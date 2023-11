Κατάληψη στο Άγαλμα της Ελευθερίας - Ζητούν κατάπαυση του πυρός

Κατάληψη στο Άγαλμα της Ελευθερίας πραγματοποίησαν Αμερικανοεβραίοι ακτιβιστές ζητώντας την άμεση κατάπαυση του πυρός.

Φορώντας μαύρα μπλουζάκια που έγραφαν «Οι Εβραίοι απαιτούν κατάπαυση του πυρός τώρα» ή «Όχι στο όνομά μας» άπλωσαν πανό κατά του πολέμου καταγγέλοντας το Ισραήλ για γενοκτονία.

«Οι διάσημες λέξεις της εβραίας προγόνου μας (σ.σ. της αμερικανίδας ποιήτριας του 19ου αιώνα) Έμμας Λάζαρους που είναι χαραγμένες σ’ αυτό το μνημείο μας υποχρεώνουν να δράσουμε για να υποστηρίξουμε τους Παλαιστίνιους στη Γάζα που ποθούν να ανασάνουν ελεύθεροι», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Τζέι Σέιπερ, της οργάνωσης «Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη».

Με ανακοίνωσή της η οργάνωση Ινστιτούτο για την Κατανόηση στη Μέση Ανατολή (Institute for Middle Understanding, IMEU) αξίωσε «να τερματιστεί ο γενοκτονικός βομβαρδισμός από το Ισραήλ παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα».

«Όσο ο λαός της Γάζας ουρλιάζει, πρέπει να φωνάζουμε δυνατότερα, όσες προσπάθειες κι αν γίνονται για να μας φιμώσουν», επισήμανε η αμερικανίδα φωτογράφος Νάνσι Γκόλντιν πλάι σε τοπικούς αιρετούς της Νέας Υόρκης, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ρίζες στην αριστερά.

JUST NOW AT THE STATUE OF LIBERTY: 500 Jews and allies took over the island to demand a ceasefire in Gaza. Just like Palestinians, so many of our ancestors yearned to breathe free — and we took over the Statue of Liberty to say never again, for anyone. #CeasefireNOW #LetGazaLive pic.twitter.com/DTHN1ntHsJ