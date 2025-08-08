Καληφώνη: Απαντά στο σχόλιο για το σώμα της «Έβαλα κατά λάθος το βίντεο που δεν ρουφάω την κοιλιά μου»

Τις διακοπές της στα Χανια απολαμβάνει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και δεν παραλείπει να μοιράζεται μαζί μας βίντεο και φωτογραφίες από την καθημερινότητά της. Με αφορμή μια από τις αναρτήσεις της στο Tik Tok, χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν ότι έχει παχύνει και αναρωτήθηκαν αν είναι έγκυος, άλλοι υποστήριξαν ότι απλώς έχει κοιλιά, ενώ κάποιοι άλλοι αντίθετοι με τα σχόλια αυτά τόνισαν πόσο όμορφη είναι. «Εσείς που βλέπετε κοιλιά έχετε σοβαρό πρόβλημα», «είσαι μια κούκλα» σχολίασαν κάποιοι. H influencer - επιχειρηματίας δεν άργησε να απαντήσει ότι δεν είναι έγκυος γράφοντας: «Απλά έβαλα καταλαθος το βίντεο που δεν ρουφάω την κοιλιά μου».

Με stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram η Γαρυφαλλιά Καληφώνη επανήλθε στο θέμα αυτό λέγοντας: «Προφανώς και η απάντηση μου στο προηγούμενο story είναι χιουμοριστική… Δεν θα απολογηθώ γιατί έφαγα παραπάνω ή γιατί έκανα “κοιλιά” αν είναι δυνατόν κάποιες μέρες είμαι με κοιλιακούς, άλλες είμαι χωρίς υπερβολή άνετα 5 μηνών έγκυος. Εγώ σε αυτό το σώμα, σε αυτά τα κιλά νιώθω πιο καλά από ποτέ και αυτό έχει σημασία. Είτε αυτό είναι πρήξιμο γιατί έχω τα γυναικολογικά μου εκείνες τις ημέρες, είτε είναι παραπάνω φαγητό».