Η Lenovo συνεχίζει να καταγράφει αύξηση εσόδων - Τα επίσημα αποτελέσματα

Το Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), μαζί με τις θυγατρικές του («ο Όμιλος»), ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με τα έσοδα του Ομίλου αυξάνονται κατά 3% από έτος σε έτος, σε 15,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και την κερδοφορία του Ομίλου να βελτιώνεται από τρίμηνο σε τρίμηνο για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 357 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, βάσει Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εκτός Χονγκ Κονγκ (non-HKFRS)[1] και το περιθώριο καθαρού κέρδους αυξήθηκε κατά 0,4%, σημειώνοντας αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο που ανήλθε σε 2,3%. Οι διαφορετικές πηγές ανάπτυξης του Ομίλου συνέχισαν να προσφέρουν ισχυρές επιδόσεις, με τα έσοδα από Non - PC πωλήσεις να αντιπροσωπεύουν το 42% των εσόδων του Ομίλου, αυξημένα κατά 1,3 από έτος σε έτος.

Οι συνεχείς βελτιώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα οφείλονται στην ανθεκτικότητα των κύριων δραστηριοτήτων του Ομίλου, αλλά και στην ευρύτερη αποτελεσματικότητα του συνεχιζόμενου μετασχηματισμού του. Η επιχειρησιακή μονάδα του SSG (Solutions and Services Group) πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο ξεπερνώντας τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα, ενώ κατέγραψε νέο ρεκόρ στο λειτουργικό κέρδος της, με λειτουργικό περιθώριο άνω του 20%, ενώ παράλληλα σημείωσε και πάλι αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση από τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες project & solutions – αύξηση που συνεχίζεται τα τελευταία 11 τρίμηνα.

Η επιχειρησιακή μονάδα ISG (Infrastructure Solutions Group) σημείωσε αύξηση εσόδων από τρίμηνο σε τρίμηνο και έφτασε σε νέο υψηλό επίπεδο εσόδων που ανήλθε σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ για το μέρος των δραστηριοτήτων της που αναφέρεται σε storage, software, and services. Παράλληλα, η επιχειρησιακή μονάδα του IDG (Intelligent Devices Group) συνέχισε την αύξηση των εσόδων της, ενώ ξεπέρασε την αγορά και πέτυχε αύξηση αποστολών σε υπολογιστές από έτος σε έτος, διατηρώντας την κορυφαία κερδοφορία στον κλάδο.

Financial Highlights:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang, δήλωσε:

«Το περασμένο τρίμηνο, υλοποιήσαμε την υπόσχεσή μας να συνεχίσουμε την αύξηση των εσόδων από έτος σε έτος, αποτέλεσμα που οφείλεται τόσο στην ανθεκτικότητα των κύριων επιχειρήσεών μας, όσο και στην αποτελεσματικότητα του μετασχηματισμού μας που βασίζεται στις υπηρεσίες. Στο μέλλον, η δέσμευσή μας να προσφέρουμε καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες pocket-to-cloud που διαθέτουμε, σε συνδυασμό με το πλήρες χαρτοφυλάκιο έξυπνων συσκευών, τις έξυπνές υποδομές, τις έξυπνες λύσεις και υπηρεσίες, αλλά και μέσω των συνεργασιών μας με άλλες εταιρείες-ηγέτες στην τεχνητή νοημοσύνη, θα διασφαλίσουν ότι είμαστε σωστά τοποθετημένοι για να αδράξουμε τις τεράστιες ευκαιρίες που φέρνει το AI."

Ηγετική θέση στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο Όμιλος αξιοποιεί τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, η αναδυόμενη τάση της υβριδικής τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστές με τεχνητή νοημοσύνη, μια τάση που δημιουργεί έναν νέο κύκλο ανανέωσης συσκευών, καθώς οι χρήστες χρειάζονται πλέον συσκευές σχεδιασμένες για περισσότερη δημιουργικότητα και παραγωγικότητα. Παράλληλα με τις συσκευές, η υβριδική τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση τόσο για υβριδική υποδομή, αλλά και για εφαρμογές, λύσεις και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, το design και τη συντήρηση – τροφοδοτώντας την ανάπτυξη σε πολλαπλούς κλάδους της αγοράς.

