Με λαμπερά εγκαίνια από τη Lenovo ξεκινάει και επίσημα αύριο Σάββατο 20 Απριλίου η λειτουργία του νέου της καταστήματος e-Lenovo.gr «The New Lenovo Experience» που έρχεται στην Τσιμισκή 10 στη καρδιά της Θεσσαλονίκης για να φέρει εξυπνότερη τεχνολογία για όλους, κορυφαία εξυπηρέτηση, αλλά και να αλλάξει τα δεδομένα στο τεχνολογικό τοπίο της πόλης.

Η Lenovo, o Νο1 κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο, με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του νέου καταστήματος, διοργανώνει μια λαμπερή γιορτή με δώρα για όλους το Σάββατο 20 Απριλίου από τις 12:00 έως τις 20:00.

To νέο υπερσύγχρονο κατάστημα προσφέρει μία νέα εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία, καθώς στελεχώνεται από technology specialists που θα σας ξεναγήσουν και θα σας καθοδηγήσουν ώστε να επιλέξετε τα προϊόντα τεχνολογίας που θα καλύψουν απόλυτα τις δικές σας ανάγκες.

Με προϊόντα σχεδιασμένα με την παγκόσμια εμπειρία της Lenovo, τα οποία διακρίνονται για την απόδοση, την ασφάλεια και το design τους, το νέο κατάστημα φιλοξενεί το σύνολο του οικοσυστήματος των προϊόντων Lenovo και την πληρέστερη γκάμα σε laptop, tablet, workstation και Αll-Ιn-Οne της Lenovo, του κορυφαίου κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο.

Στο φυσικό και διαδικτυακό κατάστημα e-Lenovo.gr θα βρείτε όλες τις σειρές laptop Yoga, Legion, LOQ και IdeaPad και παράλληλα τις επαγγελματικές σειρές ThinkPad και ThinkBook, καθώς και All -Ιn-One PCs, tablets, smartphones motorola και πληθώρα από αξεσουάρ και περιφερειακά που μπορούν να απογειώσουν την παραγωγικότητα σας στο home office, στο γραφείο ή on-the-go.

Εγκαίνια Σάββατο 20 Απριλίου 12:00 – 22:00

Το Σάββατο 20 Απριλίου το νέο κατάστημα e-Lenovo.gr - The New Lenovo Experience - Τσιμισκή 10 στη Θεσσαλονίκη εγκαινιάζεται και προσφέρει δώρα για όλους σε τρία απλά βήματα.

Από τις 12:00 έως τις 22:00 βρείτε τις ομάδες της Lenovo στη γύρω περιοχή.

Ζητήστε το δικό σας έντυπο με τον τυχερό κωδικό.

Δείξτε τον κωδικό σας στο κατάστημα Τσιμισκή 10 για να ανακαλύψετε τι δώρο κερδίσατε!

Τα δώρα περιλαμβάνουν πέντε Lenovo laptop των σειρών Yoga, Legion, Ideapad, ThinkPad ή ThinkBook, αξίας έως και 2500€ το ένα, έναν πανίσχυρο υπολογιστή όλα σε ένα All-In-One PC ή ένα tablet! Αλλά ακόμα και αν δεν κερδίσετε κάποιο από τα μεγάλα δώρα, πολλά ακόμα δώρα σας περιμένουν: accessories όπως backpack και mouse ή voucher αξίας έως και 250 ευρώ ή/και εκπτώσεις 50%.

Δηλώσεις

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, ο κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης, Γενικός Διευθυντής της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Στη εποχή του AI, όπου η Lenovo οδηγεί τις εξελίξεις, η εμπειρία χρήσης μίας συσκευής Lenovo είναι εξίσου ουσιαστική με τις τεχνικές προδιαγραφές που διαθέτει. Για αυτό είναι βασικό, όσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν κάποιο από τα προϊόντα μας – από tablet έως workstation - να μπορούν να τα γνωρίσουν από κοντά. Το νέο κατάστημα e-Lenovo.gr αποτελεί τον απόλυτο προορισμό τεχνολογίας της πόλης - με προϊόντα αποκλειστικά από τον Νο1 κατασκευαστή Η/Υ στον κόσμο - και είναι μεγάλη μας χαρά που ξεκινάμε αυτό το νέο ταξίδι σε συνεργασία με την LENOVO EXCLUSIVE INFORMATICS SMPC, πολύτιμο και στρατηγικό συνεργάτη μας.»

O κ. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Managing Director της Lenovo Exclusive Informatics, δήλωσε στο πλαίσιο των εγκαινίων του καταστήματος: «Το νέο κατάστημα e-Lenovo.gr - The New Lenovo Experience - είναι για μας το επόμενο βήμα στην εξαιρετικά πετυχημένη συνεργασία μας με την Lenovo. Άλλωστε, είμαστε ο μοναδικός συνεργάτης της που διαθέτει αποκλειστικά και μόνο προϊόντα και υπηρεσίες Lenovo, ήδη πάνω από μία δεκαετία. Μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος e-Lenovo.gr, και του τμήματος Business to Business (Β2Β), προσφέρουμε πανελλαδικά μία ποιοτικά ανώτερη εμπειρία αγορών, ταχύτατη δωρεάν παράδοση και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών σε μία τεράστια γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων. Το νέο φυσικό κατάστημα έχει σχεδιαστεί με υψηλές προδιαγραφές για να προσφέρει μια νέα τεχνολογική εμπειρία και στελεχώνεται από technology specialists οι όποιοι θα σας ξεναγήσουν και θα σας καθοδηγήσουν για να επιλέξετε τα προϊόντα τεχνολογίας που θα σας καλύψουν απόλυτα».