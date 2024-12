Kaizen Gaming: Χρονιά ορόσημο το 2024 - Διεθνής επέκταση & εμβληματικές χορηγίες

Χρονιά ορόσημο αποτέλεσε το 2024 για την Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες GameTech στον κόσμο, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές του έτους συμπεριλαμβάνονται οι χορηγίες των κορυφαίων διεθνών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, η επέκταση σε νέες αγορές, το λανσάρισμα καινοτομιών με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και η ίδρυση του Kaizen Foundation.

Διεθνής Εξάπλωση

Προσηλωμένη στο όραμα «Kaizen 26-26», δηλαδή να δραστηριοποιείται σε 26 αγορές έως το 2026, η εταιρεία μέσω του διεθνούς της brand, του Betano, εισήλθε σε πέντε νέες αγορές: το Μεξικό, την Αργεντινή, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και την Κολομβία. Έτσι, σήμερα έχει παρουσία σε συνολικά 18 αγορές.

Το ποδοσφαιρικό καλοκαίρι της Kaizen Gaming και οι νέες συμφωνίες

Το περασμένο καλοκαίρι το Betano ήταν ο Επίσημος Παγκόσμιος Χορηγός τόσο του UEFA EURO 2024™ όσο και του CONMEBOL Copa America™ 2024, των δύο κορυφαίων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων της χρονιάς, σε μια πρωτοφανή επιτυχία για τη GameTech βιομηχανία. Αντίστοιχα δυναμικά ξεκίνησε και η νέα αγωνιστική περίοδος για το Betano, καθώς έγινε ο Μεγάλος Χορηγός της Aston Villa, στην πρώτη του συνεργασία με ομάδα της αγγλικής Premier League. Επιπλέον, τον περασμένο Αύγουστο η Kaizen Gaming ανακοίνωσε ακόμα μία συνεργασία με την UEFA, με το Betano αυτήν τη φορά να είναι ο Επίσημος Παγκόσμιος Χορηγός των UEFA Europa League και UEFA Conference League από τη σεζόν 2024/25 έως 2026/27.

Ηγετική θέση στη Λατινική Αμερική

Αξιοπρόσεκτη ήταν η ανάπτυξη της Kaizen Gaming στη Λατινική Αμερική. Πέρα από την είσοδό της σε νέες αγορές της περιοχής, έγινε ονομαστικός χορηγός των δύο μεγαλύτερων εγχώριων πρωταθλημάτων της Νότιας Αμερικής, δηλαδή του πρωταθλήματος Βραζιλίας (Brasileirão Betano) και του πρωταθλήματος της Αργεντινής - Torneo Betano. Παράλληλα, η εταιρεία ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην αγορά της Βραζιλίας, συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες ρύθμισης της αγοράς, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Με την έναρξη του νέου έτους η Kaizen Gaming θα είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που θα λάβουν επίσημη άδεια λειτουργίας στην αναδιαρθρωμένη αγορά online gaming της χώρας.

Καινοτομία, Τεχνολογία και Αναγνώριση

Το 2024 το Kaizen Labs, το κέντρο καινοτομίας της Kaizen Gaming, παρουσίασε μια σειρά από πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις βασισμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Μεταξύ των σημαντικότερων καινοτομιών ήταν το «Casino Co-Pilot», ένας έξυπνος βοηθός AI που καθοδηγεί τους παίκτες στα online casino παιχνίδια, και οι AI Cards που, μετατρέπουν τα επιτυχημένα προγνωστικά των παικτών σε μοναδικά ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα. Ταυτόχρονα, η Kaizen Gaming ξεκίνησε την ανάπτυξη δικών της παιχνιδιών καζίνο με γραφικά που δημιουργούνται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Η θέση της Kaizen Gaming στην κορυφή της GameTech βιομηχανίας αναγνωρίστηκε και από τους σημαντικότερους θεσμούς βραβείων του χώρου, καθώς απέσπασε την κορυφαία διάκριση “Operator of the Year”, τόσο στα SBC Awards, όσο και στα EGR Operator Awards. Ειδικά στα τελευταία, η Kaizen Gaming κατέγραψε ρεκόρ, καθώς έγινε η πρώτη εταιρεία που κατακτά επτά βραβεία σε μία χρονιά.

Κοινωνική Ευθύνη και Επένδυση στους Ανθρώπους

Σημείο ορόσημο για την Kaizen Gaming το 2024 ήταν η ίδρυση του Kaizen Foundation, του Διεθνούς Κοινωφελούς Οργανισμού, του οποίου αποτελεί τον αποκλειστικό χρηματοδότη. Το Kaizen Foundationξεκίνησε τη δράση του μέσω δωρεάς, που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ, για την ανακαίνιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, το Kaizen Foundation ολοκλήρωσε την ανακαίνιση πτέρυγας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Πιτέστι στη Ρουμανία, ενώ συνεργάστηκε με το UEFA Foundation for Children, δίνοντας την ευκαιρία σε 10.000 παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να παρακολουθήσουν από κοντά αγώνες του UEFA Euro 2024.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί, πως η Kaizen Gaming εγκαινίασε το “The Collective”, το νέο διεθνές της πρόγραμμα εθελοντισμού, το οποίο έχει ήδη υλοποιήσει δράσεις σε έξι πόλεις της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, ανάμεσα στις οποίες η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Τέλος, επιβεβαιώνοντας την ανθρωποκεντρική της κουλτούρα, η Kaizen Gaming αναδείχθηκε ως ένα από τα 100 καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ευρώπη, καθώς βρέθηκε στη λίστα του Fortune με τις «100 Best Companies to Work for™ in Europe 2024»