Στην έκθεση MWC 2024, η Lenovo παρουσιάζει το πιο πρόσφατο χαρτοφυλάκιό της με ειδικά κατασκευασμένες συσκευές τεχνητής νοημοσύνης, λογισμικό και λύσεις υποδομής και παράλληλα, δύο συσκευές proof of concept που έρχονται να ανατρέψουν τα δεδομένα στον παραδοσιακό σχεδιασμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και smartphone. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης το μέλλον της υβριδικής τεχνητής νοημοσύνης που θα τροφοδοτεί πολλαπλές συσκευές, λογισμικό και υπηρεσίες για περισσότερη εξατομίκευση, συνεργασία και αποτελεσματικότητα.

«Η σουίτα συσκευών, υποδομών, λύσεων και υπηρεσιών βελτιστοποιημένων για τεχνητή νοημοσύνη,

ή που ενσωματώνουν ήδη τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της Lenovo, οι όποιες παρουσιάζονται στην έκθεση MWC, προσφέρουν μια ευρύτερη ματιά στο όραμά μας να φέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε όλους (AI for All), δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang. «Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Lenovo προφέρει οφέλη σε οργανισμούς όλων των μεγεθών, οδηγώντας τον έξυπνο μετασχηματισμό σε όλους τους κλάδους, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα».

Επανακαθορίζοντας τον σχεδιασμό με φουτουριστικές proof of concept συσκευές

Σήμερα παρουσιάστηκε το πιο πρόσφατο πρωτοποριακό proof-of-concept της Lenovo, το Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop, το οποίο φέρνει επανάσταση στην εμπειρία αλληλεπίδρασης και δημιουργίας με την εκπληκτική διάφανη οθόνη Micro-LED 17,3 ιντσών. Με οθόνη χωρίς περίγραμμα, διαφανή περιοχή πληκτρολογίου και βάση που μοιάζει να αιωρείται, το ThinkBook Transparent Display Laptop αποπνέει αβίαστα μια αίσθηση απλότητας και υψηλής τεχνολογίας, αναβαθμίζοντας τη συνολική εμπειρία του χρήστη.



Το καταπληκτικό αυτό laptop φέρνει τον έξυπνο συνδυασμό του εικονικού και του πραγματικού. Βασισμένη στη δύναμη του Artificial Intelligence Generated Content (AIGC), η διάφανη οθόνη του ανοίγει νέους δρόμους για συνεργασία και παραγωγικότητα, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση με αντικείμενα και την παράλληλη διαχείριση ψηφιακών πληροφοριών, για τη δημιουργία μοναδικού περιεχομένου από τον χρήστη. Παράλληλα, η διαφάνειά του, του επιτρέπει να ενσωματώνεται αβίαστα στο περιβάλλον του. Οι χρήστες μπορούν να εναλλάσσουν απρόσκοπτα τη χρήση του πληκτρολογίου και του πίνακα σχεδίασης με τη γραφίδα, ξεκλειδώνοντας νέα επίπεδα δημιουργικής απόδοσης. Η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τις διαφανείς οθόνες θα ανοίξουν νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με δεδομένα και εφαρμογές, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης νέων χαρακτηριστικών και παραγόντων μορφής (form factors). Αυτή η proof-of-concept συσκευή φέρνει μια φουτουριστική προοπτική για υπολογιστές με AI, συνδυάζοντας το ψηφιακό και το φυσικό περιβάλλον και μπορεί να βελτιώσει τις εμπειρίες των χρηστών με τρόπους που δεν έχετε καν φανταστεί.

Σε συνέχεια της αρχικής ανακοίνωσης στο Tech World 2023, η Lenovo και η Motorola παρουσίασαν επίσης μία proof of concept συσκευή smartphone με ευλύγιστη οθόνη η οποία μπορεί να πάρει διαφορετικά σχήματα, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, ενώ είναι βασισμένη στις μηχανικές καινοτομίες των αναδιπλούμενων συσκευών και των κυλιόμενων οθονών που έχει ήδη παρουσιάσει η εταιρεία. Η Lenovo και η Motorola αναδεικνύουν νέες πρωτότυπες ιδέες Generative AI που θα βελτιώσουν την προσαρμοστικότητα των συσκευών και θα προσφέρουν στους χρήστες μια πραγματικά μοναδική εμπειρία.

Μια νέα γενιά υπολογιστών AI για επιχειρήσεις

Σήμερα παρουσιάστηκε επίσης η τελευταία γενιά επαγγελματικών laptop από τη Lenovo - τα ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 και ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4. Όλα τους τροφοδοτούνται από τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel Core Ultra με Intel vPro® (σε επιλεγμένα μοντέλα) και Windows 11, ενώ προσφέρουν ένα ευρύ οικοσύστημα λύσεων σε harware και software τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει βελτιωμένα επίπεδα ασφάλειας, απόδοσης ισχύος και πραγματικά καθηλωτικές εμπειρίες. Με μια συνεχώς αυξανόμενη επιλογή εφαρμογών λογισμικού2 που προσφέρουν υποστήριξη επιτάχυνσης από τεχνητή νοημοσύνη, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν νέες και βελτιωμένες ικανότητες σε ένα ευρύ φάσμα χρηστικότητας και παραγωγικότητας.

