλούστερη δυνατότητα επισκευής, αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και πιο αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας», δήλωσε ο Tom Butler, executive director, IDG Commercial Product Portfolio της Lenovo «Με ισχυρές δυνατότητες επεξεργασίας που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν βελτιστοποιημένες εμπειρίες AI, ενσωματωμένη ασφάλεια και βελτιωμένη διαχειρισιμότητα, αυτά τα laptop είναι ιδανικά για επαγγελματίες που αναζητούν τεχνολογία υψηλής απόδοσης, που είναι παράλληλα πιο φιλική προς το περιβάλλον».

Product Specifications



1. Η υποστήριξη μνήμης 64 GB δεν είναι διαθέσιμη στα ThinkPad L13 Gen 5 και L13 2-in-1 Gen 5.

2. Τα Wi-Fi 7, 4G LTE ή 5G sub6 είναι προαιρετικά. Ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστό Wi-Fi router και αγορασμένο πρόγραμμα που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Ισχύουν πρόσθετοι όροι, προϋποθέσεις ή/και χρεώσεις. Οι ταχύτητες σύνδεσης θα διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, τις συνθήκες δικτύου και άλλους παράγοντες.

3. Οι μονάδες με δυνατότητα αντικατάστασης από τον πελάτη (CRU) ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο

4. Η τεχνολογία 3M Optical Film είναι προς το παρόν διαθέσιμη στα ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T14 Gen 5 και ThinkPad L14 Gen 5

5. Οι απτικές σημάνσεις είναι διαθέσιμες στα μοντέλα ThinkPad 2024 εκτός από τα ThinkPad X13 Gen 5, ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5, ThinkPad L13 Gen 5 και ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5

6. Οι ισχυρισμοί εξοικονόμησης ενέργειας είναι κατά προσέγγιση και βασίζονται σε εσωτερικές δοκιμές κάτω από βέλτιστες συνθήκες εργαστηρίου και δικτύου χρησιμοποιώντας το βιομηχανικό πρότυπο λογισμικό MobileMark25. Η πραγματική απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας θα ποικίλλει και θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διαμόρφωση και η χρήση του προϊόντος, το λογισμικό, οι συνθήκες λειτουργίας, η ασύρματη λειτουργικότητα, οι ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας, η φωτεινότητα της οθόνης και άλλους παράγοντες.

7. Τα CRU διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών υποστήριξης της Lenovo και θα διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο

8. Τα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να απαιτούν αγορά λογισμικού, συνδρομή ή ενεργοποίηση από έναν πάροχο λογισμικού ή πλατφόρμας ή μπορεί να έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις διαμόρφωσης ή συμβατότητας.

9. Ο χρόνος παράδοσης και διαθεσιμότητας χαρακτηριστικών διαφέρει ανάλογα με την αγορά και τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το Copilot με λογαριασμό Microsoft ή χρησιμοποιήστε το Copilot με εμπορική προστασία δεδομένων χωρίς πρόσθετο κόστος, πραγματοποιώντας είσοδο σε έναν λογαριασμό εργασίας ή σχολείου (Microsoft Entra ID) με Microsoft 365 E3, E5, F3, A3 ή A5 για καθηγητές, Business Premium και Business Standard. Έρχεται σε περισσότερους χρήστες Entra ID με την πάροδο του χρόνου.

10. To πλήκτρο Copilot είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα μοντέλα ThinkPad, εξαιρουμένων των ThinkPad X13 Gen 5, ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5, ThinkPad L13 Gen 5 και ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5

11. Οι επιλογές χρώματος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφία και τα προϊόντα ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μόνο σε επιλεγμένες αγορές. Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Η Lenovo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προσφορές προϊόντων, τις δυνατότητες και τις προδιαγραφές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Τα LENOVO, THINKPAD, THINKSHIELD είναι εμπορικά σήματα της Lenovo. Οι επωνυμίες Intel, Intel Core Ultra, Intel Arc, vPro και Thunderbolt είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Οι επωνυμίες AMD, Radeon, Ryzen και συνδυασμοί τους είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Το 3M είναι ένα παγκόσμιο εμπορικό σήμα της 3M. Το iFixit είναι εμπορικό σήμα του iFixit. Τα Dolby, Dolby Audio και Dolby Voice είναι μεταξύ των κατατεθέντων και μη κατατεθέντων εμπορικών σημάτων της Dolby Laboratories, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το BLUETOOTH είναι εμπορικό σήμα της ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος Bluetooth (SIG). Το Eyesafe είναι εμπορικό σήμα της Eyesafe Inc. Το Wi-Fi είναι εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance. Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. ©2024, Lenovo Group Limited.