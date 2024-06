Kaizen Foundation & UEFA Foundation for Children μαζί για να φέρουν 10.000 παιδικά χαμόγελα

Το Kaizen Foundation, o Διεθνής Κοινωφελής Οργανισμός που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με το UEFAFoundation for Children, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «10,000 Smiles» («10.000 χαμόγελα»). Αυτή η δράση θα προσφέρει 10.000 εισιτήρια για τους αγώνες του UEFA EURO 2024™, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας, σε συλλόγους που εργάζονται με ευάλωτα παιδιά, φέρνοντάς τους χαμόγελα και αξέχαστες εμπειρίες.

Το UEFA Foundation for Children προσφέρει τα συγκεκριμένα εισιτήρια σε παιδιά ηλικίας 8 έως 16 ετών που ζουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες, καθώς και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες από 8 έως 21 ετών. Η επιλογή γίνεται σε συντονισμό με κάθε διοργανώτρια πόλη, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Ο Πρόεδρος του Kaizen Foundation, κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας σημείωσε: «Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με το UEFA Foundation for Children. Η προσήλωσή μας στη βελτίωση της ζωής των παιδιών είναι εμφανής από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης μας, μέσω των έργων ανακαίνισης στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης στην Αθήνα και στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Πιτέστι στη Ρουμανία. Πρόκειται για έργα, για τα οποία έχουμε προχωρήσει σε δωρεές συνολικής αξίας άνω των 4 εκατ. ευρώ. Τώρα υποστηρίζουμε την προσπάθεια του UEFA Foundation for Children να κάνει 10.000 παιδιά να χαμογελάσουν, δίνοντάς τους την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Πρόκειται για το πρώτο από τα projects που θα υλοποιήσουμε μαζί με το UEFA Foundation for Children, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αποστολή του Kaizen Foundation να έχει θετικό αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο».

Μέσω αυτής της συνεργασίας, το Kaizen Foundation και το UEFA Foundation for Children θα φιλοξενήσουν συνολικά 10.000 παιδιά, σε 40 αγώνες και 10 διαφορετικά στάδια. Οι διοργανώτριες πόλεις και τα γερμανικά ομοσπονδιακά υπουργεία θα διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την ασφάλεια των παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού του αριθμού των ενηλίκων που χρειάζονται για να συνοδεύσουν τα παιδιά και της διασφάλισης της προσβασιμότητας στα γήπεδα. Οι διοργανώτριες πόλεις θα οργανώσουν, επίσης, τη μεταφορά προς και από τα στάδια και θα εξασφαλίσουν γονική εξουσιοδότηση σε συνεργασία με ωφελούμενους οργανισμούς.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δουλεύουμε μαζί με το Kaizen Foundation για την πρωτοβουλία “10,000 Smiles”. Από την πρώτη ημέρα μας έγινε ξεκάθαρο, ότι η ομάδα του Kaizen Foundation μοιράζεται το όραμα και την αφοσίωσή μας να φέρουμε τη χαρά του ποδοσφαίρου σε παιδιά, που είτε ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, είτε έχουν ειδικές ανάγκες», δήλωσε ο Kluser Urs, Γενικός Γραμματέας του UEFA Foundation for Children. Επιπλέον, συμπλήρωσε: «Η υποστήριξη οργανισμών, όπως το Kaizen Foundation, είναι κομβική για την επίτευξη του στόχου να κάνουμε τον αθλητισμό πιο προσβάσιμο και να φέρουμε χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ανυπομονούμε να προχωρήσουμε σε ακόμη περισσότερες συνεργασίες με το Kaizen Foundation στο μέλλον».

Σχετικά με το UEFA Foundation for Children

Tο UEFA Foundation for Children ιδρύθηκε το 2015 και αποτελεί ένα φιλανθρωπικό οργανισμό που διέπεται από την ελβετική νομοθεσία. Υπερασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών χρησιμοποιώντας τη δύναμη του ποδοσφαίρου για να βελτιώσει τη ζωή τους και να τα βοηθήσει να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία. Το ίδρυμα επενδύει επί του παρόντος σε 168 έργα και έχει ήδη υλοποιήσει 500 έργα σε 135 χώρες παγκοσμίως. Περισσότερα από 2.600.000 παιδιά έχουν ήδη επωφεληθεί από το έργο του ιδρύματος από την ίδρυσή του. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδαwww.uefafoundation.org