Η επανάσταση των υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη εδώ και η Lenovo είναι αφοσιωμένη στο να προσφέρει υπολογιστές και έξυπνες συσκευές με εξατομικευμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Τα νέα αυτά laptop Lenovo είναι από τα πρώτα που φέρνουν τη νέα αυτή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Προσφέρουν στους χρήστες τις πιο ολοκληρωμένες εξατομικευμένες εμπειρίες υπολογιστή μέχρι σήμερα, συμβάλλοντας στον εξορθολογισμό των ροών εργασίας και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για συνεργασία με συναδέλφους, συναντήσεις με πελάτες ή για ανάλυση δεδομένων και δημιουργία περιεχομένου, τα νέα αυτά ThinkPad και ThinkBook laptop μπορούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες χρησιμοποιώντας λογισμικό με δυνατότητες AI, για να βοηθήσουν τους χρήστες να επιτύχουν τη μέγιστη δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα.

Smart Connect – Απλοποίηση μέσω ενός ενοποιημένου οικοσυστήματος

Η Lenovo και η Motorola παρουσίασαν επίσης το Smart Connect, μια λύση λογισμικού που ενοποιεί τα ψηφιακά οικοσυστήματα για να δημιουργήσει μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης πολλαπλών συσκευών. Το Smart Connect ξεκλειδώνει τη συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικές συσκευές για να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα, ενώ επιτρέπει στις συσκευές να μοιράζονται τόσο τις δυνατότητές τους, όσο και τη διαχείριση δεδομένων. Με το Smart Connect οι χρήστες μπορούν να εναλλάσσουν εργασίες μεταξύ υπολογιστή, τηλεφώνου και tablet, απολαμβάνοντας απρόσκοπτη και ασφαλή κοινή χρήση αρχείων, και παράλληλα, να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές για κινητά στον υπολογιστή τους, αλλά και να διαχειρίζονται τις ειδοποιήσεις του τηλεφώνου τους με ευκολία.

Ανεξάρτητα από το αν εργάζεστε, δημιουργείτε ή δοκιμάζετε τις επιδόσεις σας στο gaming PC σας, επικοινωνείτε ή παρακολουθείτε περιεχόμενο με το smartphone σας, ή κάνετε τα πάντα με το tablet σας, η εναλλαγή χρήσης από συσκευή σε συσκευή και η κοινή χρήση περιεχομένου ανάμεσα στις συσκευές είναι πλέον εφικτές με μία απλή κίνηση. Με το Smart Connect, έχετε τη δυνατότητα να «στείλετε» την ταινία που παρακολουθείτε από το tablet στον υπολογιστή σας, ή ακόμα, να ξεκινήσετε την ακρόαση του αγαπημένου σας podcast στο smartphone και να την ολοκληρώσετε στο laptop σας, όταν φτάσετε σπίτι. Ξεκινήστε να δουλεύετε σε ένα έγγραφο στο laptop σας και συνεχίστε την επεξεργασία στο smartphone σας10, ή ακόμη ξεκινήστε να γράφετε μια παρουσίαση στο desktop σας και – όταν χρειάζεται να φύγετε από το σπίτι- μεταφέρετέ την στο tablet σας απλά και γρήγορα. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία και εφαρμογές από το smartphone σας σε μεγαλύτερη οθόνη- όπως αυτή της τηλεόρασής σας- για μεγαλύτερη ευκολία στην ανάγνωση, τη χρήση εφαρμογών, το gaming κλπ.

Φέρνοντας εφαρμογές AI στο Edge σε κλίμακα

Η εταιρεία ανακοίνωσε την επόμενη γενιά ολοκληρωμένων λύσεων Integrated Edge AI Solutions for Telco που βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων στο Edge για νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε κλίμακα, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας. Οι καινοτομίες αυτές αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης σειράς λύσεων υβριδικής τεχνητής νοημοσύνης pocket-to-cloud της Lenovo, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιήσουν την πορεία προς τον έξυπνο μετασχηματισμό σε όλους τους κλάδους, ενώ ήδη προσελκύουν νέες συνεργασίες με κορυφαίους πελάτες, όπως η Telefonica, που ξεκλειδώνουν τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης από οπουδήποτε, σε πραγματικό χρόνο.

