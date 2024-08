Κέιτ και Ουίλιαμ: Η μεγάλη έκπληξη που είχαν κάνει στο γάμο τους και δεν γνώριζε κανείς μέχρι τώρα

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είχαν παρακολουθήσει το γάμο της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ το 2011, με τον βασιλικό γάμο να είναι ένας από εκείνους που σημείωσαν τη μεγαλύτερη τηλεθέαση όλων των εποχών.

Ωστόσο, μετά την live μετάδοση της γαμήλιας τελετής που έγινε στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ και το διπλό φιλί του ζευγαριού στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ, υπήρξαν και άλλες σημαντικές στιγμές της ημέρας που το κοινό δεν είδε ποτέ.

Παρ’ όλο που στην τελετή παρευρέθηκαν 1.900 καλεσμένοι, πολύ λιγότεροι παρακολούθησαν τις «κλειστές» γαμήλιες δεξιώσεις που ακολούθησαν. Η μία διοργανώθηκε από τη βασίλισσα Ελισσάβετ για 650 καλεσμένους και η δεύτερη από τον τότε πρίγκιπα και σήμερα βασιλιά Κάρολο, που αφορούσε 300 καλεσμένους.

Η τελευταία, μικρότερη δεξίωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του θρόνου του Μπάκιγχαμ και όπως αναφέρει στο νέο του βιβλίο «Catherine, the Princess of Wales», ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Τζόμπσον, ένας καλεσμένος την περιέγραψε ως «το πιο μαγικό πάρτι που μπορεί να φανταστεί κανείς».

Ουίλιαμ όπως... Τραβόλτα

Μόνο ο στενότερος κύκλος φίλων του Ουίλιαμ και της Κέιτ ήταν προσκεκλημένοι, γράφει ο Τζόμπσον, ενώ υπήρχε ζωντανή ορχήστρα με επικεφαλής την Έλι Γκούλντινγκ, αγαπημένη καλλιτέχνιδα του ζευγαριού.

Η Αγγλίδα τραγουδοποιός ερμήνευσε, μάλιστα, το «Your Song» του Έλτον Τζον, «ντύνοντας» έτσι τον πρώτο χορό του ζευγαριού, ενώ αποκάλυψε ότι είχε πάρα πολύ άγχος. «Ήμουν τόσο νευρική», είπε, αναφέρει ο Τζόμπσον. «Τα χέρια μου έτρεμαν».

Μετά το «Your Song», η Γκούλντινγκ ερμήνευσε πολλές ακόμη επιτυχίες όπως το «Starry Eyed», αλλά και μια διασκευή του «Mr. Brightside» των The Killers, επίσης αγαπημένο του Ουίλιαμ και της Κέιτ.

Ο δούκας και η δούκισσα του Κέιμπριτζ τραγούδησαν και χόρεψαν επίσης στο «She Loves You» των Beatles, προτού η βραδιά ολοκληρωθεί με πυροτεχνήματα στον ουρανό.

«Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ ήταν στη μέση, τα έδιναν όλα», δήλωσε ένας καλεσμένος της βραδιάς στο People το 2011. «Πραγματικά το έκαναν. Ήταν σε όλο το πάρτι και έμειναν μέχρι την τελευταία στιγμή».

Ωστόσο, στο φινάλε της βραδιάς, Ουίλιαμ και Κέιτ επιφύλαξαν μια μεγάλη έκπληξη στους καλεσμένους τους. «Στάθηκαν πιασμένοι χέρι-χέρι στη μέση της πίστας χαμογελώντας, και ξαφνικά ακούστηκαν οι εναρκτήριες νότες του τραγουδιού ‘You’re the One That I Want’ από το μιούζικαλ Grease», γράφει ο Τζόμπσον. Τότε άρχισαν να χορεύουν στο ρυθμό, να δείχνουν ο ένας τον άλλον και να ξεστομίζουν τα λόγια με το ύφος των πρωταγωνιστών Ντάνι και Σάντι.

«Ήταν αυτή η κίνηση που ‘γκρέμισε’ το πάρτι και έκανε τους πάντες να χειροκροτούν και να χορεύουν», ανέφερε ο βασιλικός βιογράφος.