Κέιτ Μίντλετον: Το κοινό «πάθος» που ενώνει την κόρη της Σάρλοτ με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα

Μπορεί όσο μεγαλώνει, η πριγκίπισσα Σάρλοτ να θυμίζει πραγματικά μία μικρογραφία της μητέρας της, Κέιτ Μίντλετον όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η 10χρονη πριγκίπισσα δεν έχει υιοθετήσει ορισμένες συνήθειες που είχε και ένα πρόσωπο το οποίο δεν πρόλαβε να γνωρίσει ποτέ: την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Και αυτό, δεν είναι άλλο από το μπαλέτο, ένα χόμπι που η Σάρλοτ είχε ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία. Η πριγκίπισσα Κέιτ αποκάλυψε για πρώτη φορά την αγάπη της κόρης της το 2017, δηλώνοντας ότι «αγαπάει απόλυτα [το μπαλέτο]». Λίγο αργότερα το επιβεβαίωσε και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δηλώνοντα χαρακτηριστικά «Η Σάρλοτ τρέχει στην κουζίνα με τα φορέματά της και τα πράγματα του μπαλέτου».

Το κοινό «πάθος» που ενώνει την Σάρλοτ με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Σύμφωνα με το βρετανικό Hello η γιαγιά της Σάρλοτ, πριγκίπισσα Νταϊανα ονειρευόταν να γίνει μπαλαρίνα από μικρή ηλικία, αλλά τελικά το ύψος της, στάθηκε «εμπόδιο».

Η πρώην δασκάλα μπαλέτου της, Anne Allan, μοιράστηκε λεπτομέρειες από την εποχή που ήταν μαζί με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, αφού προσελήφθη στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Στο ντοκιμαντέρ, «Diana: In Her Own Words» όπου εμφανίζεται αναφέρει «Η Νταϊάνα είναι η μόνη που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο: «Όταν την πρωτογνώρισα μπορούσες να δεις ότι υπήρχε μια τεράστια συστολή. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, καθώς περνούσαμε από το μάθημα χορού, συνειδητοποίησα πόσα πολλά σήμαινε ο χορός για εκείνη».