Ομοφοβικό παραλήρημα Βελόπουλου: Τα βάζει με το Netlix για τον...Μέγα Αλέξανδρο

Με μία οργισμένη ανάρτηση στο Χ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, καταγγέλλει το Netflix για το πώς παρουσιάζει την ερωτική ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Όπως τονίζει, «το γνωστό netflix παρουσιάζει τον Μέγα Αλέξανδρο ως ομοφυλόφιλο!!!» και επισημαίνει με καυστικό τρόπο πως δεν περιμένει βεβαίως από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να διαμαρτυρηθεί. Συνεχίζει, μάλιστα, λέγοντας ότι είναι πιο πιθανό να δούμε τους Σκοπιανούς να διαμαρτύρονται.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος καταλήγει στο μήνυμά του απευθύνοντας τη λέξη «ντροπή σε όλους», ενώ στρέφει τα πυρά του και κατά της Ελληνίδας αρχαιολόγου Καλλιόπης Λημναίου - Παπακώστα, που συνεργάστηκε, όπως λέει, με το τηλεοπτικό δίκτυο για να γυριστεί η σειρά.

ΕΚΤΑΚΤΟ! Το γνωστό netflix παρουσιάζει τον Μέγα Αλέξανδρο ως ομοφυλόφιλο!!! Δεν περιμένουμε από την κυβέρνηση #μητσοτάκη να διαμαρτυρηθεί(το έκανε η αιγυπτιακή κυβέρνηση για την Μακεδονισα Κλεοπάτρα) αλλά ίσως δούμε τους Σκοπιανούς να διαμαρτύρονται!!! Εκεί θα πέσει μεγάλο κλάμα… pic.twitter.com/Ql1M6G6oxD — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) January 31, 2024

Αλέξανδρος: Η Γέννηση ενός Θεού

Η σειρά «Alexander: The Making Of a God» έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 31 Ιανουαρίου. Πρόκειται για μία σειρά-ντοκιμαντέρ, που συνδυάζει συνεντεύξεις ειδικών με συναρπαστικές αναπαραστάσεις. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Hugh Ballantyne των Manson: The Lost Tapes, The Investigator: A British Crime Story και Stolen: Catching the Art Thieves.

Το ρόλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει αναλάβει ο Buck Braithwaite, ο οποίος εμφανίστηκε στο πρόσφατο Fair Play του Netflix, ενώ εμφανίζεται και στο Masters of the Air του Apple TV+. Από την άλλη, το ρόλο του Βασιλιά Δαρείου έχει αναλάβει ο Mido Hamada. Στη σειρά εμφανίζονται και διάφοροι ειδικοί, όπως για παράδειγμα ιστορικοί και αρχαιολόγοι.