Για να εδραιώσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην εποχή του AI, η Lenovo συνεχίζει τη δέσμευσή της για επενδύσεις στην καινοτομία. Ο αριθμός εργαζομένων σε Ε&Α αυξήθηκε από έτος σε έτος σε περισσότερο από το 25% του συνολικού εργατικού δυναμικού του Ομίλου, με την αναλογία εξόδων Ε&Α προς έσοδα να φτάνει σε νούμερα ρεκόρ για την εταιρεία για το σύνολο του οικονομικού έτους. Αυτή η συνεχής επένδυση, μαζί με το πλήρες χαρτοφυλάκιο συσκευών, υποδομών, λύσεων και υπηρεσιών με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί τη βάση του οράματος της Lenovo για «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους» (ΑΙ for All) – αλλάζοντας τον τρόπο ζωής και εργασίας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο, ενώ αντιπροσωπεύει τον βασικό κορμό που θα τροφοδοτήσει τη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις από τον Όμιλο όσον αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν: συνεργασία με την Anaconda για την επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη υψηλής απόδοσης workstation της Lenovo, μια σειρά συσκευών και λύσεων που τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη που ανακοινώθηκαν στην ετήσια έκθεση CES, την επέκταση της υβριδικής πλατφόρμας cloud για Τεχνητή Νοημοσύνη με νέες λύσεις ThinkAgile και servers ThinkSystem, αλλά και την πιο πρόσφατη προσφορά του cyber-resiliency ως υπηρεσία (CRaaS)

Solutions and Services Group (SSG): Ρεκόρ εσόδων, ρεκόρ λειτουργικών κερδών, προώθηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης

Απόδοση 3ου τρίμηνου 23/24:

Ρεκόρ εσόδων 2,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, με διψήφια αύξηση από έτος σε έτος. Ρεκόρ υψηλού λειτουργικού κέρδους, με λειτουργικό περιθώριο άνω του 20%.

Υπηρεσίες υποστήριξης και λογισμικού, ως βασικός κορμός για την ανάπτυξη της SSG.

Περαιτέρω διευρυμένες υπηρεσίες διαχείρισης και υπηρεσίες project & solutions, που αποτελούν πλέον το 55% των εσόδων της επιχειρηματικής μονάδας SSG, σημειώνοντας αύξηση 1,5 μονάδας από έτος σε έτος, ενώ εξακολουθούν σημειώνουν αύξηση από έτος σε έτος τα τελευταία 11 συνεχόμενα τρίμηνα.

Ευκαιρίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη:

• Η επιχειρησιακή μονάδα του SSG παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική ανάπτυξης, με προσφορές που περιλαμβάνουν λύσεις όπως: το Digital Workplace Solutions (DWS), το Hybrid Cloud, αλλά και λύσεις και υπηρεσίες βιωσιμότητας.

• Η επιχειρησιακή μονάδα του SSG εστίασε τις βασικές προσφορές της σε έξυπνες λύσεις σχεδιασμένες για την υποστήριξη συγκεκριμένων κάθετων βιομηχανιών, κερδίζοντας έτσι μεγάλές συμφωνίες με πελάτες.

• Η αύξηση της ζήτησης για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένους κλάδους – σε συνδυασμό με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, το design και την υλοποίηση – είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης σε διαφορετικούς κλάδους.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Οι αναδυόμενες ευκαιρίες στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Απόδοση 3ου τρίμηνου 23/24:

• Η επιχειρησιακή μονάδα του ISG σημείωσε αύξηση εσόδων από τρίμηνο σε τρίμηνο για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

• Τα συνδυασμένα έσοδα από storage, λογισμικό και υπηρεσίες κατέγραψαν νέο ρεκόρ που ανήλθε σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ.

• Η επιχειρησιακή μονάδα του ISG αναμένει να παραμείνει σταθερά στην #3 θέση παγκοσμίως όσον αφορά στις υποδομές storage και τεχνητής νοημοσύνης.

Ευκαιρίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη:

• Οι servers με τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να σημειώσουν ανάπτυξη με σχεδόν διπλάσιους ρυθμούς από τη συνολική αγορά servers.

• Η επιχειρησιακή μονάδα του ISG αναπτύσσει περαιτέρω τις στρατηγικές συνεργασίες της για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του χαρτοφυλακίου της.

• Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε υψηλότερη ζήτηση για έξυπνες υποδομές (καλύτερη απόδοση, πιο έξυπνη διαχείριση συστημάτων και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας). Η Lenovo είναι η μόνη εταιρεία στον κλάδο που προσφέρει ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο Edge to Cloud, πρόγραμμα AI Innovators και Κέντρα Καινοτομίας AI, τα όποια σχεδιάζουν κάθετες και οριζόντιες προ-επικυρωμένες λύσεις.

Intelligent Devices Group (IDG): Εδραίωση της ηγετικής θέσης στην αγορά και ανάπτυξη

Απόδοση 3ου τρίμηνου 23/24:

• Η επιχειρησιακή μονάδα του IDG πέτυχε ένα ισχυρό τρίμηνο, με τα έσοδα της να συνεχίζουν να αυξάνονται χάρη στη σαφή στρατηγική, τη συνεπή επένδυση στην καινοτομία και τη λειτουργική αριστεία.

• Η συνεχής ανάκαμψη της αγοράς υπολογιστών είδε την επιχειρησιακή μονάδα του IDG να ξεπερνά την αγορά και να επιστρέφει σε ετήσια αύξηση αποστολών, καταγράφοντας το υψηλότερο μερίδιο αγοράς από την Covid εποχή, το όποιο ανήλθε σε σχεδόν στο 24%. Η Βόρεια Αμερική κατέγραψε ετήσια αύξηση εσόδων από υπολογιστές της τάξεως του 20%.

• Η απόδοση σε non-PC συσκευές σημείωσε επίσης ενθαρρυντική πρόοδο. Τα smartphone και tablet επέστρεψαν σε υψηλή διψήφια αύξηση αποστολών, από έτος σε έτος, με σημαντικό premium στην αγορά άνω των 20 μονάδων. Οι αποστολές smartphone αυξήθηκαν κατά 32%, από έτος σε έτος – σημειώνοντας υπερανάπτυξη στις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού, την EMEA και τη Βόρεια Αμερική.

Ευκαιρίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη:

• Η τάση της υβριδικής τεχνητής νοημοσύνης θα αυξήσει τη ζήτηση για συσκευές πελατών, δημιουργώντας δυνατότητες ανάπτυξης και βελτιώσεις περιθωρίου.

• Η Lenovo έχει μια μοναδική ευκαιρία να αναπτύξει μια πλήρως ενοποιημένη εμπειρία AI που θα προσφέρει λύσεις σε όλα τα ψηφιακά οικοσυστήματα των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών, των tablet και των smartphone.

Νεότερα για το πρόγραμμα ESG

Η Lenovo έχει αναγνωριστεί για τα πολλά επιτεύγματα της όσον αφορά στο ESG κατά το τελευταίο τρίμηνο, όπως:

• Τη Διατήρηση της υψηλότερης δυνατής βαθμολογίας στις ετήσιες αξιολογήσεις MSCI ESG με βαθμολογία AAA.

• Τιμήθηκε με Χρυσό βραβείο στα ετήσια βραβεία Best Corporate Governance and ESG από το Hong Kong Institute of Certified Public Accountants.

• Παραμένει στον Δείκτη Εταιρικής Ισότητας 2023-2024 του Human Rights Campaign Foundation για 6η συνεχή χρονιά.

• Τη λήψη της υψηλότερης βαθμολογίας στο ετήσιο Workplace Pride Global Benchmark.

[1] Η μέτρηση non-HKFRS έχει προσαρμοστεί εξαιρώντας τις μεταβολές της καθαρής εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, της απόσβεσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από συγχωνεύσεις και εξαγορές, όποιες συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλά και τις αντίστοιχες επιπτώσεις του φόρου εισοδήματος, εφόσον αυτές υπάρχουν.

