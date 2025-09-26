Καταβλήθηκαν 2,9 εκατομμύρια σε 37 υποθέσεις αγωγών αποζημίωσης για τις τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα

Αποζημιώσεις ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους των δύο εθνικών τραγωδιών, στο Μάτι και στη Μάνδρα. Το Ελληνικό Δημόσιο, έως και σήμερα, αποδέχθηκε 31 αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων και παραιτήθηκε από 6 ασκηθείσες εφέσεις, εφαρμόζοντας πιστά τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2025.

Σήμερα, ο μέσος χρόνος καταβολής των αποζημιώσεων δεν ξεπερνά τον έναν μήνα, εφόσον έχουν κατατεθεί εγκαίρως και ορθά όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Η ρύθμιση που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο ύστερα από εισήγηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, προβλέπει τη μη άσκηση από το Δημόσιο ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται, καθώς και την παραίτηση του δημοσίου από τα ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που επιδικάζουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης για θανάτους και τραυματισμούς, που προκλήθηκαν από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάνδρα, καθώς και αποζημιώσεις για έξοδα νοσηλείας και κηδείας.

Από την ψήφιση της ρύθμισης έως σήμερα, σε διάστημα μόλις έξι μηνών, το Δημόσιο έχει αποσυρθεί από:

32 ένδικα μέσα που αφορούσαν το Μάτι,

5 ένδικα μέσα που αφορούσαν τη Μάνδρα,

Το ακριβές ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους ανέρχεται σε 2.863.914,30 ευρώ.