Καθώς ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών συνεχίζει τη γρήγορη εξέλιξή του για να επιτρέψει τόσο την εξάπλωση του 5G, αλλά και του μέλλοντος με τεχνητή νοημοσύνη, οι καινοτομίες στα δίκτυα πληροφορικής, στην υποδομή cloud και στο edge computing, είναι κρίσιμες για τη συνδεσιμότητα της σημερινής ψηφιακής οικονομίας. Το edge computing επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναλύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας ταχύτερες αποφάσεις για πιο αποτελεσματικές λειτουργίες και υπηρεσίες.

Παράλληλα, η Lenovo μαζί με το οικοσύστημα συνεργατών της, παρουσιάζουν στην MWC τη νέα σειρά λύσεων Lenovo Integrated Edge AI για Telco, προκειμένου να υποστηριχθεί ο τεράστιος όγκος υπολογιστών που λειτουργούν στο edge.

Η δέσμευσή μας για βιωσιμότητα: Προσφέροντας στους πελάτες τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να επικεντρωθούν στη μείωση περιβαλλοντικών αποβλήτων

Η Lenovo παρουσιάζει νέες λύσεις που θα βοηθήσουν τους πελάτες της να επεκτείνουν τον κύκλο ζωής των συσκευών τους, με πιο βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές επιλογές πληροφορικής. Μέσω του Lenovo Certified Refurbished, οι εταιρείες μπορούν τώρα να χρησιμοποιήσουν επισκευασμένους (refurbished) υπολογιστές οι όποιοι θα καλύπτουν τις διαφορετικές υπολογιστικές τους ανάγκες, μειώνοντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα, όσον αφορά στον IT στόλο τους. Η πιστοποίηση θα προσφέρεται μόνο από τη Lenovo και τους διαπιστευμένους συνεργάτες της, γεγονός που θα διασφαλίζει στις επιχειρήσεις ότι πρόκειται για κορυφαίας ποιότητας συσκευές.

Η επισκευή, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση συσκευών είναι βασικές έννοιες στην κυκλική οικονομία - ένα σύστημα κατανάλωσης που συμβάλλει στον μετριασμό των απορριμμάτων. Η Lenovo δεσμεύεται να εφαρμόζει πρακτικές που αποσκοπούν στην κυκλική οικονομία σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του IT , ενώ ως κορυφαίος κατασκευαστής Η/Υ παγκοσμίως, διαθέτει μοναδικά προσόντα για να βοηθά τους πελάτες να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητάς τους. Μέσω της κοινότητας Lenovo 360 Circle, οι συνεργάτες της Lenovo θα μπορούν να επωφεληθούν από συνεργατικές ενέργειες με στόχο την κυκλική οικονομία και την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος. Παράλληλα, μέσω του Lenovo TruScale, οι πελάτες μπορούν να αναπτύξουν το δικό τους χαρτοφυλάκιο συνδρομητικών υπηρεσίών, χρησιμοποιώντας μόνο ό,τι χρειάζονται, περιορίζοντας έτσι τη σπατάλη. Μάθετε περισσότερα για τις Λύσεις Αειφορίας της Lenovo.

Παράλληλα, η Lenovo διευρύνει τη συνεργασίας της με το iFixit, δίνοντας στους IT managers τη δύναμη να επισκευάζουν γρήγορα τις συσκευές του στόλου τους- ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των συσκευών. Τα ThinkPad T14 Gen 5 και T16 Gen 3 έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με την ομάδα iFixit Solutions, έτσι ώστε να μπορούν να επισκευαστούν με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσω της αύξησης των ανταλλακτικών που μπορούν να αντικατασταθούν από τον πελάτη (CRU) - όπως μπαταρία με υποδοχή χωρίς καλώδιο, αλλά και σχεδιασμό με αποσπώμενο DIMM, καθώς και εύκολη αντικατάσταση των SSD και WWAN - αλλά και μέσω της προσθήκης οπτικών ενδείξεων που κάνουν πιο εύκολη την επισκευή.

Με την υποστήριξη της ομάδας iFixit, η Lenovo δημιούργησε νέους οδηγούς επισκευής, οι οποίοι περιλαμβάνουν βίντεο διαδικασιών για όλα τα ανταλλακτικά CRU, ενώ παράλληλα απλοποίησε την παραγγελία των εξαρτημάτων αυτών. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων και την μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, ενώ παράλληλα προσφέρουν επιπλέον πλεονεκτήματα εξοικονόμησης κόστους για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Ως αποτέλεσμα αυτών των βελτιώσεων, το ThinkPad T14 Gen 5 και T16 Gen 3 έλαβαν βαθμολογία 9,3 /10 από την iFixit ,όσον αφορά στην επισκευασιμότητα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την σελίδα της Lenovo’s MWC 2024 ή δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις παρακάτω:

• Lenovo’s Cutting-Edge ThinkPad and ThinkBook Laptops Pave the Way for AI PC Innovation at MWC

• Lenovo Accelerates Telco Transformation with Next-Generation Edge AI Innovations at MWC ‘24

• Lenovo and Motorola Unveil Smart Connect, A Seamless Multi-Device Experience