Αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή (02.06.2024), με θερμοκρασίες που δικαιολογούν μία βόλτα στην παραλία, καθώς εκτός από τα ορεινά σε Πελοπόννησο, κεντροανατολική Μακεδονία και Θράκη που θα σημειωθούν βροχές, στα υπόλοιπα τμήματα, ηπειρωτικά και νησιά, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 – 5 μποφόρ, καιρός δηλαδή που “φωνάζει” Ιούνιος, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Γιάννη Καλλιάνου.

Στην Αττική η μέρα θα είναι ηλιόλουστη, με τη θερμοκρασία από 20 – 34 βαθμούς και τους ανέμους στα 2 – 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 – 31 βαθμούς και οι άνεμοι στα 2 – 4 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς και οι άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Την Τρίτη επιστρέφει η ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει έως τους 38 βαθμούς.

Πότε θα δούμε 40άρια

«Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σάββατο τους 32-34ο C την Κυριακή: 33-35ο C τη Δευτέρα: 34-36ο C και την ερχόμενη Τρίτη τους 35-37ο C», ανέφερε ο Θεοόδωρος Κολυδάς στο Χ.

«Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει κάποια υποχώρηση από τα ΒΔ. » επισήμανε στο ίδιο tweet.



Τσατραφύλλιας: «Υποψήφιες περιοχές για 40άρι»

«Από το Σάββατο η χώρα θα επηρεαστεί από αφρικανική ζέστη η οποία θα κορυφωθεί την Τρίτη 4/6 και θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 6/6.Οι περιοχές που θα εκδηλωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες είναι η Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία, η Βοιωτία, η Αττική, η Φθιώτιδα, η Αιτωλ/νία, η Πελοπόνησος, η Κρήτη και τα Δωδεκάννησα» επισημαίνει ο κ. Τσατραφύλλιας.

«Οι περιοχές που φλερτάρουν την Τρίτη με τους 39 βαθμούς (ίσως και 40) είναι: Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει: Σάββατο: 31, Κυριακή: 33, Δευτέρα: 36, Τρίτη:37-38 Καλά μπάνια!» καταλήγει.



Αρνιακός: Το 2024 θα είναι ακόμη πιο ζεστό από το 2023

Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι ο υδράργυρος μέχρι και την Πέμπτη θα ανεβαίνει μέρα με τη μέρα, καθώς το Σάββατο η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή στους 35, ενώ την Δευτέρα και την Τρίτη τους 36 ακόμη και τους 37 °C. Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα υπάρξει μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενώ την επόμενη Παρασκευή ο υδράργυρος θα ανέλθει στους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο των Ευρωεκλογών η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο στους 34-35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καιρός θα είναι αίθριος.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι λόγω του μικρού χειμώνα που δεν σημειώθηκαν πολλές βροχές ή χιόνια, υπάρχει ξηρασία στο έδαφος, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Το 2024 τόνισε ότι θα είναι ακόμη πιο ζεστό έτος από το 2023.