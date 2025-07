Καύσωνας: Σε Αττική, ανατολική Ελλάδα και Θράκη οι υψηλότερες θερμοκρασίες την Πέμπτη

Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν την Πέμπτη 24/07, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε πολλές περιοχές τους 41 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 42-43 Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες της επικράτειας σημειώθηκαν στην Ανατολική Στερεά, στην Αττική, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε χάρτη του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 ° C σε 280 από τους 558 ενεργούς σταθμούς, τους 40 ° C σε 55 σταθμούς και τους 42 ° C σε 5 σταθμούς.



Ειδικά για το νομό Αττικής και την πόλη της Αθήνας, αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με υψηλές τιμες της σχετικής υγρασίας, είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν πολύ υψηλοί δείκτες δυσφορίας για αρκετές ώρες, προκαλώντας πολύ ισχυρή θερμική επιβάρυνση στον πληθυσμό.



Σημειώνεται ότι στον χάρτη που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 ° C.

Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Συστάσεις απευθύνει εκ νέου προς τους πολίτες η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών.



Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών.



Στις περιοχές όπου προβλέπεται η επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών, η ΓΓΠΠ εφιστά την προσοχή στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:

- Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς, μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.



- Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά υφάσματα.



- Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.



- Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευματώδη.



Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες.