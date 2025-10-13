Κάτια Δανδουλάκη: «Η μεγαλύτερή μου ανακούφιση και ευτυχία θα ήταν να πεθάνω πάνω στην σκηνή»

Η Κάτια Δανδουλάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και εξομολογήθηκε ότι το θέατρο είναι η ζωή της, ιδίως μετά την απώλεια των πολύ δικών της ανθρώπων,

«Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στη σκηνή. Αλήθεια το λέω. Θα ήθελα να φύγω από τη ζωή και να είμαι πάνω στη σκηνή. Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερή μου ανακούφιση. Αλλά δεν είναι το τι θέλω εγώ… Αυτό θα ήταν για μένα ευτυχία. Αν ζούσαν οι δικοί μου, θα ήθελα να πεθάνω στην αγκαλιά τους. Να φύγω από αυτή τη ζωή και να μεταβώ σε κάποια άλλη μέσα από αυτή την αγκαλιά ή την αγκαλιά του θεάτρου.

Μετά τους δικούς μου, που δεν είναι στη ζωή, είναι το θέατρο, αυτό είναι το σπίτι μου, η αγάπη μου. Πιστεύω στο μετά. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι πηγαίνουμε κάπου αλλού, καλύτερα» δήλωσε.

«Δεν μπορώ να ζήσω μια ζωή ξέροντας ότι όλο αυτό δεν είναι τίποτα και ότι για κανέναν λόγο δεν ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε για κάποιο λόγο, να μάθουμε κάτι, να μάθουμε να αγαπάμε. Υπάρχει κάτι άλλο; Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ θέλω να αγαπώ και να με αγαπάνε. Μετά από αυτό θέλω να κάνω και θέατρο, αλλά πρώτα θέλω να με αγαπάνε και να αγαπάω» συμπλήρωσε.