Τη σειρά «Μέγας Αλέξανδρος: Η Γέννηση Ενός Θεού» κυκλοφόρησε στις 31/1 το Netflix. Πρόκειται για μία σειρά-ντοκιμαντέρ, που συνδυάζει συνεντεύξεις ειδικών με συναρπαστικές αναπαραστάσεις. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Hugh Ballantyne των Manson: The Lost Tapes, The Investigator: A British Crime Story και Stolen: Catching the Art Thieves.

Ωστόσο, η σειρά «διεισδύει» στη σχέση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τον στρατηγό Ηφαιστίωνα, μια αμφιλεγόμενη σχέση που έχει απασχολήσει πολλούς ιστορικούς, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο αν επρόκειτο για φιλία ή ερωτική σχέση.



Μάλιστα, το γεγονός πως στη σειρά ο μεγάλος στρατιωτικός της αρχαιότητας παρουσιάζεται ως ομοφυλόφιλος, έχει προκαλέσει πολλές αρνητικές αντιδράσεις, πρόσφατα και του Κυριάκου Βελόπουλου.



Η σκηνή που συγκεντρώνει αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρίσκεται στα πρώτα 10 λεπτά του εναρκτήριου επεισοδίου της σειράς, όπου ο Μακεδόνας βασιλιάς μετά από μία πάλη με τον Ηφαιστίωνα, φιλάει στο στόμα και στο σώμα τον φίλο του και ανταλλάσσουν μερικά τρυφερά χάδια, με τον Πτολεμαίο να τους κοιτάει και να λέει στον Αλέξανδρο: «Καλό θα ήταν ο βασιλιάς να φοράει ρούχα».

Δείτε το επίμαχο σημείο στην ανάρτηση του κ. Βελόπουλου:

ΕΚΤΑΚΤΟ! Το γνωστό netflix παρουσιάζει τον Μέγα Αλέξανδρο ως ομοφυλόφιλο!!! Δεν περιμένουμε από την κυβέρνηση #μητσοτάκη να διαμαρτυρηθεί(το έκανε η αιγυπτιακή κυβέρνηση για την Μακεδονισα Κλεοπάτρα) αλλά ίσως δούμε τους Σκοπιανούς να διαμαρτύρονται!!! Εκεί θα πέσει μεγάλο κλάμα… pic.twitter.com/Ql1M6G6oxD — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) January 31, 2024

Μιλώντας στο MEGA ο ιστορικός συγγραφέας Ήρκος Αποστολίδης σημειώνει:|



«Για 25 χρόνια έχω ασχοληθεί με την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και πόσο μάλλον σε αμερικανικά ντοκιμαντέρ. Υπάρχει μία τάση στην Αμερική και σε όλον τον αγγλοσαξωνικό χώρο της αποδόμησης μεγάλων προσωπικοτήτων. Όπως ο Μέγας Ναπολέων. Η προσπάθεια είναι να εστιάσουν σε κάποιες αδυναμίες αποδεδειγμένες ή μη. Για την πουριτανική Αμερική, για τον προτεσταντισμό είναι ένα ζήτημα η ομοφυλοφιλία. Υπάρχει ένα στίγμα που δημιουργείται με τον χριστιανισμό. Ο αρχαίος κόσμος δεν λειτουργούσε έτσι. Δεν ενδιαφέρονταν κανείς για το εάν ήταν κάποιος ομοφυλόφιλος. Ήταν γνωστό ότι ήταν ο Αλκιβιάδης και ο Καίσαρας. Δεν σημαίνει τίποτα. Οι κουτσομπόληδες της αρχαιότητας , όχι οι σοβαροί ιστορικοί προσπαθούσαν να βρουν πολλά πράγματα για εκείνον, όπως ότι πίνει. Τίποτα από αυτά δεν είναι αποδεδειγμένο. Αλλά και να μπορούσε να το αποδείξει δεν σημαίνει τίποτα. Δεν ήταν έκφυλος», σημείωσε αρχικά.